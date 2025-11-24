Patrika LogoSwitch to English

IND vs SA 2nd Test Day 3: 3 दिन का खेल खत्म, हार से बचने के लिए भारतीय टीम के पास सिर्फ एक चारा

India vs South Africa: गुवाहाटी में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में भारतीय टीम पर हार का खतरा मंडराने लगा है। भारतीय टीम साउथ अफ्रीका की पहली पारी के जवाब में सिर्फ 201 रन बना पाई।

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Nov 24, 2025

Rishabh Pant

ऋषभ पंत (फोटो- IANS)

IND vs SA 2nd Test: गुवाहाटी में जारी दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन का खेल खत्म हो चुका है। साउथ अफ्रीका ने तीसरे दिन तक 314 रन की बढ़त हासिल कर ली है। दिन का खेल खत्म होने तक प्रोटियाज़ टीम ने अपनी दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 26 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारतीय टीम अपनी पहली पारी में 201 रन पर ढेर हो गई। साउथ अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में 489 रन बनाए थे। अब भारतीय टीम के पास हार से बचने का सिर्फ एक ही चारा है। टीम इंडिया सीरीज के पहले मुकाबले में भी हार गई थी और अगर यह मैच भी हार गई तो गौतम गंभीर की कोचिंग में उनकी दूसरी क्लीनस्वीप होगी। इससे पहले टीम इंडिया न्यूजीलैंड से पिछले साल 3-0 से हार गई थी।

गुवाहाटी की जिस पिच पर साउथ अफ्रीका की टीम ने पहली पारी में 150 से ज़्यादा ओवर खेल लिए, वहीं भारतीय टीम 83.5 ओवर में ही ढेर हो गई। टीम इंडिया के बल्लेबाज़ों के लचर प्रदर्शन की वजह से साउथ अफ्रीका ने पहली पारी के आधार पर 288 रन की बढ़त हासिल कर ली और दूसरी पारी में 26 रन बनाकर वो 314 रन से आगे है। उम्मीद है कि अफ्रीकी टीम कम से कम चौथे दिन लंच तक बल्लेबाज़ी करेगी। अगर उनकी कुल बढ़त 500 के आसपास हो गई तो टीम इंडिया की मुश्किलें बढ़ जाएंगी।

हार से बचने का एक ही तरीका

यहां से भारतीय टीम के पास दो ही रास्ते बचेंगे। या तो टीम इंडिया मैच हार जाएगी या ड्रॉ हो जाएगा। हार से बचने के लिए बल्लेबाज़ों को कम से कम 150 ओवर खेलने के लिए तैयार रहना होगा। अगर भारतीय बल्लेबाज़ ऐसा करने में सफल रहते हैं, तो टीम इंडिया हार से बच जाएगी।

दूसरे टेस्ट की पहली पारी में साउथ अफ्रीका की ओर से सेनुरन मुथुसामी ने सबसे ज़्यादा 109 रन बनाए, जबकि मार्को यानसन ने 93 रन की पारी खेली। भारत की ओर से कुलदीप यादव ने 4 विकेट चटकाए, जबकि जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और रवींद्र जडेजा को 2-2 विकेट मिले। जवाब में भारतीय टीम 201 रन पर ढेर हो गई। यशस्वी जायसवाल ने 58 रन बनाए, जबकि वाशिंगटन सुंदर ने 48 रन की पारी खेली। मेहमान टीम की ओर से मार्को यानसन ने 6 विकेट चटकाए, जबकि सिमोन हार्मर ने 3 विकेट झटके। केशव महाराज को भी एक सफलता मिली।

