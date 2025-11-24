‘सड़क जैसी पिच’ पर ढेर हो गई टीम इंडिया, साउथ अफ्रीका ने चली बड़ी चाल, नहीं दिया फॉलोऑन

भारत बनाम साउथ अफ्रीका दूसरा टेस्ट (फोटो- IANS)
India vs South Africa: गुवाहाटी में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले में जब साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज़ों ने भारतीय गेंदबाज़ों के पसीने छुड़ा दिए, तब कुलदीप यादव का बड़ा बयान आया। साउथ अफ्रीकी टीम ने पहली पारी में 489 रन बनाए, जिसके बाद कुलदीप यादव ने कहा कि गुवाहाटी की पिच सपाट सड़क जैसी है। हालांकि उसी पिच पर भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के आधे रन भी नहीं बना सकी और 201 रन पर ढेर हो गई। इसके बाद टेम्बा बवुमा ने बड़ी चाल चली और भारतीय टीम को फ़ॉलोऑन खेलने के लिए भी नहीं बुलाया।
जिस पिच पर साउथ अफ्रीका ने 489 रन का स्कोर खड़ा किया, वहीं भारतीय टीम 201 रन पर ढेर हो गई। दो दिन गेंदबाज़ी करने के बाद टीम इंडिया के स्पिनर कुलदीप ने कहा था, “हम सभी ने बहुत कोशिश की, लेकिन गेंदबाज़ों के लिए यहां ज़्यादा मदद नहीं है। तेज़ गेंदबाज़ों के लिए भी मुश्किल है। हमें अच्छी बैटिंग करनी है। कल के पहले 5–6 ओवर ज़रूरी होंगे। हर सेशन मायने रखता है। हम इसे सेशन दर सेशन लेंगे। हम चौथे या पाँचवें दिन के बारे में नहीं सोच रहे हैं। अगर हम पाँच सेशन बैटिंग करते हैं, तो अच्छी स्थिति में होंगे।” कुलदीप की इस बात से लगता है कि टीम इंडिया पिच को समझ नहीं पाई।
भारतीय टीम बल्लेबाज़ी करने उतरी तो केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने पहले विकेट के लिए 65 रन की साझेदारी की। उसके बाद लगातार अंतराल में विकेट गिरते रहे और पूरी टीम 201 रन पर ही ढेर हो गई। यशस्वी जायसवाल ने सबसे ज़्यादा 58 रन की पारी खेली, जबकि ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर ने 48 रन बनाए। इस दौरान कुलदीप यादव ने सबसे ज़्यादा गेंदों का सामना किया। उन्होंने 134 गेंद खेलकर 19 रन की पारी खेली। साउथ अफ्रीका की ओर से मार्को यानसन ने सबसे ज़्यादा 6 विकेट चटकाए, जबकि सिमोन हार्मर ने 3 विकेट झटके। केशव महाराज को भी एक सफलता मिली।
गुवाहाटी की पिच पर चौथे और पाँचवें दिन बल्लेबाज़ी करना मुश्किल हो जाएगा। टीम इंडिया के पूर्व कोच अनिल कुंबले ने भी बताया था कि इस पिच में अभी काफ़ी बदलाव देखा जाना है। ऐसे में जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ेगा, बल्लेबाज़ी करना मुश्किल होता जाएगा। यही वजह है कि साउथ अफ्रीका ने फ़ॉलोऑन खिलाने के बजाय खुद बैटिंग करने का फैसला किया है। बता दें कि भारतीय टीम ने आखिरी फॉलोऑन अपनी सरजमीं पर साल 2010 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था।
