‘गौतम गंभीर की कोई गलती नहीं’, टीम इंडिया के खराब प्रदर्शन के बाद बल्लेबाजों पर बरसे पूर्व क्रिकेटर

टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर और ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर। (फोटो सोर्स: IANS)
IND vs SA Test Series 2025: गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के चौथे दिन तक साउथ अफ्रीका ने भारतीय टीम पर शिकंजा कस लिया है। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने अपनी दूसरी पारी में 15.5 ओवरों में 2 विकेट गंवाकर 27 रन बना लिए हैं। टीम इंडिया के पास 8 विकेट सुरक्षित हैं, लेकिन लक्ष्य मुश्किल है। इससे पहले साउथ अफ्रीका ने भारत के सामने 549 रन का लक्ष्य रखा था। भारतीय सरजमीं पर 21 साल बाद ऐसा हुआ, जब किसी मेहमान टीम ने 500 से अधिक रन का लक्ष्य दिया हो।
टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम के लचर प्रदर्शन की वजह से गौतम गंभीर की कोचिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना ने हेड कोच का समर्थन किया है और बल्लेबाजों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, "हमें अपनी बल्लेबाजी में सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि हम लगातार मैच हार रहे हैं। खिलाड़ियों को खुद को बेहतर बनाने की जरूरत है। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। यह खिलाड़ियों और टीम के लिए बहुत जरूरी है।"
सुरेश रैना ने आगे कहा, "गौतम गंभीर ने सच में बहुत मेहनत की है। इसमें (टीम इंडिया के टेस्ट क्रिकेट में खराब प्रदर्शन) उनकी कोई गलती नहीं है। खिलाड़ियों को बहुत मेहनत करनी होगी और अच्छा खेलना होगा। उनके अंडर हम व्हाइट-बॉल फॉर्मेट में बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमने इस साल की शुरुआत में चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप जीता था।" रैना का मानना है कि टीम की मुश्किलें तब सामने आती हैं, जब वह मैच हारना शुरू करती है। यही हाल भारतीय टेस्ट टीम का है। उन्होंने कहा, "मुझे उम्मीद है कि खिलाड़ी और मेहनत करेंगे। जब आप हारते हैं, तो सब कुछ सामने आ जाता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि टीम अच्छा करेगी।"
बता दें कि गुवाहाटी टेस्ट में भारतीय टीम पर हार का संकट मंडरा रहा है। साउथ अफ्रीका ने पहली पारी में 489 रन बनाए। जवाब में टीम इंडिया 201 रन पर सिमट गई। दूसरी पारी में साउथ अफ्रीका ने 5 विकेट गंवाकर 260 रन बनाए और अपनी कुल बढ़त 548 रन तक पहुंचा ली। 549 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने चौथे दिन का खेल खत्म होने तक 2 विकेट खोकर 27 रन बना लिए हैं। यहां से टीम इंडिया का जीतना मुश्किल माना जा रहा है।
