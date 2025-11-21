IND vs SA: गुवाहाटी टेस्ट से पहले पिच को लेकर ऋषभ पंत ने दिया बड़ा बयान, बताया कब मिलेगी टर्न

India vs South Africa 2nd Test: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया की कमान ऋषभ पंत संभालेंगे। शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कन्फर्म किया कि इंडिया के टीम मैनेजमेंट ने शुभमन गिल के रिप्लेसमेंट को फाइनल कर लिया है, जो गर्दन की चोट के कारण दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। हालांकि उन्होंने खिलाड़ी का नाम नहीं बताया। इस दौरान उन्होंने गुवाहाटी की पिच को लेकर भी बड़ा बयान दिया। बता दें कि कोलकाता टेस्ट में हार के बाद पिच पर काफी हंगामा हुआ था। ऐसे में सबकी नजर गुवाहाटी की पिच पर टिकी है।