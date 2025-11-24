‘सड़क जैसी पिच’ पर ढेर हो गई टीम इंडिया, साउथ अफ्रीका ने चली बड़ी चाल, नहीं दिया फॉलोऑन

जिस पिच पर साउथ अफ्रीका ने 489 रन का स्कोर खड़ा किया, वहीं भारतीय टीम 201 रन पर ढेर हो गई। दो दिन गेंदबाज़ी करने के बाद टीम इंडिया के स्पिनर कुलदीप ने कहा था, “हम सभी ने बहुत कोशिश की, लेकिन गेंदबाज़ों के लिए यहां ज़्यादा मदद नहीं है। तेज़ गेंदबाज़ों के लिए भी मुश्किल है। हमें अच्छी बैटिंग करनी है। कल के पहले 5–6 ओवर ज़रूरी होंगे। हर सेशन मायने रखता है। हम इसे सेशन दर सेशन लेंगे। हम चौथे या पाँचवें दिन के बारे में नहीं सोच रहे हैं। अगर हम पाँच सेशन बैटिंग करते हैं, तो अच्छी स्थिति में होंगे।” कुलदीप की इस बात से लगता है कि टीम इंडिया पिच को समझ नहीं पाई।