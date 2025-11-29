Patrika LogoSwitch to English

क्रिकेट

Ind vs SA 1st ODI Playing 11: साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में भारत की प्लेइंग 11 में 4 बदलाव तय! जानें कौन होगा IN और कौन OUT

Ind vs SA 1st ODI Playing 11 Prediction: साउथ अफ्रीका के खिलाफ 30 नवंबर को खेले जाने वाले पहले वनडे के लिए टीम इंडिया में चार बदलाव होने तय माने जा रहे हैं। यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करने को तैयार हैं तो तिलक वर्मा भी नंबर चार के सबसे बड़े दावेदार होंगे। इस मैच से पहले भारत की संभावित प्‍लेइंग 11 पर एक नजर डालते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Nov 29, 2025

Ind vs SA 1st ODI Playing 11

भारतीय क्रिकेट टीम (फोटो- IANS )

Ind vs SA 1st ODI Playing 11 Prediction: साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्‍ट सीरीज 0-2 से गंवाने के बाद अब टीम इंडिया वनडे सीरीज के लिए पूरी तरह तैयार है। इन दोनों के बीच तीन मैचों की सीरीज का पहला वनडे मुकाबला रविवार 30 नवंबर को रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में खेला जाना है। शुभमन गिल के अनुपलब्‍ध होने के चलते इस सीरीज में केएल राहुल टीम की कप्तानी करते नजर आएंगे, जिसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे अनुभवी खिलाड़ी भी शामिल हैं। ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी वनडे के बाद अब प्रोटियाज के खिलाफ भारत की प्‍लेइंग 11 में चार बदलाव तय माने जा रहे हैं। आइये मैच से पहले जानते हैं कि टीम से किस-किसका पत्‍ता कटेगा और कौन से प्‍लेयर्स की एंट्री हो सकती है।

गिल की जगह यशस्‍वी तो श्रेयस की जगह रुतुराज!

शुभमन गिल की जगह रोहित शर्मा के साथ यशस्‍वी जायवाल का बतौर ओपनर उतरना तय है। विराट कोहली, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज में लगातार दो बार डक बनाए और सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर तीसरे मैच में नाबाद अर्धशतक बनाकर फॉर्म में लौटे, अपने रेगुलर नंबर 3 स्पॉट पर बैटिंग करते रहेंगे। नंबर चार श्रेयस अय्यर की गैरमौजूदगी में रुतुराज गायकवाड़ उतर सकते हैं। ऐसे में ऋषभ पंत को बेंच पर बैठना पड़ सकता है।

तीन ऑलराउंडर के साथ उतरेगा भारत!

कप्तान केएल राहुल वनडे में भारत के पसंदीदा विकेटकीपर हैं। इसलिए वह नंबर 5 स्लॉट के साथ तिहरी भूमिका में नजर आएंगे। जबकि रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी भारत की प्लेइंग 11 में तीन ऑल-राउंडर हो सकते हैं। कुलदीप यादव ने ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ एक वनडे खेला था। साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीनों मैच खेल सकते हैं। जबकि अर्शदीप सिंह के साथ हर्षित राणा अटैक की जिम्‍मेदारी संभालते नजर आ सकते हैं।

साउथ अफ्रीका से पहले वनडे के लिए भारत की संभावित प्लेइंग XI

रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, केएल राहुल (कप्‍तान और विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह।

ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी वनडे की प्लेइंग 11

रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्‍णा, अर्शदीप सिंह।

मॉर्केल ने बढ़ाई टीम इंडिया की टेंशन! सीरीज से पहले बताया कब खतरनाक हो जाती है साउथ अफ्रीका
क्रिकेट
Aakash Chopra picks IND vs AUS 1st ODI playing XI

India vs South Africa ODI Series 2025

Published on:

29 Nov 2025 10:48 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Ind vs SA 1st ODI Playing 11: साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में भारत की प्लेइंग 11 में 4 बदलाव तय! जानें कौन होगा IN और कौन OUT

क्रिकेट

खेल

