IND vs SA 2nd Test Lunch: मुथुसामी का शतक, यानसेन की फिफ्टी, अफ्रीका ने भारतीय गेंदबाजों का किया बुरा हाल, लंच तक बनाए 428/7

India vs South Africa, 2nd Test Day 2 Lunch: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का लंच हो गया है। दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में सात विकेट खोकर 428 रन बना लिए हैं। दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों के सामने भारतीय गेंदबाज बेबास नज़र आ रहे हैं। क्रीज़ पर ऑलराउंडर सेनुरन मुथुसामी 203 रन पर 107 रन और मार्को यानसेन 57 गेंद पर 51 रन बनाकर खेल रहे हैं।