23 साल के यशस्वी जायसवाल ने रचा इतिहास, सचिन तेंदुलकर और एलिस्टर कुक के क्लब में हुए शामिल

IND vs SA 2nd Test Day 3: गुवाहाटी में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में भले ही भारतीय टीम की हालत खराब है, लेकिन जायसवाल ने बड़ा कारनामा कर दिया है। 2 मैचों की टेस्ट सीरीज़ के दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज़ जायसवाल ने पहली पारी में 58 रन बनाकर इतिहास रच दिया। टीम इंडिया के लिए पहली पारी में जायसवाल के अलावा कोई दूसरा बल्लेबाज़ अर्धशतक तक भी नहीं पहुंच सका। भारतीय टीम पहली पारी में सिर्फ 201 रन बना सकी और साउथ अफ्रीका की पहली पारी के आधार पर 288 रन से पिछड़ गई।