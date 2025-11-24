Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

23 साल के यशस्वी जायसवाल ने रचा इतिहास, सचिन तेंदुलकर और एलिस्टर कुक के क्लब में हुए शामिल

India vs South Africa 2nd Test: गुवाहाटी में खेले जा रहे भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट की पहली पारी में यशस्वी जायसवाल ने 58 रन की पारी खेलकर इतिहास रच दिया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Nov 24, 2025

Yashasvi Jaiswal

यशस्वी जायसवाल (Photo- ANI)

IND vs SA 2nd Test Day 3: गुवाहाटी में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में भले ही भारतीय टीम की हालत खराब है, लेकिन जायसवाल ने बड़ा कारनामा कर दिया है। 2 मैचों की टेस्ट सीरीज़ के दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज़ जायसवाल ने पहली पारी में 58 रन बनाकर इतिहास रच दिया। टीम इंडिया के लिए पहली पारी में जायसवाल के अलावा कोई दूसरा बल्लेबाज़ अर्धशतक तक भी नहीं पहुंच सका। भारतीय टीम पहली पारी में सिर्फ 201 रन बना सकी और साउथ अफ्रीका की पहली पारी के आधार पर 288 रन से पिछड़ गई।

पहली पारी में जायसवाल को छोड़कर बाकी सभी बल्लेबाज़ों का प्रदर्शन खराब रहा। टीम के 5 बल्लेबाज़ तो दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके। हालांकि जायसवाल के 58 रन की बदौलत भारतीय टीम 200 के पार पहुंचने में सफल रही। इस अर्धशतकीय पारी की बदौलत उन्होंने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। 23 साल के जायसवाल ने 20वीं बार 50 से ज़्यादा का स्कोर बनाया है। इस दौरान उनके नाम 7 शतक भी शामिल हैं। 28 टेस्ट की 52 पारियों में जायसवाल ने लगभग 50 की औसत से 2498 रन बनाए हैं।

24 साल से पहले 20 फिफ्टी प्लस पारियों का रिकॉर्ड

जायसवाल से पहले सचिन तेंदुलकर ने 24 साल की उम्र में सबसे ज़्यादा 50 से ज़्यादा स्कोर बनाए थे। बता दें कि टेस्ट इतिहास में सिर्फ 6 खिलाड़ी ही इस कारनामे को कर पाए हैं, जिनमें इंग्लैंड के एलिस्टर कुक और न्यूज़ीलैंड के केन विलियमसन भी शामिल हैं। सचिन तेंदुलकर ने 1989 से 1997 के बीच 29 बार टेस्ट में 50 प्लस का स्कोर किया था। 23 साल की उम्र में जायसवाल ने 20वीं बार टेस्ट में 50 से ज़्यादा का स्कोर कर दिग्गजों की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा लिया है।

वेस्टइंडीज के खिलाफ 2023 में टेस्ट डेब्यू करने वाले जायसवाल ने 2 दोहरे शतक भी जड़े हैं। वह गुवाहाटी टेस्ट में भारत की पहली पारी में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज़ रहे। जायसवाल के अलावा वाशिंगटन सुंदर ने 48, केएल राहुल ने 22, कुलदीप यादव ने 19 और साई सुदर्शन ने 15 रन बनाए। साउथ अफ्रीका की ओर से मार्को यानसन ने 6 विकेट हासिल किए, जबकि हार्मर ने 3 और केशव महाराज ने एक विकेट लिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

24 Nov 2025 05:05 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / 23 साल के यशस्वी जायसवाल ने रचा इतिहास, सचिन तेंदुलकर और एलिस्टर कुक के क्लब में हुए शामिल

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

एडेन मार्करम ने टेस्ट क्रिकेट में किया कमाल, बेन स्टोक्स, स्टीव स्मिथ और ग्रीम स्मिथ के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की

Aiden Markram
क्रिकेट

IND vs SA 2nd Test Day 3: 3 दिन का खेल खत्म, हार से बचने के लिए भारतीय टीम के पास सिर्फ एक चारा

Rishabh Pant
क्रिकेट

अफ्रीकी गेंदबाजों से खूब लड़े कुलदीप यादव, खेली सबसे ज्यादा गेंद, बल्लेबाजों ने किया निराश

kuldeep yadav and washington sundar
क्रिकेट

‘सड़क जैसी पिच’ पर ढेर हो गई टीम इंडिया, साउथ अफ्रीका ने चली बड़ी चाल, नहीं दिया फॉलोऑन

IND vs SA
क्रिकेट

पलाश मुच्छल का स्मृति मंधाना के पिता के साथ कैसा था रिश्ता, मां ने किया खुलासा

Smriti Mandhana and Palash MUchhal
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.