मॉर्केल ने बढ़ाई टीम इंडिया की टेंशन! सीरीज से पहले बताया कब खतरनाक हो जाती है साउथ अफ्रीका

India vs South Africa: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 30 नवंबर को रांची में खेला जाएगा। हाल ही में दोनों टीमों के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली गई थी, जिसमें भारतीय टीम को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। टीम इंडिया को टेस्ट सीरीज में हराने वाली साउथ अफ्रीका के हौसले बुलंद हैं और वह वनडे सीरीज में भी उसी लय को बरकरार रखना चाहेगी। दूसरी ओर टीम इंडिया बदला लेने के लिए तैयार है। हालांकि टीम इंडिया के बॉलिंग कोच मॉर्ने मॉर्केल ने आगाह किया है और कहा है कि आत्मविश्वास से भरी हुई साउथ अफ्रीकी टीम वनडे सीरीज में खतरनाक हो जाती है।