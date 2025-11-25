कोलकाता की तरह गुवाहाटी टेस्‍ट में भी भारतीय टीम ने बेहद निराशाजनक प्रदर्शन किया है। टीम इंडिया के गेंदबाज साउथ अफ्रीकी बल्‍लेबाजी के सामने विकेटों के लिए तरसते नजर आए और विपक्षी टीम ने स्‍कोर बोर्ड पर अपनी पहली पारी में 489 रन टांग दिए। इसके बाद भारत की पहली पारी में बल्लेबाजों ने भी काफी खराब प्रदर्शन किया और पूरी टीम सिर्फ 201 रनों पर ढेर हो गई। तीसरे दिन स्‍टंप तक साउथ अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी में बगैर कोई विकेट गंवाए 26 रन बना लिए। इस तरह अब उसके पास कुल 314 रनों की बढ़त हो गई है।