IND vs SA, 2nd Test: क्या टेम्बा बावुमा दोहराएंगे इतिहास या टीम इंडिया बचाएगी अपना सम्मान?

IND vs SA, 2nd Test: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला 22 नवंबर से खेला जाएगा। दक्षिण अफ्रीका ने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए पहले टेस्ट मैच में भारत को 30 रन से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई है। ऐसे में भारतीय टीम जहां गुवाहाटी में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच को जीतकर अपना सम्मान बचाना चाहेगी, वहीं दक्षिण अफ्रीका टीम क्लीन स्वीप के इरादे से मैदान पर उतरेगी। ऐसे में दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला रोमांचक होने की उम्मीद है।