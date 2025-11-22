संजू सैमसन ने आखिर क्यों छोड़ा राजस्थान रॉयल्स का साथ, पहली बार तोड़ी चुप्पी

Sanju Samson: संजू सैमसन राजस्‍थान रॉयल्‍स (RR) का साथ छोड़ चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) में शामिल हो गए हैं। उन्‍होंने आईपीएल 2026 (IPL 2026) में एमएस धोनी के साथ खेलने का मौका मिलने पर खुशी जताई है। विकेटकीपर-बल्लेबाज को राजस्थान रॉयल्स से पांच बार की आईपीएल चैंपियन टीम में 18 करोड़ रुपये में ट्रेड किया गया है। सैमसन ने धोनी के लिए अपनी पुरानी तारीफ के बारे में खुलकर बात की और अपनी पहली मुलाकात को याद किया। उन्होंने क्रिकेट के इस दिग्गज के आसपास फैंस की लगातार मौजूदगी के कारण माही से बातचीत करने में आने वाली चुनौतियों पर भी बात की। वह धोनी के साथ खेलने को लेकर काफी उत्‍साहित हैं। क्‍या संजू सैमसन ने धोनी के साथ खेलने के लिए राजस्‍थान रॉयल्‍स का साथ छोड़ा था? आइये जानते हैं क्‍या कहा संजू ने-