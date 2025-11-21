Patrika LogoSwitch to English

क्रिकेट

IND vs SA: WTC के इतिहास में पहली बार टीम इंडिया को पछाड़ेगा पाकिस्तान, अगर दूसरे टेस्ट में भी मिली हार

WTC 2025-27 Points Table: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली जा रही दो टेस्ट मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से पीछे है और अगर दूसरा मुकाबला भी हार गई, तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में पाकिस्तान से भी नीचे खिसक जाएगी।

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Nov 21, 2025

IND vs SA 2nd Test

टीम इंडिया (फोटो-BCCI)

India vs South Africa Test 2025: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला गुवाहाटी में खेला जाएगा। टीम इंडिया इस मुकाबले को जीतकर सीरीज में हार से बचना चाहेगी, लेकिन वर्ल्ड चैंपियन साउथ अफ्रीका अपनी शानदार फॉर्म को जारी रखते हुए क्लीन स्वीप करना चाहेगी। टीम इंडिया के रेगुलर कप्तान शुभमन गिल इस मुकाबले में चोट की वजह से नहीं खेल पाएंगे। ऐसे में टीम इंडिया के लिए यह मुकाबला जीतना और भी मुश्किल लग रहा है। अगर भारतीय टीम यह मैच हार गई, तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में पाकिस्तान से भी नीचे चली जाएगी।

टीम इंडिया की हार से पाक को फायदा

आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (ICC World Test Championship) की अंक तालिका में पाकिस्तान की टीम पांचवें स्थान पर है और टीम इंडिया चौथे स्थान पर है। पाकिस्तान ने दो मैच खेले हैं और एक में जीत हासिल की है, जबकि एक में उसे हार का सामना करना पड़ा है। प्वाइंट्स के मामले में टीम इंडिया से ग्रीन आर्मी काफी पीछे है, लेकिन विनिंग परसेंटेज के मामले में वो टीम इंडिया के करीब खड़ी है। उनका जीत प्रतिशत 50 है, जबकि टीम इंडिया का जीत प्रतिशत 54 है। गुवाहाटी में हार के बाद टीम इंडिया का जीत प्रतिशत 50 हो जाएगा।

WTC के इतिहास में पहली बार होगा ऐसा!

भारतीय टीम ने अब तक आठ मैच खेले हैं, जिनमें चार में जीत हासिल की है, तीन गंवा चुकी है और एक मैच ड्रॉ रहा है। इस तरह उनका जीत प्रतिशत 54.17 होता है, लेकिन गुवाहाटी टेस्ट हारने के बाद भारतीय टीम का जीत प्रतिशत 50 हो जाएगा। पाकिस्तान के मुकाबले ज्यादा मैच हारने की वजह से वह अंक तालिका में पांचवें स्थान पर खिसक जाएगी। अगर ऐसा हुआ, तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में पहली बार होगा जब टीम इंडिया पाकिस्तान से भी नीचे खिसक जाएगी।

ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अब तक इस साइकल में कोई मैच नहीं गंवाया है और 100 प्रतिशत के साथ पहले स्थान पर है। वर्ल्ड चैंपियन साउथ अफ्रीका 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर है। उसका जीत प्रतिशत 66.67 है। श्रीलंका ने दो मैच में से एक में जीत हासिल की है और एक ड्रॉ रहा है। इस तरह उनका जीत प्रतिशत 66.67 है। इंग्लैंड की टीम ने पांच में से दो मैच जीते हैं और दो गंवाए हैं। उनका जीत प्रतिशत 43.33 है।

