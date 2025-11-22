संजू सैमसन ने आखिर क्यों छोड़ा राजस्थान रॉयल्स का साथ, पहली बार तोड़ी चुप्पी

संजू सैमसन। (Photo Credit - CSK@X)
Sanju Samson: संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स (RR) का साथ छोड़ चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) में शामिल हो गए हैं। उन्होंने आईपीएल 2026 (IPL 2026) में एमएस धोनी के साथ खेलने का मौका मिलने पर खुशी जताई है। विकेटकीपर-बल्लेबाज को राजस्थान रॉयल्स से पांच बार की आईपीएल चैंपियन टीम में 18 करोड़ रुपये में ट्रेड किया गया है। सैमसन ने धोनी के लिए अपनी पुरानी तारीफ के बारे में खुलकर बात की और अपनी पहली मुलाकात को याद किया। उन्होंने क्रिकेट के इस दिग्गज के आसपास फैंस की लगातार मौजूदगी के कारण माही से बातचीत करने में आने वाली चुनौतियों पर भी बात की। वह धोनी के साथ खेलने को लेकर काफी उत्साहित हैं। क्या संजू सैमसन ने धोनी के साथ खेलने के लिए राजस्थान रॉयल्स का साथ छोड़ा था? आइये जानते हैं क्या कहा संजू ने-
संजू सैमसन ने कहा कि वहां एक व्यक्ति है, हर कोई उसे जानता है। उस व्यक्ति का नाम एमएस धोनी था। मैं उनसे पहली बार 19 साल की उम्र में मिला था और पहली बार इंडियन टीम में चुना गया था। मैं यूके टूर पर गया था और माही भाई कप्तान थे। मैंने उन्हें पहली बार देखा और 10-20 दिनों तक उनसे बात की। उसके बाद मैं उन्हें आईपीएल के दौरान देखता था। उनके सामने हमेशा भीड़ होती थी। पांच लोग यहां, 10 लोग वहां। मैं सोचता था कि ठीक है मैं उनसे यहां नहीं मिल सकता, मुझे उनसे अलग से मिलना होगा।
सैमसन ने धोनी के साथ एक ही ड्रेसिंग रूम में रहने का मौका मिलने पर अपनी खुशी शेयर की और इस मौके के लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि मेरी ऐसी ही इच्छा थी। किस्मत ने मुझे उनके साथ एक ही ड्रेसिंग रूम में खेलने का मौका दिया।
उन्होंने आगे कहा कि वो कुछ महीने। मैं उनसे मिलने और बात करने के लिए बहुत उत्साहित हूं। उनके साथ नाश्ता करना, उनके साथ प्रैक्टिस करना, उनके साथ खेलना। वाह! बस इसके बारे में सोचकर ही मुझे बहुत खुशी होती है।
पहली बार सीएसके की जर्सी पहनने पर सैमसन ने एक चैंपियन जैसा महसूस करने का जिक्र किया। टीम में उनका शामिल होना सीएसके की भविष्य की स्ट्रैटेजी का एक अहम हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि वे धोनी के दौर से आगे के बदलाव की तैयारी कर रहे हैं। सैमसन 177 आईपीएल मैच खेलकर सीएसके में काफी अनुभव लेकर आए हैं। उनके शानदार आंकड़ों में 4,704 रन, तीन शतक और 26 अर्धशतक शामिल हैं। उन्हें राजस्थान रॉयल्स के कप्तान के तौर पर अपने समय से लीडरशिप का अनुभव भी है।
सैमसन को सीएसके में लाने वाली ट्रेड डील में दो अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा और सैम करन राजस्थान रॉयल्स में शामिल हुए। आईपीएल की मीडिया एडवाइजरी के मुताबिक, एग्रीमेंट के तहत जडेजा की फीस 18 करोड़ रुपये से घटाकर 14 करोड़ रुपये कर दी गई। जबकि सैमसन सीएसके में अपनी मौजूदा लीग फीस 18 करोड़ रुपये ही रखेंगे, जबकि करन राजस्थान रॉयल्स में अपनी पिछली 2.4 करोड़ रुपये की कीमत बनाए रखेंगे।
