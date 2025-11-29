IND vs SA: रांची में कुछ खास नहीं है भारतीय टीम का रिकॉर्ड, क्या वनडे सीरीज की भी हार से शुरुआत करेगी टीम इंडिया?

भारत ने 2022 में आखिरी बार यहां मैच खेला था और यह मुक़ाबला दक्षिण अफ्रीका से ही खेला गया था। उस मुक़ाबले में भारत ने अफ्रीका को सात विकेट से हराया था। इस मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 278 रनों का स्कोर बनाया था। जवाब में भारत ने इसे 45.5 ओवर में तीन विकेट खोकर हासिल कर लिया था। इस मैच में श्रेयस अय्यर ने शानदार शतक लगाया था। उन्होंने 111 गेंद पर 113 रनों की पारी खेली थी।