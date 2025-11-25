IND vs SA 2nd Test: साउथ अफ्रीका ने दूसरी पारी 260/5 रन पर घोषित की, सीरीज बचाने के लिए भारत को बनाने होंगे इतने रन

इसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स और टोनी डी जोर्जी ने लड़खड़ाती पारी को संभाला और चौथे विकेट के लिए 101 गेंद में 162 रन की साझेदारी कर टीम को मजबूती प्रदान की। टोनी डी जोर्जी के रूप में साउथ अफ्रीका को चौथा झटका लगा। वे अर्द्धशतक से चूक गए। टोनी डी जोर्जी 49 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद वियान मुल्डर और ट्रिस्टन स्टब्स ने पारी को आगे बढ़ाया। दोनों के बीच 5वें विकेट के लिए 123 गेंद में 82 रन की साझेदारी हुई। इस साझेदारी को रवींद्र जडेजा ने तोड़ा। उन्होंने ट्रिस्टन स्टब्स को 94 रन पर आउट किया। उनके ऑउट होने के बाद साउथ अफ्रीका ने 5 विकेट पर 260 रन बनाकर अपनी दूसरी पारी घोषित कर दी। वियान मुल्डर 35 रन बनाकर नाबाद रहे।