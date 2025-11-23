शुभमन गिल की अब लंबे समय तक नहीं होगी वापसी, ‘नर्व इंजरी’ के चलते 2025 के बचे हुए मुकाबलों से बाहर

गर्दन में ऐंठन से परेशान भारतीय कप्तान शुभमन गिल। (फोटो सोर्स: एक्स@/ESPNcricinfo)
Shubman Gill Injury Update: भारतीय टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान शुभमन गिल गर्दन में लगी नर्व इंजरी के चलते लंबे समय तक मैदान से बाहर रहेंगे। स्पोर्ट्स तक की रिपोर्ट के अनुसार, गिल अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चल रही टेस्ट सीरीज के साथ-साथ आगामी तीन वनडे और पांच टी20 मैचों की सीरीज से भी बाहर हो गए हैं। यानी 2025 के सभी शेष अंतरराष्ट्रीय मुकाबले वे नहीं खेल पाएंगे।
कोलकाता में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट की पहली पारी में बल्लेबाजी के दौरान गिल की गर्दन में अचानक दर्द हुआ। इसके बाद वे दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी में फील्डिंग के लिए भी मैदान पर नहीं उतर सके और भारत की दूसरी पारी (124 रन के लक्ष्य का पीछा) में भी बल्लेबाजी नहीं कर पाए। दूसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद उन्हें कोलकाता के एक अस्पताल में ले जाया गया था, जहां प्रारंभिक जांच के बाद अगले दिन छुट्टी दे दी गई।
गुवाहाटी में दूसरे टेस्ट से बाहर होने के बाद गिल को आगे की जांच के लिए मुंबई भेजा गया। वहां स्पाइनल इंजरी स्पेशलिस्ट ने उनकी जांच की और नर्व इंजरी की पुष्टि की। फिलहाल उन्हें इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम कुछ दिनों बाद शुरू होगा। बीसीसीआई और टीम मैनेजमेंट किसी भी तरह का रिस्क लेना नहीं चाहते, क्योंकि फरवरी 2026 में भारत में ही टी20 वर्ल्ड कप खेला जाना है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, शुभमन गिल जनवरी 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज से टीम में वापसी कर सकते हैं। उससे पहले दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 11 जनवरी से शुरू होने वाली वनडे और 21 जनवरी से खेली जाने वाली टी20 सीरीज पूरी तरह मिस करेंगे। ये दोनों सीरीज टी20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले भारत की आखिरी द्विपक्षीय सीरीज होंगी।
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए टीम का ऐलान आज यानि 23 नवंबर 2025 को होने की संभावना है। कप्तानी और ओपनिंग स्लॉट के लिए अब नए नामों पर विचार करना पड़ेगा। शुभमन गिल की गैरमौजूदगी न केवल बल्लेबाजी बल्कि भारतीय टीम के नेतृत्व के लिए भी बड़ा झटका है। फैंस और टीम मैनेजमेंट को उम्मीद है कि वे पूरी तरह फिट होकर जल्द वापसी करेंगे।
