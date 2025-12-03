IND vs SA: हर्षित राणा का आलोचनाओं को करारा जवाब, कहा- अगर ऐसा होता तो मैं क्रिकेट नहीं खेल पाता…

भारतीय तेज गेंदबाज हर्षित राणा। (फोटो सोर्स: IANS)
Harshit Rana on Criticism, India vs South Africa ODI: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मैच बुधवार 3 दिसंबर को रायपुर में खेला जाना है। पहला मैच जीतकर भारत ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। पहले मैच की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा पर इस मैच में भी सभी की निगाहें रहेंगी। राणा ने अपने स्पैल के पहले ही ओवर में दो विकेट झटक दिए और अपने तीसरे विकेट के रूप में डिवाल्ड ब्रेविस जैसे खतरनाक बल्लेबाज को भी अपना शिकार बनाया।
इस मैच से पहले हर्षित राणा के टीम में स्थान को लेकर कई चर्चाएं हुई हैं। लोगों ने उन्हें गेंदबाजी के लिए क्रिटिसाइज किया है। सोशल मीडिया पर भी वे कई बार ट्रोल हुए हैं। इन सब आलोचनाओं पर हर्षित राणा ने अब बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वे इन सबको नजरअंदाज करते हैं। वे परवाह नहीं करते हैं कि मैदान के बाहर क्या चल रहा है।
हर्षित राणा ने उनकी हो रही आलोचना पर कहा, "अगर मैं इन सब को सुनना शुरू करूं और इसे अपने दिमाग में रखकर मैदान में खेलने उतरूं तो मैं क्रिकेट नहीं खेल पाऊंगा। जितना होे सकता है मैं इसे नजरअंदाज करने की कोशिश करता हूं। मैं इसी बात पर ध्यान देता हूं कि मुझे मैदान पर जाकर क्या करना है। मैं इस पर ध्यान नहीं देता कि मैदान से बाहर क्या चल रहा है या कोई मेरे बारे में क्या बोल रहा है। मैं सिर्फ अपनी मेहनत पर ध्यान देता हूं और इस बात पर कि मैं क्या करने वाला हूं।"
हर्षित राणा ने रविवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपने स्पैल पर बात करते हुए कहा कि उन्होंने भारतीय टीम के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्केल से मदद ली और अर्शदीप सिंह के साथ भी कई बार बात करते हैं। उन्होंने बताया कि, "मैं नई गेंद से कोच मोर्ने मोर्केल के साथ प्रैक्टिस कर रहा हूं। इसके साथ ही अर्शदीप से भी इस बारे में बात करता रहता हूं। मुझे लगता है कि अर्शदीप के पास बहुत अनुभव है और वे मुझे प्रेक्टिस के दौरान मदद करते हैं और मेरा मार्गदर्शन भी करते हैं।"
