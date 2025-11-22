India vs South Africa 2nd Test Day 1 Highlights: भारत बनाम साउथ अफ्रीका दो टेस्‍ट मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला आज शनिवार 22 नवंबर से गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्‍टेडियम में खेला जा रहा है। मैच में अफ्रीकी कप्‍तान टेंबा बावुमा ने टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी का फैसला किया। पहले दिन का पहला सेशन मेहमान टीम के नाम रहा। प्रोटियाज ने चाय काल तक एक विकेट के नुकसान पर 82 रन स्‍कोर बोर्ड पर टांग दिए हैं। एडेन मार्करम 38 रन बनाकर जसप्रीत बुमराह का शिकार बने हैं। वहींए रयान रिकेल्‍टन 35 रन बनाकर खेल रहे हैं।