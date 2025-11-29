Ind vs SA 1st ODI Playing 11: साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में भारत की प्लेइंग 11 में 4 बदलाव तय! जानें कौन होगा IN और कौन OUT

Ind vs SA 1st ODI Playing 11 Prediction: साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्‍ट सीरीज 0-2 से गंवाने के बाद अब टीम इंडिया वनडे सीरीज के लिए पूरी तरह तैयार है। इन दोनों के बीच तीन मैचों की सीरीज का पहला वनडे मुकाबला रविवार 30 नवंबर को रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में खेला जाना है। शुभमन गिल के अनुपलब्‍ध होने के चलते इस सीरीज में केएल राहुल टीम की कप्तानी करते नजर आएंगे, जिसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे अनुभवी खिलाड़ी भी शामिल हैं। ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी वनडे के बाद अब प्रोटियाज के खिलाफ भारत की प्‍लेइंग 11 में चार बदलाव तय माने जा रहे हैं। आइये मैच से पहले जानते हैं कि टीम से किस-किसका पत्‍ता कटेगा और कौन से प्‍लेयर्स की एंट्री हो सकती है।