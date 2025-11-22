India vs South Africa 2nd Test Day 1 Highlights: भारत बनाम साउथ अफ्रीका दो टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला आज शनिवार 22 नवंबर से गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। मैच में अफ्रीकी कप्तान टेंबा बावुमा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। पहले दिन का पहला सेशन मेहमान टीम के नाम रहा। प्रोटियाज ने चाय काल तक एक विकेट के नुकसान पर 82 रन स्कोर बोर्ड पर टांग दिए हैं। एडेन मार्करम 38 रन बनाकर जसप्रीत बुमराह का शिकार बने हैं। वहींए रयान रिकेल्टन 35 रन बनाकर खेल रहे हैं।
बता दें कि करो या मरो वाले इस मुकाबले में भारतीय टीम में दो बदलाव हुए हैं। शुभमन गिल और अक्षर पटेल की जगह साई सुदर्शन और नितीश कुमार रेड्डी की वापसी हुई है। दिलचस्प बात यह है कि इस मैच में लंच ब्रेक से पहले चाय काल हुआ है। दरअसल गुवाहाटी में दिन जल्छी निकलता है। इसलिए दिन के उजाले का ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए लंच से पहले टी होती है।
भारत और साउथ अफ्रीका के टेस्ट रिकॉर्ड पर नजर डालें तो अभी तक इन दोनों टीमों की भिड़ंत कुल 45 बार हुआ है, जिसमें से दक्षिण अफ्रीका ने 19 मैच अपने नाम किए है। वहीं, भारतीय ने 16 मैचों में जीत दर्ज की है। जबकि 10 मैच ड्रॉ रहे हैं। ऐसे में मेहमान साउथ अफ्रीका टीम का पलड़ा भारी रहा है।
ऋषभ पंत (विकेट कीपर), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज।
एडेन मार्करम, रयान रिकेल्टन, टेम्बा बावुमा (कप्तान), वियान मुल्डर, टोनी डी ज़ोरज़ी, काइल वेरेन (विकेट कीपर), ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को जेनसेन, सेनुरन मुथुसामी, केशव महाराज और साइमन हार्मर।
