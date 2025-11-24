टेम्बा बवुमा का एक फैसला, जिससे साउथ अफ्रीका को हुआ सबसे ज्यादा फायदा, डेल स्टेन ने किया खुलासा

साउथ अफ्रीका की टेस्ट टीम (फोटो- IANS)
IND vs SA 2nd Test Day 3 Update: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में मेजबान टीम हार के कगार पर खड़ी है। पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका ने पहली पारी में 489 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। जवाब में भारतीय टीम सिर्फ 201 रन पर ढेर हो गई। दूसरी पारी में साउथ अफ्रीका ने बिना किसी नुकसान के 26 रन बना लिए हैं और इस तरह उनकी कुल बढ़त 314 रन की हो गई है। अब तक के खेल में साउथ अफ्रीका की टीम हावी रही है। पूर्व तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने कहा कि बहुत कम देखने को मिलता है कि भारत में मेहमान टीम तीनों दिन हावी रहे।
ब्रॉडकास्टर के पोस्ट-मैच शो में बात करते हुए डेल स्टेन ने टीम इंडिया की बल्लेबाजी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भारत में तीन दिनों में मेहमान टीम का इस तरह हावी होना बहुत कम देखने को मिलता है। साउथ अफ्रीकी दिग्गज ने कहा, "भारत में क्रिकेट के तीन दिनों में इस तरह से किसी मेहमान टीम का दबदबा बहुत कम देखने को मिलता है। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फ़ैसला करके अच्छी शुरुआत की, यह फ़ैसला काम आया। तब से, उन्होंने जो भी कदम उठाए हैं, चाहे बैटिंग एप्लिकेशन हो या बॉलिंग मैनेजमेंट, सब सही रहा है। मेरे हिसाब से, गुवाहाटी के इन हालात में उनकी स्ट्रैटेजी और एक्ज़िक्यूशन ने भारत को पीछे छोड़ दिया है।"
साउथ अफ्रीका की दूसरी पारी में अच्छी शुरुआत पर स्टेन ने कहा, "कुछ नर्वस पल आए जब गेंद बल्ले के किनारे से निकलकर गई, लेकिन कुल मिलाकर साउथ अफ्रीका ने अच्छी शुरुआत की। रिकल्टन ने बुमराह की बॉल पर एक बाउंड्री भी लगाई, जिन्होंने मुश्किल हालात में 30 से ज़्यादा ओवर बॉलिंग की है। यह देखते हुए कि बुमराह 150 ओवर से फील्ड पर हैं और सिर्फ़ 80 ओवर ही खेल पाए हैं। उनके और सिराज के लिए दोबारा बॉलिंग के लिए आना मुश्किल है, जबकि स्पिनर आराम कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका इस मैच में साफ तौर पर मजबूत पोज़िशन में है। टीम इंडिया को फॉलोऑन न देकर बैटिंग करने का फ़ैसला सही था।"
इस मुकाबले में अगर भारतीय टीम हार जाती है तो वह गौतम गंभीर की कोचिंग में दूसरी क्लीन स्वीप झेलेगी। इससे पहले न्यूजीलैंड ने पहली बार भारतीय टीम को घर में घुसकर 3-0 से हराया था। चौथे दिन भारतीय टीम के पास हार टालने का एक ही रास्ता है। भारतीय बल्लेबाजों को चौथे और पांचवें दिन जमकर बल्लेबाजी करनी होगी और सभी 10 विकेट गंवाने से बचना होगा।
