IND vs SA: WTC के इतिहास में पहली बार टीम इंडिया को पछाड़ेगा पाकिस्तान, अगर दूसरे टेस्ट में भी मिली हार

India vs South Africa Test 2025: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला गुवाहाटी में खेला जाएगा। टीम इंडिया इस मुकाबले को जीतकर सीरीज में हार से बचना चाहेगी, लेकिन वर्ल्ड चैंपियन साउथ अफ्रीका अपनी शानदार फॉर्म को जारी रखते हुए क्लीन स्वीप करना चाहेगी। टीम इंडिया के रेगुलर कप्तान शुभमन गिल इस मुकाबले में चोट की वजह से नहीं खेल पाएंगे। ऐसे में टीम इंडिया के लिए यह मुकाबला जीतना और भी मुश्किल लग रहा है। अगर भारतीय टीम यह मैच हार गई, तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में पाकिस्तान से भी नीचे चली जाएगी।