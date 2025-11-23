संजू सैमसन बने टीम के कप्तान, इस टूर्नामेंट के लिए हुआ टीम का ऐलान, इन खिलाड़ियों को मिली जगह

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन (फोटो सोर्स: IANS)
Sanju Samson Captain, Syed Mushtaq Ali Trophy 2025: भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMT) 2025-26 के लिए केरल की टीम में शामिल किया गया है। केरल क्रिकेट एसोसिएशन (KCA) ने एक आधिकारिक बयान जारी कर पुष्टि की है कि सैमसन ही टीम की कप्तानी संभालेंगे। उनकी अगुआई में केरल की 18 सदस्यीय स्क्वॉड 22 नवंबर को इंदौर से लखनऊ के लिए रवाना हो चुकी है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 26 नवंबर से 8 दिसंबर, 2025 तक लखनऊ में खेली जाएगी।
केसीए के अनुसार, सैमसन के नेतृत्व में टीम मजबूत संयोजन के साथ उतरेगी। स्क्वॉड में उनके बड़े भाई सैली वी. सैमसन भी शामिल हैं, जो हाल ही में केरल क्रिकेट लीग (KCL) में कोच्चि ब्लू टाइगर्स की कप्तानी कर चैंपियन बने थे। युवा बल्लेबाज अहमद इमरान को उपकप्तान बनाया गया है, जिन्होंने केसीएल में थ्रिसूर टाइटंस के लिए प्रभावशाली प्रदर्शन किया।
अन्य प्रमुख खिलाड़ी रोहन एस. कुनुम्मल, मोहम्मद अजहरुद्दीन (विकेटकीपर), विष्णु विनोद (विकेटकीपर), के.एम. आसिफ, एम.डी. निधीश, अंकित शर्मा और विग्नेश पुर्थुर जैसे नाम शामिल हैं। पूर्व कप्तान सचिन बेबी को फॉर्म के बावजूद बाहर रखा गया, जबकि चोट से उबर चुके सलमान निजार की वापसी हुई है।
सैमसन ने भारतीय टीम में विकेटकीपर और सलामी बल्लेबाज के रूप में मजबूत जगह बना ली थी। बैक-टू-बैक तीन शतक उन्होंने टी20 में लगाए थे। शुभमन गिल के टीम में एंट्री के बाद उन्हें अपनी ओपनिंग की जगह छोड़नी पड़ी। एशिया कप में वह मध्यक्रम में खेले। मध्यक्रम में खेलते हुए उनकी फॉर्म में गिरावट आई और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में उनकी जगह जितेश शर्मा को टीम में विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में जगह दी गई। ऐसे में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी सैमसन के लिए एक बार फिर अपनी फॉर्म दिखाने और टीम में जगह पक्का करने के लिए बड़े मौके की तरह है।
संजू सैमसन हाल ही में अपनी आईपीएल टीम के बदलाव को लेकर चर्चा में थे। लंबे समय से राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा रहे संजू आईपीएल 2026 में सीएसके के लिए खेलते नजर आएंगे। सैमसन को सीएसके ने आरआर से ट्रेड किया है। सैमसन के बदले सीएसके ने अपने अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा और सैम करन को आरआर को सौंपा है।
संजू सैमसन (कप्तान, विकेटकीपर), रोहन कुन्नुमल, मोहम्मद अजहरुद्दीन, अहमद इमरान (उप-कप्तान), विष्णु विनोद (विकेटकीपर), कृष्णा देवान, अब्दुल बाजिथ, सैली सैमसन, सलमान निजार, कृष्णा प्रसाद, सिबिन पी गिरीश, अंकित शर्मा, अखिल स्कारिया, बीजू नारायणन, आसिफ केएम, एमडी निधिश, विग्नेश पुथुर, शराफुद्दीन एनएम
