Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

शुभमन गिल की अब लंबे समय तक नहीं होगी वापसी, ‘नर्व इंजरी’ के चलते 2025 के बचे हुए मुकाबलों से बाहर

गिल को मुंबई भेजा गया जहां स्पाइनल इंजरी स्पेशलिस्ट ने उनकी जांच की। गिल को नर्व इंजरी हुई है। उन्हें फिलहाल इंजेक्शन दिए जा रहे हैं और उनके रिहैब का प्रोसेस कुछ दिनों बाद ही शुरू हो जाएगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Nov 23, 2025

Shubman Gill Health Update

गर्दन में ऐंठन से परेशान भारतीय कप्‍तान शुभमन गिल। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/ESPNcricinfo)

Shubman Gill Injury Update: भारतीय टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान शुभमन गिल गर्दन में लगी नर्व इंजरी के चलते लंबे समय तक मैदान से बाहर रहेंगे। स्पोर्ट्स तक की रिपोर्ट के अनुसार, गिल अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चल रही टेस्ट सीरीज के साथ-साथ आगामी तीन वनडे और पांच टी20 मैचों की सीरीज से भी बाहर हो गए हैं। यानी 2025 के सभी शेष अंतरराष्ट्रीय मुकाबले वे नहीं खेल पाएंगे।

गिल को चोट कैसे लगी?

कोलकाता में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट की पहली पारी में बल्लेबाजी के दौरान गिल की गर्दन में अचानक दर्द हुआ। इसके बाद वे दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी में फील्डिंग के लिए भी मैदान पर नहीं उतर सके और भारत की दूसरी पारी (124 रन के लक्ष्य का पीछा) में भी बल्लेबाजी नहीं कर पाए। दूसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद उन्हें कोलकाता के एक अस्पताल में ले जाया गया था, जहां प्रारंभिक जांच के बाद अगले दिन छुट्टी दे दी गई।

मौजूदा स्थिति और इलाज

गुवाहाटी में दूसरे टेस्ट से बाहर होने के बाद गिल को आगे की जांच के लिए मुंबई भेजा गया। वहां स्पाइनल इंजरी स्पेशलिस्ट ने उनकी जांच की और नर्व इंजरी की पुष्टि की। फिलहाल उन्हें इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम कुछ दिनों बाद शुरू होगा। बीसीसीआई और टीम मैनेजमेंट किसी भी तरह का रिस्क लेना नहीं चाहते, क्योंकि फरवरी 2026 में भारत में ही टी20 वर्ल्ड कप खेला जाना है।

कब होगी गिल की वापसी

रिपोर्ट्स के मुताबिक, शुभमन गिल जनवरी 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज से टीम में वापसी कर सकते हैं। उससे पहले दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 11 जनवरी से शुरू होने वाली वनडे और 21 जनवरी से खेली जाने वाली टी20 सीरीज पूरी तरह मिस करेंगे। ये दोनों सीरीज टी20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले भारत की आखिरी द्विपक्षीय सीरीज होंगी।

टीम सिलेक्शन पर असर

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए टीम का ऐलान आज यानि 23 नवंबर 2025 को होने की संभावना है। कप्तानी और ओपनिंग स्लॉट के लिए अब नए नामों पर विचार करना पड़ेगा। शुभमन गिल की गैरमौजूदगी न केवल बल्लेबाजी बल्कि भारतीय टीम के नेतृत्व के लिए भी बड़ा झटका है। फैंस और टीम मैनेजमेंट को उम्मीद है कि वे पूरी तरह फिट होकर जल्द वापसी करेंगे।

ये भी पढ़ें

संजू सैमसन बने टीम के कप्तान, इस टूर्नामेंट के लिए हुआ टीम का ऐलान, इन खिलाड़ियों को मिली जगह
क्रिकेट
Sanju Samson Batting Order

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

India vs South Africa Test Series 2025

Published on:

23 Nov 2025 10:34 am

Hindi News / Sports / Cricket News / शुभमन गिल की अब लंबे समय तक नहीं होगी वापसी, ‘नर्व इंजरी’ के चलते 2025 के बचे हुए मुकाबलों से बाहर

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

2 साल पहले तुमने भारत को चुप कराया था… रवि शास्त्री ने आखिर किस विदेशी खिलाड़ी की शान में पढ़े कसीदे

Ravi Shastri tribute to Travis Head
क्रिकेट

IND vs SA 2nd Test Tea: सेनुरन मुथुसामी और काइल वेरेने ने भारतीय गेंदबाजों को रुलाया, पहले सेशन में नहीं गिरा एक भी विकेट, दक्षिण अफ्रीका 316/6

क्रिकेट

IPL 2026 के ऑक्‍शन में PBKS को 16.5 करोड़ में भरने होंगे 6 स्‍लॉट, इन प्‍लेयर्स को खरीदने पर रहेगी नजर

PBKS eye in IPL 2026 Auction
क्रिकेट

ऑस्ट्रेलिया को पहले एशेज टेस्ट में इंग्लैंड को हराना पड़ गया भारी,ट्रैविस हेड ने करा डाला 27 करोड़ का नुकसान

Cricket Australia loss of 27 crore
क्रिकेट

‘कुलदीप ने मेरे पास आकर बोला अब तुम…’ आउट होने के बाद भारतीय स्पिनर को लेकर ये क्या बोल गए ट्रिस्टन स्टब्स

India vs South Africa 2nd Test
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.