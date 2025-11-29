Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs SA: रांची में कुछ खास नहीं है भारतीय टीम का रिकॉर्ड, क्या वनडे सीरीज की भी हार से शुरुआत करेगी टीम इंडिया?

रांची के स्टेडियम में टीम इंडिया ने अब तक 6 वनडे मैच खेले हैं, इसमें से तीन मुकाबलों में भारत ने जीत हासिल की है और दो में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। वहीं एक मैच ड्रा रहा है। चौंकने वाली बात यह है कि पिछले तीन मुकाबलों में भारत ने यहां सिर्फ एक मुक़ाबला जीता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Nov 29, 2025

रांची मे भारतीय टीम का रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है। (Photo - BCCI)

India vs South Africa ODI Series: टेस्ट सीरीज में 2-0 से बुरी तरह हारने के बाद अब भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका से तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलने जा रही है। इस सीरीज का पहला मुक़ाबला कल यानि 30 नवंबर को रांची के जेएससीए अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम इस मैच को जीत टेस्ट सीरीज में मिली शर्मनाक हार से उबरने की कोशिश करेगी। हालांकि, रांची मे भारतीय टीम का रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है।

भारत ने रांची में जीते हैं मात्र तीन मैच

रांची के स्टेडियम में टीम इंडिया ने अब तक 6 वनडे मैच खेले हैं, इसमें से तीन मुकाबलों में भारत ने जीत हासिल की है और दो में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। वहीं एक मैच ड्रा रहा है। चौंकने वाली बात यह है कि पिछले तीन मुकाबलों में भारत ने यहां सिर्फ एक मुक़ाबला जीता है। भारत को रांची में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने हराया है।

भारत का रांची में रिकॉर्ड

भारतीय टीम ने 2013 में पहली बार यहां वनडे मैच खेला था। तब भारत ने इंग्लैंड को सात विकेट से हराकर जीत दर्ज़ की थी। 2013 में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच रद्द हो गया था। वहीं 2014 में भारत ने यहां श्रीलंका को हराया था। इसके बाद 2016 में न्यूजीलैंड ने भारत को 19 रनों से हराया था। वहीं 2019 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ 32 रन से जीत दर्ज़ की थी।

2022 में अय्यर ने जड़ा था शतक

भारत ने 2022 में आखिरी बार यहां मैच खेला था और यह मुक़ाबला दक्षिण अफ्रीका से ही खेला गया था। उस मुक़ाबले में भारत ने अफ्रीका को सात विकेट से हराया था। इस मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 278 रनों का स्कोर बनाया था। जवाब में भारत ने इसे 45.5 ओवर में तीन विकेट खोकर हासिल कर लिया था। इस मैच में श्रेयस अय्यर ने शानदार शतक लगाया था। उन्होंने 111 गेंद पर 113 रनों की पारी खेली थी।

ये भी पढ़ें

Ind vs SA 1st ODI Playing 11: साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में भारत की प्लेइंग 11 में 4 बदलाव तय! जानें कौन होगा IN और कौन OUT
क्रिकेट
Ind vs SA 1st ODI Playing 11

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

India vs South Africa ODI Series 2025

Published on:

29 Nov 2025 12:52 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs SA: रांची में कुछ खास नहीं है भारतीय टीम का रिकॉर्ड, क्या वनडे सीरीज की भी हार से शुरुआत करेगी टीम इंडिया?

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs SA: वनडे में भी दक्षिण अफ्रीका का पलड़ा भारी, भारतीय सरजमीं पर जीते हैं इतने मैच

क्रिकेट

‘घमंडी’ कहना थोड़ा ज्यादा हो गया… टीम की आलोचना के बाद बुरी तरह भड़के इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स

Ben Stokes
क्रिकेट

IND vs SA: रांची वनडे में 98 रन बनाते ही रोहित शर्मा बना देंगे ये बड़ा रिकॉर्ड, सचिन, द्रविड़ और कोहली के क्लब में होंगे शामिल

Rohit Sharma ODI Record
क्रिकेट

टेस्ट खेलना बंद करो… आखिर Jasprit Bumrah को आर अश्विन ने क्‍यों दी ऐसी सलाह

R Ashwin on Jasprit Bumrah
क्रिकेट

मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा पहला मैच, जारी हुआ WPL 2026 का शेड्यूल

MP players WPL 2026 Auction pooja vastrakar kranti gaud mp news
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.