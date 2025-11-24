Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

टेम्बा बवुमा का एक फैसला, जिससे साउथ अफ्रीका को हुआ सबसे ज्यादा फायदा, डेल स्टेन ने किया खुलासा

IND vs SA: साउथ अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज ने टीम इंडिया की हालत को देखते हुए बड़ा बयान दिया है और बताया कि टेम्बा बवुमा के किस फैसले की वजह से सबसे ज्यादा फायदा हुआ।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Nov 24, 2025

South Africa Test Team

साउथ अफ्रीका की टेस्ट टीम (फोटो- IANS)

IND vs SA 2nd Test Day 3 Update: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में मेजबान टीम हार के कगार पर खड़ी है। पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका ने पहली पारी में 489 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। जवाब में भारतीय टीम सिर्फ 201 रन पर ढेर हो गई। दूसरी पारी में साउथ अफ्रीका ने बिना किसी नुकसान के 26 रन बना लिए हैं और इस तरह उनकी कुल बढ़त 314 रन की हो गई है। अब तक के खेल में साउथ अफ्रीका की टीम हावी रही है। पूर्व तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने कहा कि बहुत कम देखने को मिलता है कि भारत में मेहमान टीम तीनों दिन हावी रहे।

इस फैसले से हुआ फायदा

ब्रॉडकास्टर के पोस्ट-मैच शो में बात करते हुए डेल स्टेन ने टीम इंडिया की बल्लेबाजी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भारत में तीन दिनों में मेहमान टीम का इस तरह हावी होना बहुत कम देखने को मिलता है। साउथ अफ्रीकी दिग्गज ने कहा, "भारत में क्रिकेट के तीन दिनों में इस तरह से किसी मेहमान टीम का दबदबा बहुत कम देखने को मिलता है। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फ़ैसला करके अच्छी शुरुआत की, यह फ़ैसला काम आया। तब से, उन्होंने जो भी कदम उठाए हैं, चाहे बैटिंग एप्लिकेशन हो या बॉलिंग मैनेजमेंट, सब सही रहा है। मेरे हिसाब से, गुवाहाटी के इन हालात में उनकी स्ट्रैटेजी और एक्ज़िक्यूशन ने भारत को पीछे छोड़ दिया है।"

साउथ अफ्रीका की दूसरी पारी में अच्छी शुरुआत पर स्टेन ने कहा, "कुछ नर्वस पल आए जब गेंद बल्ले के किनारे से निकलकर गई, लेकिन कुल मिलाकर साउथ अफ्रीका ने अच्छी शुरुआत की। रिकल्टन ने बुमराह की बॉल पर एक बाउंड्री भी लगाई, जिन्होंने मुश्किल हालात में 30 से ज़्यादा ओवर बॉलिंग की है। यह देखते हुए कि बुमराह 150 ओवर से फील्ड पर हैं और सिर्फ़ 80 ओवर ही खेल पाए हैं। उनके और सिराज के लिए दोबारा बॉलिंग के लिए आना मुश्किल है, जबकि स्पिनर आराम कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका इस मैच में साफ तौर पर मजबूत पोज़िशन में है। टीम इंडिया को फॉलोऑन न देकर बैटिंग करने का फ़ैसला सही था।"

इस मुकाबले में अगर भारतीय टीम हार जाती है तो वह गौतम गंभीर की कोचिंग में दूसरी क्लीन स्वीप झेलेगी। इससे पहले न्यूजीलैंड ने पहली बार भारतीय टीम को घर में घुसकर 3-0 से हराया था। चौथे दिन भारतीय टीम के पास हार टालने का एक ही रास्ता है। भारतीय बल्लेबाजों को चौथे और पांचवें दिन जमकर बल्लेबाजी करनी होगी और सभी 10 विकेट गंवाने से बचना होगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Published on:

24 Nov 2025 09:47 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / टेम्बा बवुमा का एक फैसला, जिससे साउथ अफ्रीका को हुआ सबसे ज्यादा फायदा, डेल स्टेन ने किया खुलासा

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

गौतम गंभीर ने बीच सीरीज में छोड़ा हेड कोच का पद? जानें वायरल लेटर की सच्चाई

Gautam Gambhir
क्रिकेट

IND vs SA: ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल ने की बड़ी गलती! सुंदर के बयान ने उठाए सवाल

Washington Sundar
क्रिकेट

बस एक कदम दूर! रांची वनडे में उतरते ही रोहित-विराट तोड़ देंगे सचिन-द्रविड़ का यह बड़ा रिकॉर्ड

Rohit sharma and Virat Kohli
क्रिकेट

मार्को यानसन ने खोला बड़ा राज़, बताया अगले 2 दिन फील्डिंग की तैयारी क्यों कर रही थी साउथ अफ्रीकी टीम

Marco Jansen
क्रिकेट

एडेन मार्करम ने टेस्ट क्रिकेट में किया कमाल, बेन स्टोक्स, स्टीव स्मिथ और ग्रीम स्मिथ के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की

Aiden Markram
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.