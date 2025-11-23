शुभमन गिल की अब लंबे समय तक नहीं होगी वापसी, ‘नर्व इंजरी’ के चलते 2025 के बचे हुए मुकाबलों से बाहर

कोलकाता में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट की पहली पारी में बल्लेबाजी के दौरान गिल की गर्दन में अचानक दर्द हुआ। इसके बाद वे दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी में फील्डिंग के लिए भी मैदान पर नहीं उतर सके और भारत की दूसरी पारी (124 रन के लक्ष्य का पीछा) में भी बल्लेबाजी नहीं कर पाए। दूसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद उन्हें कोलकाता के एक अस्पताल में ले जाया गया था, जहां प्रारंभिक जांच के बाद अगले दिन छुट्टी दे दी गई।