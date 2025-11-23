Ind vs SA: सेनुरन मुथुसामी ने भारत के खिलाफ रचा इतिहास, शतक के साथ हासिल की ये बड़ी उपलब्धि

साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज सेनुरन मुथुसैमी शतक का जश्न मनाते हुए। (फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI)
Ind vs SA 2nd Test Day 2 Highlights: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला गुवाहाटी में खेला जा रहा है। साउथ अफ्रीका अपनी पहली पारी में लंच तक सात विकेट के नुकसान पर 428 रन के साथ बहुत ही मजबूत स्थिति में पहुंच चुका है। मुथुसामी 203 गेंदों पर 10 चौके और 2 छक्कों की मदद से 107 रन बनाकर खेल रहे हैं। वहीं, मार्को यानसेन 57 गेंदों पर चार चौके और तीन छक्कों के साथ 51 रन बनाकर खेल रहे हैं। अब तक पांच सेशन हो चुके हैं, लेकिन सभी साउथ अफ्रीका के नाम ही रहे हैं।
इस मुकाबले में सेनुरन मुथुसामी ने शतक लगाकर भारत के खिलाफ इतिहास टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रच दिया है। वह नंबर 7 या उससे नीचे से टेस्ट शतक बनाने वाले तीसरे साउथ अफ्रीका के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे पहले क्विंटन डी कॉक (111, विशाखापत्तनम, 2019) और लांस क्लूजनर (102*, केप टाउन, 1997) ऐसा कर चुके हैं।
मैच की बात करें तो साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने टॉस जीतकर पर बल्लेबाजी का फैसला किया, जिसे सलामी बल्लेबाज एडेन मार्करम और रयान रिकेल्टन ने बिलकुल सही साबित करते हुए पहले विकेट के लिए 82 रन की साझेदारी की। मार्करम 38 के निजी स्कोर पर बुमराह का शिकार बने। इसके बाद अफ्रीकी टीम को दूसरा झटका 82 के स्कोर पर ही रिकेल्टन (35) को कुलदीप यादव ने अपना शिकार बनाकर दिया।
अफ्रीकी टीम को तीसरा विकेट टेम्बा बावुमा (41) के रूप में 166 के स्कोर पर गिरा। फिर 187 के स्कोर पर ट्रिस्टन स्टब्स (49) को कुलदीप यादव ने जायसवाल के हाथों कैच कराकर दिया। पांचवां विकेट 201 के स्कोर पर वियान मुल्डर (13) के रूप में गिरा। मुल्डर भी कुलदीप का शिकार बने। इसके बाद छठा विकेट टोनी डीजोर्जी के रूप में 246 के स्कोर पर गिरा। मैच के दूसरे दिन 334 के स्कोर पर जडेजा ने काइल वैरेन (45) को स्टंप कराकर साउथ अफ्रीका को सातवां झटका दिया।
