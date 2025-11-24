टेम्बा बवुमा का एक फैसला, जिससे साउथ अफ्रीका को हुआ सबसे ज्यादा फायदा, डेल स्टेन ने किया खुलासा

ब्रॉडकास्टर के पोस्ट-मैच शो में बात करते हुए डेल स्टेन ने टीम इंडिया की बल्लेबाजी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भारत में तीन दिनों में मेहमान टीम का इस तरह हावी होना बहुत कम देखने को मिलता है। साउथ अफ्रीकी दिग्गज ने कहा, "भारत में क्रिकेट के तीन दिनों में इस तरह से किसी मेहमान टीम का दबदबा बहुत कम देखने को मिलता है। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फ़ैसला करके अच्छी शुरुआत की, यह फ़ैसला काम आया। तब से, उन्होंने जो भी कदम उठाए हैं, चाहे बैटिंग एप्लिकेशन हो या बॉलिंग मैनेजमेंट, सब सही रहा है। मेरे हिसाब से, गुवाहाटी के इन हालात में उनकी स्ट्रैटेजी और एक्ज़िक्यूशन ने भारत को पीछे छोड़ दिया है।"