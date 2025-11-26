Patrika LogoSwitch to English

IND vs SA 2nd Test: दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 408 रन से हरा, जीता गुवाहाटी टेस्ट, 2-0 से सूपड़ा साफ करते हुए 25 साल बाद जीती सीरीज

IND vs SA: दक्षिण अफ्रीका ने भारत को गुवाहाटी टेस्ट में रिकॉर्ड 408 रन से हराते हुए 2-0 से सीरीज अपने नाम की।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Nov 26, 2025

IND vs SA Test

दक्षिण अफ्रीका ने गुवाहाटी टेस्ट में भारत को हराया (Photo - EspnCricInfo)

India vs South Africa test: दक्षिण अफ्रीका ने गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में भारत को 408 रनों के बड़े अंतर से हराते हुए इतिहास रच दिया है। इसी के साथ प्रोटियाज ने दो मैचों की इस सीरीज को 2-0 से क्लीनस्वीप कर लिया, जो भारतीय सरजमीं पर उनकी 25 साल बाद की पहली सीरीज जीत है। इससे पहले 1999-2000 में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 2-0 से शिकस्त दी थी। यह जीत न सिर्फ प्रोटियाज के लिए यादगार है, बल्कि भारत के लिए घरेलू टेस्ट इतिहास का सबसे बड़ा झटका साबित हुई।

घर पर भारत का सूपड़ा साफ

यह भारत की ओवरऑल टेस्ट क्रिकेट और खासकर घरेलू मैदान पर रनों के आधार पर सबसे बड़ी हार है। इससे पहले 2004 में नागपुर में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 342 रनों से मात दी थी। इस सीरीज में दक्षिण अफ्रीका ने भारत पर पूरी तरह हावी रहते हुए कोलकाता के पहले टेस्ट में 30 रनों से जीत हासिल की थी, और अब गुवाहाटी में 408 रनों की भारी शिकस्त देकर सूपड़ा साफ कर दिया।

गौतम गंभीर की कोचिंग पर उठे सवाल

गौतम गंभीर की कोचिंग में यह दूसरी बार है जब भारत को घर पर क्लीनस्वीप का सामना करना पड़ा है। इससे पहले अक्टूबर-नवंबर 2024 में न्यूजीलैंड ने तीन मैचों की सीरीज में भारत को 3-0 से रौंदा था। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के नजरिए से यह हार और भी शर्मनाक है, क्योंकि भारत की अंक तालिका पर गहरा असर पड़ेगा। 13 महीनों के अंदर घर पर दूसरी क्लीनस्वीप ने टीम इंडिया की उम्मीदों को करारा झटका दिया है।

मैच का हाल

दक्षिण अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में मजबूत नींव रखी, जहां उन्होंने 489 रन ठोक दिए। जवाब में भारत पहली पारी में महज 201 रन पर सिमट गया, जिससे प्रोटियाज को 288 रनों की बढ़त मिली। दक्षिण अफ्रीका ने फॉलोऑन न कराते हुए अपनी दूसरी पारी खेली और पांच विकेट पर 260 रन बनाकर पारी घोषित कर दी। कुल मिलाकर 548 रनों की बढ़त के साथ भारत के सामने 549 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य रखा गया।

चौथे दिन के अंत तक भारत ने यशस्वी जायसवाल (13) और केएल राहुल (6) के विकेट खो दिए थे, स्कोरबोर्ड पर 27/2 का आंकड़ा था। आखिरी दिन बुधवार को भारत की पारी पूरी तरह ढह गई। साई सुदर्शन 14, कुलदीप यादव 5, ध्रुव जुरेल 2 और कप्तान ऋषभ पंत 13 रन बनाकर लौटे।

वॉशिंगटन सुंदर ने 16 रनों की संघर्षपूर्ण पारी खेली, जबकि रवींद्र जडेजा ने टेस्ट करियर का 28वां अर्धशतक जड़ा, 87 गेंदों पर चार चौके और दो छक्कों की मदद से 54 रन बनाए। लेकिन अंत में विकेट गंवा बैठे। नीतीश रेड्डी और मोहम्मद सिराज खाता भी नहीं खोल सके। भारत की दूसरी पारी 140 रनों पर सिमट गई, और दक्षिण अफ्रीका ने 408 रनों से शानदार जीत हासिल की।

India vs South Africa Test Series 2025

