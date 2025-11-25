Patrika LogoSwitch to English

IND vs SA: कभी घर में विपक्षी टीमों को धूल चटाने वाली टीम इंडिया अब खुद कर रही संघर्ष, साल में दूसरे क्‍लीन स्‍वीप का खतरा

Ind vs SA 2nd Test: घरेलू टेस्‍ट सीरीज में भारतीय टीम का पिछले साल नवंबर में ही न्‍यूजीलैंड की टीम ने 0-3 से सूपड़ा साफ किया था। वहीं, अब साउथ अफ्रीका भी क्‍लीन स्‍वीप करने की कगार पर पहुंच गई है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Nov 25, 2025

Ind vs SA 2nd Test

भारतीय टीम। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/BCCI)

Ind vs SA 2nd Test: भारत कभी विपक्षी टीमों के लिए अभेद किला हुआ करता था, लेकिन अब घर में भारतीय टीम खुद संघर्ष करती नजर आ रही है। हेड कोच गौतम गंभीर की अगुवाई में टीम इंडिया का एक साल के अंदर दूसरी बार घरेलू टेस्ट सीरीज सूपड़ा साफ होने जा रहा है। नवंबर 2024 में न्यूजीलैंड ने 0-3 से भारत के खिलाफ क्‍लीन स्‍वीप किया था। वहीं, अब साउथ अफ्रीका भी 0-2 से क्‍लीन स्‍वीप करने के करीब पहुंच चुकी है। कोलकाता टेस्‍ट जीतने के बाद अफ्रीकी टीम गुवाहाटी में जीत की दहलीज पर खड़ी है।

गेंदबाजों के बाद बल्‍लेबाजों ने भी किया निराश

कोलकाता की तरह गुवाहाटी टेस्‍ट में भी भारतीय टीम ने बेहद निराशाजनक प्रदर्शन किया है। टीम इंडिया के गेंदबाज साउथ अफ्रीकी बल्‍लेबाजी के सामने विकेटों के लिए तरसते नजर आए और विपक्षी टीम ने स्‍कोर बोर्ड पर अपनी पहली पारी में 489 रन टांग दिए। इसके बाद भारत की पहली पारी में बल्लेबाजों ने भी काफी खराब प्रदर्शन किया और पूरी टीम सिर्फ 201 रनों पर ढेर हो गई। तीसरे दिन स्‍टंप तक साउथ अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी में बगैर कोई विकेट गंवाए 26 रन बना लिए। इस तरह अब उसके पास कुल 314 रनों की बढ़त हो गई है।

न्यूजीलैंड ने इस तरह किया था क्‍लीन स्‍वीप

गौतम गंभीर के नेतृत्‍व में भारतीय क्रिकेट टीम अब तक कुल छह टेस्ट सीरीज खेल चुकी है, जिनमें से दो विदेशों में तो चार भारत की सरजमीं पर खेली गई हैं। पिछले साल अक्‍टूबर-नवंबर में न्‍यूजीलैंड ने भारत दौरे पर तीन मैचों की टेस्‍ट सीरीज में टीम इंडिया के खिलाफ क्‍लीन स्‍वीप किया था। कीवी टीम ने बेंगलुरु में खेले गए पहले टेस्‍ट में आठ विकेट से भारत को हराया था। फिर दूसरे पुणे टेस्‍ट में 113 रनों से शिकस्‍त दी। इसके बाद टीम इंडिया तीसरे मुकाबले में 25 रनों से हार गई और सीरीज 0-3 से गंवा दी।

अब घर में भी शेर नहीं

भारतीय टेस्‍ट टीम लंबे समय तक अपनी सरजमीं पर विदेशी टीमों के लिए अबूझ पहेली बनी रही। उसके स्पिन विकेट, दमदार बल्लेबाज और मैच का रुख मोड़ देने वाले स्पिनर ऐसी खूबियों वाला भारत कभी भी मैच का रुख मोड़ देने की क्षमता रखता था। लेकिन, पिछले डेढ़ साल से भारतीय टीम अब घर में भी शेर नहीं रही है। ये हम नहीं, बल्कि आंकड़े खुद बता रहे हैं।

पिछले एक साल के टेस्‍ट आंकड़े

- बनाम बांग्‍लादेश (घरेलू) - 2-0 जीते
- बनाम न्‍यूजीलैंड (घरेलू) - 0-3 हारे
- बनाम ऑस्‍ट्रेलिया (बाहर) - 1-3 हारे
- बनाम इंग्‍लैंड (बाहर) - 2-2 ड्रॉ
- बनाम वेस्‍टइंडीज (घर) - 2-0 जीते
- बनाम साउथ अफ्रीका* (घरेलू) - 0-1* हार की कगार पर

संबंधित विषय:

India vs South Africa Test Series 2025

Published on:

25 Nov 2025 08:30 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs SA: कभी घर में विपक्षी टीमों को धूल चटाने वाली टीम इंडिया अब खुद कर रही संघर्ष, साल में दूसरे क्‍लीन स्‍वीप का खतरा

