23 साल के यशस्वी जायसवाल ने रचा इतिहास, सचिन तेंदुलकर और एलिस्टर कुक के क्लब में हुए शामिल

यशस्वी जायसवाल (Photo- ANI)
IND vs SA 2nd Test Day 3: गुवाहाटी में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में भले ही भारतीय टीम की हालत खराब है, लेकिन जायसवाल ने बड़ा कारनामा कर दिया है। 2 मैचों की टेस्ट सीरीज़ के दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज़ जायसवाल ने पहली पारी में 58 रन बनाकर इतिहास रच दिया। टीम इंडिया के लिए पहली पारी में जायसवाल के अलावा कोई दूसरा बल्लेबाज़ अर्धशतक तक भी नहीं पहुंच सका। भारतीय टीम पहली पारी में सिर्फ 201 रन बना सकी और साउथ अफ्रीका की पहली पारी के आधार पर 288 रन से पिछड़ गई।
पहली पारी में जायसवाल को छोड़कर बाकी सभी बल्लेबाज़ों का प्रदर्शन खराब रहा। टीम के 5 बल्लेबाज़ तो दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके। हालांकि जायसवाल के 58 रन की बदौलत भारतीय टीम 200 के पार पहुंचने में सफल रही। इस अर्धशतकीय पारी की बदौलत उन्होंने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। 23 साल के जायसवाल ने 20वीं बार 50 से ज़्यादा का स्कोर बनाया है। इस दौरान उनके नाम 7 शतक भी शामिल हैं। 28 टेस्ट की 52 पारियों में जायसवाल ने लगभग 50 की औसत से 2498 रन बनाए हैं।
जायसवाल से पहले सचिन तेंदुलकर ने 24 साल की उम्र में सबसे ज़्यादा 50 से ज़्यादा स्कोर बनाए थे। बता दें कि टेस्ट इतिहास में सिर्फ 6 खिलाड़ी ही इस कारनामे को कर पाए हैं, जिनमें इंग्लैंड के एलिस्टर कुक और न्यूज़ीलैंड के केन विलियमसन भी शामिल हैं। सचिन तेंदुलकर ने 1989 से 1997 के बीच 29 बार टेस्ट में 50 प्लस का स्कोर किया था। 23 साल की उम्र में जायसवाल ने 20वीं बार टेस्ट में 50 से ज़्यादा का स्कोर कर दिग्गजों की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा लिया है।
वेस्टइंडीज के खिलाफ 2023 में टेस्ट डेब्यू करने वाले जायसवाल ने 2 दोहरे शतक भी जड़े हैं। वह गुवाहाटी टेस्ट में भारत की पहली पारी में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज़ रहे। जायसवाल के अलावा वाशिंगटन सुंदर ने 48, केएल राहुल ने 22, कुलदीप यादव ने 19 और साई सुदर्शन ने 15 रन बनाए। साउथ अफ्रीका की ओर से मार्को यानसन ने 6 विकेट हासिल किए, जबकि हार्मर ने 3 और केशव महाराज ने एक विकेट लिया।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग