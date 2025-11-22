IND vs SA 2nd Test: ‘ऐसा मत कर कुलदीप…’, ऋषभ पंत की आवाज स्टंप माइक में कैद, तेजी से हो रही वायरल

IND vs SA 2nd Test Day 1 Highlights: गुवाहाटी में शनिवार से शुरू हुए भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के पहले दिन मेहमान टीम ने दिन का खेल खत्म होने तक 6 विकेट गंवाकर 247 रन बना लिए थे। भारत के लिए कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा तीन विकेट झटके, जबकि जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और रवींद्र जडेजा को एक-एक सफलता मिली। एक समय साउथ अफ्रीका की टीम 2 विकेट गंवाकर 160 रन बनाकर मजबूत स्थिति में थी, लेकिन कुलदीप यादव ने ट्रिस्टन स्टब्स और वियान मुल्डर को आउट कर भारत की वापसी करवाई। इस दौरान कुलदीप यादव को कप्तान ऋषभ पंत विकेट के पीछे से लगातार प्रोत्साहित करते नजर आए। इसी दौरान उनकी कही एक बात की ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई।