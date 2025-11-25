IND vs SA 2nd Test: साउथ अफ्रीका ने दूसरी पारी 260/5 रन पर घोषित की, सीरीज बचाने के लिए भारत को बनाने होंगे इतने रन

ट्रिस्टन स्टब्स, क्रिकेटर, साउथ अफ्रीका (Photo Credit- IANS)
IND vs SA 2nd Test: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने भारत को जीत के लिए 549 रन का लक्ष्य दिया है। साउथ अफ्रीका ने चौथे दिन तीसरे सेशन तक 5 विकेट पर 260 रन बनाकर अपनी दूसरी पारी घोषित कर दी। साउथ अफ्रीका को पहली पारी में 288 रन की बढ़त मिली थी।
साउथ अफ्रीका मंगलवार को 26/0 के स्कोर से आगे खेलने के लिए उतरी। सोमवार के नाबाद रहे बल्लेबाज रायन रिकेल्टन और एडेन मार्करम ने पारी को आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 59 रन की साझेदारी की। रयान रिकेल्टन 35 रन बनाकर आउट हुए। साउथ अफ्रीका के स्कोर में 15 रन ही जुड़ पाए थे कि एडेन मार्करम को भारतीय स्पिनर रवींद्र जडेजा ने बोल्ड कर दिया। इसके बाद भारतीय वाशिंगटन सुंदर ने कप्तान टेम्बा बावुमा को क्रीज पर टिकने का मौका नहीं दिया और उन्हें 3 रन पर पवेलियन भेजकर साउथ अफ्रीका को तीसरा झटका दिया।
इसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स और टोनी डी जोर्जी ने लड़खड़ाती पारी को संभाला और चौथे विकेट के लिए 101 गेंद में 162 रन की साझेदारी कर टीम को मजबूती प्रदान की। टोनी डी जोर्जी के रूप में साउथ अफ्रीका को चौथा झटका लगा। वे अर्द्धशतक से चूक गए। टोनी डी जोर्जी 49 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद वियान मुल्डर और ट्रिस्टन स्टब्स ने पारी को आगे बढ़ाया। दोनों के बीच 5वें विकेट के लिए 123 गेंद में 82 रन की साझेदारी हुई। इस साझेदारी को रवींद्र जडेजा ने तोड़ा। उन्होंने ट्रिस्टन स्टब्स को 94 रन पर आउट किया। उनके ऑउट होने के बाद साउथ अफ्रीका ने 5 विकेट पर 260 रन बनाकर अपनी दूसरी पारी घोषित कर दी। वियान मुल्डर 35 रन बनाकर नाबाद रहे।
भारत की तरफ से दूसरी इनिंग में सर्वाधिक विकेट रवींद्र जडेजा ने चटकाए। उन्होंने एडेन मार्करम समेत साउथ अफ्रीका के चार खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। वहीं वाशिंगटन सुदंर ने एक विकेट लिया।
