क्रिकेट

IND vs SA 2nd Test Lunch: मुथुसामी का शतक, यानसेन की फिफ्टी, अफ्रीका ने भारतीय गेंदबाजों का किया बुरा हाल, लंच तक बनाए 428/7

इस सेशन में अफ्रीकी बल्लेबाजों ने मार -मार के भारतीय गेंदबाजों का बुरा हाल कर दिया। इस सेशन में 26 ओवर फेंके गए और 112 रन आए। मुथुसामी और यानसेन के बीच आठवें विकेट के लिए अब तक 94 रनों की साझेदारी हो चुकी है।

भारत

image

Siddharth Rai

Nov 23, 2025

india vs South africa test

ऑलराउंडर सेनुरन मुथुसामी और मार्को यानसेन ने भारतीय गेंदबाजों का बुरा हाल कर दिया। (Photo - Espncricinfo)

India vs South Africa, 2nd Test Day 2 Lunch: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का लंच हो गया है। दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में सात विकेट खोकर 428 रन बना लिए हैं। दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों के सामने भारतीय गेंदबाज बेबास नज़र आ रहे हैं। क्रीज़ पर ऑलराउंडर सेनुरन मुथुसामी 203 रन पर 107 रन और मार्को यानसेन 57 गेंद पर 51 रन बनाकर खेल रहे हैं।

दक्षिण अफ्रीका ने इस सेशन में तेजी से बनाए रन

इस सेशन में अफ्रीकी बल्लेबाजों ने मार -मार के भारतीय गेंदबाजों का बुरा हाल कर दिया। इस सेशन में 26 ओवर फेंके गए और 112 रन आए। मुथुसामी और यानसेन के बीच आठवें विकेट के लिए अब तक 94 रनों की साझेदारी हो चुकी है। भारत के हाथ दूसरे दिन मात्र एक सफलता लगी है। काइल वेरेने 45 रन बनाकर आउट हुए हैं।

भारत के हाथ लगी मात्र एक सफलता

रवींद्र जडेजा की ऑफ स्टम के बाहर की गेंद पर वे क्रीज़ से निकालकर शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन मिस कर गए और गेंद सीधा विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों में चली गई। पंत ने बिना कोई गलती किए स्टंपिंग कर दी। इसके बाद मुथुसामी और यानसेन ने दक्षिण अफ्रीका के लिए पारी आगे बढ़ाई और स्कोर 400 के पार पहुंचा दिया।

India vs South Africa Test Series 2025

23 Nov 2025 01:52 pm

23 Nov 2025 01:38 pm

