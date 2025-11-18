IND vs SA, 2nd Test: क्या टेम्बा बावुमा दोहराएंगे इतिहास या टीम इंडिया बचाएगी अपना सम्मान?

IND vs SA, 2nd Test: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला 22 नवंबर से खेला जाएगा। दक्षिण अफ्रीका ने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए पहले टेस्ट मैच में भारत को 30 रन से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई है। ऐसे में भारतीय टीम जहां गुवाहाटी में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच को जीतकर अपना सम्मान बचाना चाहेगी, वहीं दक्षिण अफ्रीका टीम क्लीन स्वीप के इरादे से मैदान पर उतरेगी। ऐसे में दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला रोमांचक होने की उम्मीद है।
हालांकि इस दौरान दक्षिण अफ्रीकी कप्तान के पास गुवाहाटी में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट को जीतकर हैंसी क्रोनिए के रिकॉर्ड की बराबरी करने का मौका होगा। दरअसल, हैंसी क्रोनिए की कप्तानी में 1999-2000 में दक्षिण अफ्रीका ने भारत का दौरा किया था। इस टेस्ट सीरीज में सचिन तेंदुलकर की कप्तानी वाली भारतीय टीम को 0-2 से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इस तरह हैंसी क्रोनिए दक्षिण के एकमात्र कप्तान हैं, जिन्होंने भारत को उसी की सरजमीं पर हराकर सीरीज जीती है।
दक्षिण अफ्रीका गुवाहाटी टेस्ट जीतने में कामयाब रहती है तो हैंसी क्रोनिए के बाद टेम्बा बावुमा दूसरे कप्तान होंगे, जिन्होंने भारत को उसी की सरजमीं पर हराकर टेस्ट सीरीज जीती हो। आपको बता दें कि कोलकाता के ईडन गार्डन्स टेस्ट मैच में जीत दर्ज कर टेम्बा बावुमा पहले ही भारत में 15 साल से टेस्ट जीत के सूखे को समाप्त कर चुके हैं।
टेम्बा बावुमा ने टेस्ट क्रिकेट में अपनी कप्तानी का लोहा मनवाया है। उनकी कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका ने अब तक एक भी टेस्ट मैच नहीं गंवाया है। टेम्बा बावुमा ने दक्षिण अफ्रीका के लिए कुल 11 टेस्ट मैचों में कप्तानी की है, जिसमें उन्हें 10 मैच में जीत मिली है, जबकि एक मैच ड्रॉ रहा है।
