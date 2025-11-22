IND vs SA 2nd Test: साउथ अफ्रीका का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला, दोनों टीमों में 3 बड़े बदलाव

भारतीय कप्तान ऋषभ पंत और साउथ अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बावुमा। (फोटो सोर्स: Jiohotstar)
India vs South Africa 2nd Test: भारत बनाम साउथ अफ्रीका दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला आज शनिवार 22 नवंबर से गुवाहाटी में के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में साउथ अफ्रीका के कप्तान टेंबा बावुमा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। टॉस जीतने के बाद बावुमा ने कहा कि हम बैटिंग करेंगे। हमें नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। विकेट काफी बेहतर लग रहा है। पिच पर सच में कोई दरार नहीं है। बहुत उत्साहित हूं, इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनकर खुश हूं। हमारी टीम में मुथुसामी की वापसी हुई है। वहीं, ऋषभ पंत ने कहा कि मैं बीसीसीआई का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे यह मौका दिया। हमारी टीम में नीतीश रेड्डी और साई सुदर्शन की वापसी हुई है।
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात की जाए तो अब तक दोनों का आमना-सामना कुल 45 बार हुआ है। जिसमें से भारत ने 16 मैचों में जीत दर्ज की है। वहीं, दक्षिण अफ्रीका ने 19 मैचों में जीते हैं और 10 मैच ड्रॉ रहे हैं। इस तरह अब तक अफ्रीकी टीम का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आ रहा है।
केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल, ऋषभ पंत (विकेट कीपर), रवींद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज।
एडेन मार्करम, रयान रिकेल्टन, वियान मुल्डर, टेम्बा बावुमा (कप्तान), टोनी डी ज़ोरज़ी, ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेरेन (विकेट कीपर), मार्को जेनसेन, सेनुरन मुथुसामी, साइमन हार्मर, केशव महाराज।
