IND vs SA: हर्षित राणा का आलोचनाओं को करारा जवाब, कहा- अगर ऐसा होता तो मैं क्रिकेट नहीं खेल पाता…

हर्षित राणा ने उनकी हो रही आलोचना पर कहा, "अगर मैं इन सब को सुनना शुरू करूं और इसे अपने दिमाग में रखकर मैदान में खेलने उतरूं तो मैं क्रिकेट नहीं खेल पाऊंगा। जितना होे सकता है मैं इसे नजरअंदाज करने की कोशिश करता हूं। मैं इसी बात पर ध्यान देता हूं कि मुझे मैदान पर जाकर क्या करना है। मैं इस पर ध्यान नहीं देता कि मैदान से बाहर क्या चल रहा है या कोई मेरे बारे में क्या बोल रहा है। मैं सिर्फ अपनी मेहनत पर ध्यान देता हूं और इस बात पर कि मैं क्या करने वाला हूं।"