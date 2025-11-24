IND vs SA 2nd Test Day 3: 3 दिन का खेल खत्म, हार से बचने के लिए भारतीय टीम के पास सिर्फ एक चारा

IND vs SA 2nd Test: गुवाहाटी में जारी दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन का खेल खत्म हो चुका है। साउथ अफ्रीका ने तीसरे दिन तक 314 रन की बढ़त हासिल कर ली है। दिन का खेल खत्म होने तक प्रोटियाज़ टीम ने अपनी दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 26 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारतीय टीम अपनी पहली पारी में 201 रन पर ढेर हो गई। साउथ अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में 489 रन बनाए थे। अब भारतीय टीम के पास हार से बचने का सिर्फ एक ही चारा है। टीम इंडिया सीरीज के पहले मुकाबले में भी हार गई थी और अगर यह मैच भी हार गई तो गौतम गंभीर की कोचिंग में उनकी दूसरी क्लीनस्वीप होगी। इससे पहले टीम इंडिया न्यूजीलैंड से पिछले साल 3-0 से हार गई थी।