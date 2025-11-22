IND vs SA 2nd Test: साउथ अफ्रीका का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला, दोनों टीमों में 3 बड़े बदलाव

India vs South Africa 2nd Test: भारत बनाम साउथ अफ्रीका दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला आज शनिवार 22 नवंबर से गुवाहाटी में के बरसापारा क्रिकेट स्‍टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में साउथ अफ्रीका के कप्‍तान टेंबा बावुमा ने टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी का फैसला किया है। टॉस जीतने के बाद बावुमा ने कहा कि हम बैटिंग करेंगे। हमें नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। विकेट काफी बेहतर लग रहा है। पिच पर सच में कोई दरार नहीं है। बहुत उत्साहित हूं, इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनकर खुश हूं। हमारी टीम में मुथुसामी की वापसी हुई है। वहीं, ऋषभ पंत ने कहा कि मैं बीसीसीआई का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे यह मौका दिया। हमारी टीम में नीतीश रेड्डी और साई सुदर्शन की वापसी हुई है।