IND vs SA: गुवाहाटी टेस्ट से पहले पिच को लेकर ऋषभ पंत ने दिया बड़ा बयान, बताया कब मिलेगी टर्न

गुवाहाटी टेस्ट के लिए पिच (फोटो- BCCI)
India vs South Africa 2nd Test: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया की कमान ऋषभ पंत संभालेंगे। शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कन्फर्म किया कि इंडिया के टीम मैनेजमेंट ने शुभमन गिल के रिप्लेसमेंट को फाइनल कर लिया है, जो गर्दन की चोट के कारण दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। हालांकि उन्होंने खिलाड़ी का नाम नहीं बताया। इस दौरान उन्होंने गुवाहाटी की पिच को लेकर भी बड़ा बयान दिया। बता दें कि कोलकाता टेस्ट में हार के बाद पिच पर काफी हंगामा हुआ था। ऐसे में सबकी नजर गुवाहाटी की पिच पर टिकी है।
दूसरे टेस्ट से पहले ऋषभ पंत ने कहा, "हमने फैसला कर लिया है कि शुभमन की जगह कौन खेलेगा। जो खेलेगा उसे पता है कि वह खेल रहा है। शुभमन खेलने के लिए बेताब था। उसने तब भी हिम्मत दिखाई जब उसका शरीर उसे इजाजत नहीं दे रहा था, और यही जज्बा आप देखना चाहते हैं। मैं हर दिन गिल से बात कर रहा हूं। मुझे कल शाम कप्तानी के बारे में पता चला।"
टीम कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हुए पंत ने कहा, "मुझे लगता है कि कभी-कभी टीम कॉम्बिनेशन के लिए यह एक बैलेंस होता है। आपको देखना होगा कि कोई स्पेशलिस्ट प्लेयर आपकी ज्यादा मदद कर रहा है या कोई ऑलराउंडर आपको टीम में ज्यादा स्टेबिलिटी दे रहा है। तो यह सब उस टीम बैलेंस को खोजने और आप जिस तरह से क्रिकेट खेलना चाहते हैं, उसके बारे में है।"
गुवाहाटी में कप्तान के तौर पर डेब्यू करने जा रहे पंत ने इस जगह को अपने लिए खास बताया, क्योंकि उन्होंने इसी ग्राउंड पर अपना वनडे डेब्यू किया था। उन्होंने कहा, "सबसे पहले, मैं कहूंगा कि यह ग्राउंड मेरे लिए बहुत खास है। मैंने अपना वनडे डेब्यू यहीं किया था और अब मैं यहां अपना पहला टेस्ट कैप्टेंसी मैच खेलने जा रहा हूं। इसलिए, यह हमेशा मेरे लिए खास रहेगा। और मुझे लगता है कि यह पूरे गुवाहाटी के लिए खास है।"
पंत ने गुवाहाटी की पिच पर भी भरोसा जताया और उम्मीद जताई कि दूसरे टेस्ट में यह कोलकाता की पिच से बेहतर मुकाबला देगी। उन्होंने कहा, "पिच के बारे में, मुझे लगता है कि यह विकेट बेहतर खेलेगी। निश्चित रूप से, यह बल्लेबाजी के लिए बेहतर विकेट है। जाहिर है, कुछ दिनों बाद यह आखिरकार टर्न लेगी। लेकिन यह एक अच्छा मुकाबला होने वाला है।"
