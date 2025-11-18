Patrika LogoSwitch to English

IND vs SA 2nd Test: शुभमन गिल टीम के साथ जाएंगे गुवाहाटी? क्या साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलेंगे दूसरा टेस्ट

India vs South Africa 2nd Test: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट 22 नवंबर से शुरू होगा। भारत दो मैचों की टेस्ट सीरीज में मेहमान टीम से में 0-1 से पीछे है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Nov 18, 2025

Shubman Gill Health Update

गर्दन में ऐंठन से परेशान भारतीय कप्‍तान शुभमन गिल। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/ESPNcricinfo)

IND vs SA 2nd Test: भारतीय क्रिकेट टीम के लिए अच्छी खबर है। भारतीय टेस्ट टीम के नियमित कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill) टीम के साथ गुवाहाटी जा सकते हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में उनकी भागीदारी फिटनेस पर निर्भर करेगी। बता दें कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट 22 नवंबर से शुरू हो रहा है। भारत दो मैचों की टेस्ट सीरीज में मेहमान टीम से 0-1 से पीछे है।

गर्दन में ऐंठन के कारण कोलकाता के एक निजी अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद भारतीय कप्तान शुभमन गिल शहर के होटल में टीम के साथ हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, शुभमन गिल बुधवार (19 नवंबर) को टीम के साथ गुवाहाटी के लिए उड़ान भरने वाले हैं। सूत्रों के हवाले से 'क्रिकबज' ने बताया कि मूल योजना यही थी। अभी इसमें कोई बदलाव नहीं है। शुभमन गिल गुवाहाटी जाएंगे।

शुभमन गिल पर मेडिकल टीम की नजर

शुभमन गिल पर बीसीसीआई (BCCI) और स्थानीय डॉक्टर नजर बनाए हुए हैं। टीम प्रबंधन और चयनकर्ता भी एक-दूसरे से संपर्क में हैं। सभी चाहते हैं कि शुभमन गिल गुवाहाटी टेस्ट मैच में खेले, लेकिन वे उनको लेकर किसी तरह की जल्दबाजी में नहीं हैं। फिलहाल दूसरे टेस्ट में उनकी भागीदारी पर अंतिम फैसला मैच से एक दिन पहले लिया जाएगा।

आपको बता दें कि भारत को ईडन गार्डन्स में साउथ अफ्रीका से 30 रन से हार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि वह दूसरी पारी में 124 रनों का पीछा करने में नाकाम रहा था। शुभमन गिल दूसरी पारी में बल्लेबाजी के लिए उपलब्ध नहीं थे, क्योंकि वह गर्दन की परेशानी की वजह से अस्पताल में भर्ती थे।

भारतीय स्क्वाड से जुड़े नीतीश कुमार रेड्डी

ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी कोलकाता पहुंच गए हैं। उन्होंने सोमवार देर रात होटल में चेक इन किया और बुधवार सुबह टीम के साथ गुवाहाटी के लिए उड़ान भरने वाले हैं। बता दे कि नीतीश कुमार रेड्डी दक्षिण अफ्रीका-ए और भारत-ए के बीच जारी व्हाइट बॉल सीरीज के लिए राजकोट में थे। उन्हें सोमवार देर शाम कोलकाता जाने के लिए कहा गया था और वह वहां पहुंचे।

Team India

Nov 18, 2025

18 Nov 2025 07:20 pm

Published on:

18 Nov 2025 07:12 pm

IND vs SA 2nd Test: शुभमन गिल टीम के साथ जाएंगे गुवाहाटी? क्या साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलेंगे दूसरा टेस्ट

