IND vs SA 2nd Test: सुंदर ने अपने बयान से पंत और जुरेल पर उठाए सवाल, गुवाहाटी की पिच को बताया शानदार

सुंदर ने कहा है कि गुवाहाटी की पिच अभी भी बल्लेबाजी के लिए काफ़ी अच्छी है, और अगर इस पर टिक कर बल्लेबाजी की जाए, तो आसानी से रन बनाए जा सकते हैं। साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज मार्को यानसन ने पहले बल्लेबाजी करते हुए धमाकेदार 93 रन की पारी खेली और फिर छह विकेट चटका दिए। यानसन ने अपने छह में से चार विकेट शॉर्ट गेंदों पर हासिल किए। ऐसे में यह सवाल लाज़मी है कि जिस पिच को कुलदीप यादव ने गुवाहाटी टेस्ट के दूसरे दिन "रोड" कहा था, क्या वह बदल चुकी है? क्या उस पर अब रन बनाना कठिन हो गया है? लेकिन वॉशिंगटन का मानना है कि पिच अभी भी बल्लेबाजी के लिए काफ़ी अच्छी है।