Ind vs SA: सेनुरन मुथुसामी ने भारत के खिलाफ रचा इतिहास, शतक के साथ हासिल की ये बड़ी उपलब्धि

Ind vs SA 2nd Test Day 2 Highlights: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज का दूसरा मुकाबला गुवाहाटी में खेला जा रहा है। साउथ अफ्रीका अपनी पहली पारी में लंच तक सात विकेट के नुकसान पर 428 रन के साथ बहुत ही मजबूत स्थिति में पहुंच चुका है। मुथुसामी 203 गेंदों पर 10 चौके और 2 छक्‍कों की मदद से 107 रन बनाकर खेल रहे हैं। वहीं, मार्को यानसेन 57 गेंदों पर चार चौके और तीन छक्‍कों के साथ 51 रन बनाकर खेल रहे हैं। अब तक पांच सेशन हो चुके हैं, लेकिन सभी साउथ अफ्रीका के नाम ही रहे हैं।