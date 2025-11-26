IND vs SA 2nd Test: दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 408 रन से हरा, जीता गुवाहाटी टेस्ट, 2-0 से सूपड़ा साफ करते हुए 25 साल बाद जीती सीरीज

India vs South Africa test: दक्षिण अफ्रीका ने गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में भारत को 408 रनों के बड़े अंतर से हराते हुए इतिहास रच दिया है। इसी के साथ प्रोटियाज ने दो मैचों की इस सीरीज को 2-0 से क्लीनस्वीप कर लिया, जो भारतीय सरजमीं पर उनकी 25 साल बाद की पहली सीरीज जीत है। इससे पहले 1999-2000 में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 2-0 से शिकस्त दी थी। यह जीत न सिर्फ प्रोटियाज के लिए यादगार है, बल्कि भारत के लिए घरेलू टेस्ट इतिहास का सबसे बड़ा झटका साबित हुई।