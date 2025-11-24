Patrika LogoSwitch to English

क्रिकेट

IND vs SA: हर बार टीम को मुसीबत से निकाला! पिछले पांच मैच में 173 रन बनाने वाले फिनिशर को अचानक क्यों किया ड्रॉप?

खराब फॉर्म और चोट के चलते लंबे समय से टीम से बाहर चल रहे विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत की अचानक वापसी हुई है। वहीं हर सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाले ऑलराउंडर अक्षर पटेल को टीम से निकाल दिया गया है।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Nov 24, 2025

Axar Patel

अक्षर पटेल को वनडे स्क्वाड से बाहर कर दिया गया है (Photo - BCCI/X)

Axar Patel, India vs South Africa ODI Series: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 30 नवंबर से शुरू हो रही तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। एक बार फिर चयनकर्ताओं के फैसलों ने क्रिकेट प्रशंसकों को हैरान कर दिया है, क्योंकि अच्छा प्रदर्शन करने वाले कुछ खिलाड़ियों को बिना किसी स्पष्ट कारण के बाहर का रास्ता दिखाया गया है, जबकि कुछ अन्य को बिना ठोस आधार के दोबारा मौका दे दिया गया है।

अक्षर पटेल को स्क्वाड से बाहर किया

सबसे चौंकाने वाला नाम विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत का है, जो लंबे समय से खराब फॉर्म और चोट के कारण टीम से बाहर थे। उनकी अचानक वापसी ने हर किसी को आश्चर्य में डाल दिया है। दूसरी तरफ, हाल की हर द्विपक्षीय सीरीज में लगातार शानदार प्रदर्शन करने वाले ऑलराउंडर अक्षर पटेल को फिर से स्क्वाड से बाहर रखा गया है, जिससे सवाल उठने स्वाभाविक हैं।

अक्षर का पिछले पांच मैचों में रिकॉर्ड

अक्षर, जिन्हें ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए पहली पसंद के लेफ्ट-आर्म स्पिनर के तौर पर चुना गया था, सीनियर प्रो जडेजा की वापसी के बाद अपनी जगह बनाए रखने में नाकाम रहे। अक्षर की पिछली पांच वनडे पारियों में नज़र डाली जाये तो उन्होंने 42, 27, 29 31 और 44 रन की पारी खेली है। मतलब पिछली पांच पारियों में उन्होंने निचले क्रम में बल्लेबाजी करते हुए 34.6 की औसत से 173 रन बनाए हैं।

केएल राहुल को स्टैंड-इन कप्तान बनाया गया

वनडे में भारत के पहली पसंद के विकेटकीपर-बल्लेबाज, केएल राहुल को इस सीरीज के लिए स्टैंड-इन कप्तान बनाया गया है। रेगुलर कप्तान शुभमन गिल और उप-कप्तान श्रेयस अय्यर के चोटों के कारण सिलेक्शन के लिए उपलब्ध नहीं होने से, राहुल को तीन मैचों की सीरीज के लिए कप्तान बनाया गया।

रुतुराज गायकवाड़ की भी वापसी हुई

तिलक वर्मा, ऋषभ पंत, रवींद्र जडेजा और रुतुराज गायकवाड़ को हाल ही में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई टीम में शामिल किया गया है। पंत के टीम में शामिल होने के बावजूद ध्रुव जुरेल अपनी जगह बनाए रखेंगे। गिल अभी अपनी गर्दन की चोट की जांच के लिए मुंबई में हैं। 26 साल के गिल, जिन्हें हाल ही में ऑस्ट्रेलिया दौरे से ठीक पहले वनडे कप्तान बनाया गया था, को कोलकाता में पहले टेस्ट में पहली पारी में बल्लेबाजी करते समय गर्दन में चोट लगने के बाद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरुआती टेस्ट में अपनी भागीदारी बीच में ही छोड़नी पड़ी।

गिल और अय्यर दोनों के उपलब्ध नहीं होने की वजह से, सिलेक्टर्स ने 15 मेंबर वाली टीम में तिलक और गायकवाड़ को चुना है। इसके अलावा, अनुभवी रोहित शर्मा और विराट कोहली बैटिंग डिपार्टमेंट में मुख्य भूमिका निभाएंगे, जिसमें यशस्वी जायसवाल भी शामिल हैं, जिन्हें अपनी अकेली वनडे कैप के अलावा एक और मौका मिल सकता है।

हार्दिक पांड्या के उपलब्ध नहीं होने की वजह से नीतीश रेड्डी अपनी जगह बनाए रखेंगे, लेकिन भारत के पास केवल तीन फ्रंटलाइन पेसर - अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा होंगे, क्योंकि दो मैचों की टेस्ट सीरीज के बाद सिराज और जसप्रीत बुमराह पर विचार नहीं किया गया है। कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर और जडेजा तीन स्पिन ऑप्शन होंगे।

यह सीरीज़ 30 नवंबर को रांची में शुरू होगी, जिसके बाद टीमें 3 दिसंबर और 6 दिसंबर को दूसरे और तीसरे वनडे के लिए रायपुर और विशाखापत्तनम जाएंगी। सीरीज़ खत्म होने के बाद, दोनों टीमें पांच टी20 भी खेलेंगी।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम

केएल राहुल (कप्तान/विकेट कीपर), रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ऋषभ पंत (विकेट कीपर), वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, रुतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, ध्रुव जुरेल

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs SA: हर बार टीम को मुसीबत से निकाला! पिछले पांच मैच में 173 रन बनाने वाले फिनिशर को अचानक क्यों किया ड्रॉप?

