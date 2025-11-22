IND vs SA 2nd Test: ‘ऐसा मत कर कुलदीप…’, ऋषभ पंत की आवाज स्टंप माइक में कैद, तेजी से हो रही वायरल

ऋषभ पंत (फोटो- IANS)
IND vs SA 2nd Test Day 1 Highlights: गुवाहाटी में शनिवार से शुरू हुए भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के पहले दिन मेहमान टीम ने दिन का खेल खत्म होने तक 6 विकेट गंवाकर 247 रन बना लिए थे। भारत के लिए कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा तीन विकेट झटके, जबकि जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और रवींद्र जडेजा को एक-एक सफलता मिली। एक समय साउथ अफ्रीका की टीम 2 विकेट गंवाकर 160 रन बनाकर मजबूत स्थिति में थी, लेकिन कुलदीप यादव ने ट्रिस्टन स्टब्स और वियान मुल्डर को आउट कर भारत की वापसी करवाई। इस दौरान कुलदीप यादव को कप्तान ऋषभ पंत विकेट के पीछे से लगातार प्रोत्साहित करते नजर आए। इसी दौरान उनकी कही एक बात की ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई।
जब कुलदीप यादव गेंदबाजी कर रहे थे, तब पंत लगातार उन्हें सलाह दे रहे थे। जब कुलदीप ने एक शानदार गेंद डाली, तो पंत ने कहा, "ऐसे डालेगा तो विकेट मिल ही जाएगी, ऐसा मत कर कुलदीप।" कुलदीप यादव ने 17 ओवर की गेंदबाजी में 48 रन खर्च किए और 3 सफलताएं हासिल कीं। उन्होंने इस दौरान 3 मेडन ओवर भी डाले। कुलदीप के अलावा जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने भी 17-17 ओवर की गेंदबाजी की और एक-एक विकेट चटकाया।
इससे पहले, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीका के लिए एडेन मार्करम और रायन रिकल्टन ने पहले विकेट के लिए 82 रन जोड़े। जसप्रीत बुमराह ने 27वें ओवर में एडेन मार्करम को आउट कर भारत को पहली सफलता दिलाई। टी-टाइम से ठीक पहले बुमराह ने उन्हें बोल्ड किया। इस टेस्ट मैच में चायकाल लंच से पहले लिया गया था। चायकाल के बाद पहले ही ओवर में कुलदीप यादव ने रायन रिकल्टन को आउट कर भारत को दूसरी सफलता दिलाई। रायन रिकल्टन ने 82 गेंदों में पांच चौकों की मदद से 35 रन बनाए।
लंच तक साउथ अफ्रीका ने दो विकेट गंवाकर 156 रन बना लिए थे। टेम्बा बावुमा और ट्रिस्टन स्टब्स की जोड़ी ने तीसरे विकेट के लिए 84 रन जोड़े। इस साझेदारी को रवींद्र जडेजा ने तोड़ा और टेम्बा बावुमा को आउट कर भारत को तीसरी सफलता दिलाई। इसके बाद, अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे ट्रिस्टन स्टब्स को कुलदीप यादव ने 49 के स्कोर पर पवेलियन भेज दिया। वियान मुल्डर भी कुलदीप का शिकार बने। इसके बाद 81.5 ओवर के खेल के बाद खराब रोशनी के कारण पहले दिन के खेल को समाप्त करने की घोषणा कर दी गई।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग