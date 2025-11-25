‘गौतम गंभीर की कोई गलती नहीं’, टीम इंडिया के खराब प्रदर्शन के बाद बल्लेबाजों पर बरसे पूर्व क्रिकेटर

सुरेश रैना ने आगे कहा, "गौतम गंभीर ने सच में बहुत मेहनत की है। इसमें (टीम इंडिया के टेस्ट क्रिकेट में खराब प्रदर्शन) उनकी कोई गलती नहीं है। खिलाड़ियों को बहुत मेहनत करनी होगी और अच्छा खेलना होगा। उनके अंडर हम व्हाइट-बॉल फॉर्मेट में बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमने इस साल की शुरुआत में चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप जीता था।" रैना का मानना है कि टीम की मुश्किलें तब सामने आती हैं, जब वह मैच हारना शुरू करती है। यही हाल भारतीय टेस्ट टीम का है। उन्होंने कहा, "मुझे उम्मीद है कि खिलाड़ी और मेहनत करेंगे। जब आप हारते हैं, तो सब कुछ सामने आ जाता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि टीम अच्छा करेगी।"