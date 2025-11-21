Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs SA: गुवाहाटी टेस्ट से पहले पिच को लेकर ऋषभ पंत ने दिया बड़ा बयान, बताया कब मिलेगी टर्न

IND vs SA 2nd Test Guwahati Pitch Report: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच गुवाहाटी में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया के कप्तान ऋषभ पंत ने पिच को लेकर बड़ा बयान दिया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Nov 21, 2025

Pitch Report IND vs SA 2nd Test

गुवाहाटी टेस्ट के लिए पिच (फोटो- BCCI)

India vs South Africa 2nd Test: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया की कमान ऋषभ पंत संभालेंगे। शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कन्फर्म किया कि इंडिया के टीम मैनेजमेंट ने शुभमन गिल के रिप्लेसमेंट को फाइनल कर लिया है, जो गर्दन की चोट के कारण दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। हालांकि उन्होंने खिलाड़ी का नाम नहीं बताया। इस दौरान उन्होंने गुवाहाटी की पिच को लेकर भी बड़ा बयान दिया। बता दें कि कोलकाता टेस्ट में हार के बाद पिच पर काफी हंगामा हुआ था। ऐसे में सबकी नजर गुवाहाटी की पिच पर टिकी है।

पंत ने की गिल की तारीफ

दूसरे टेस्ट से पहले ऋषभ पंत ने कहा, "हमने फैसला कर लिया है कि शुभमन की जगह कौन खेलेगा। जो खेलेगा उसे पता है कि वह खेल रहा है। शुभमन खेलने के लिए बेताब था। उसने तब भी हिम्मत दिखाई जब उसका शरीर उसे इजाजत नहीं दे रहा था, और यही जज्बा आप देखना चाहते हैं। मैं हर दिन गिल से बात कर रहा हूं। मुझे कल शाम कप्तानी के बारे में पता चला।"

टीम कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हुए पंत ने कहा, "मुझे लगता है कि कभी-कभी टीम कॉम्बिनेशन के लिए यह एक बैलेंस होता है। आपको देखना होगा कि कोई स्पेशलिस्ट प्लेयर आपकी ज्यादा मदद कर रहा है या कोई ऑलराउंडर आपको टीम में ज्यादा स्टेबिलिटी दे रहा है। तो यह सब उस टीम बैलेंस को खोजने और आप जिस तरह से क्रिकेट खेलना चाहते हैं, उसके बारे में है।"

पिच को लेकर क्या बोले पंत

गुवाहाटी में कप्तान के तौर पर डेब्यू करने जा रहे पंत ने इस जगह को अपने लिए खास बताया, क्योंकि उन्होंने इसी ग्राउंड पर अपना वनडे डेब्यू किया था। उन्होंने कहा, "सबसे पहले, मैं कहूंगा कि यह ग्राउंड मेरे लिए बहुत खास है। मैंने अपना वनडे डेब्यू यहीं किया था और अब मैं यहां अपना पहला टेस्ट कैप्टेंसी मैच खेलने जा रहा हूं। इसलिए, यह हमेशा मेरे लिए खास रहेगा। और मुझे लगता है कि यह पूरे गुवाहाटी के लिए खास है।"

पंत ने गुवाहाटी की पिच पर भी भरोसा जताया और उम्मीद जताई कि दूसरे टेस्ट में यह कोलकाता की पिच से बेहतर मुकाबला देगी। उन्होंने कहा, "पिच के बारे में, मुझे लगता है कि यह विकेट बेहतर खेलेगी। निश्चित रूप से, यह बल्लेबाजी के लिए बेहतर विकेट है। जाहिर है, कुछ दिनों बाद यह आखिरकार टर्न लेगी। लेकिन यह एक अच्छा मुकाबला होने वाला है।"

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

21 Nov 2025 09:57 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs SA: गुवाहाटी टेस्ट से पहले पिच को लेकर ऋषभ पंत ने दिया बड़ा बयान, बताया कब मिलेगी टर्न

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

पर्थ टेस्ट के पहले दिन गेंदबाजों ने मचाया ऐसा कहर, चकनाचूर हो गया 100 साल का रिकॉर्ड

Ben Stokes
क्रिकेट

Rising Asia Cup 2025: सुपर ओवर में टीम इंडिया से हुई बड़ी गलती, बांग्लादेश ने फाइनल में बनाई जगह

Rising Asia Cup 2025
क्रिकेट

7 फरवरी से मेंस टी20 वर्ल्डकप की शुरुआत, 15 फरवरी को पाकिस्तान से भारत का मुकाबला, इस टीम से पहला मैच

T20 World Cup 2024
क्रिकेट

इंग्लैंड को 172 रन पर समेटने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया को नहीं हुआ फायदा, बेन स्टोक्स ने पलट दिया रूख

Ben Stokes the Ashes Series 2025
क्रिकेट

IND vs SA: साउथ अफ्रीका को लगा तगड़ा झटका, वनडे और टी20 सीरीज में नहीं खेलेगा ये तूफानी गेंदबाज

Kagiso Rabada
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.