मॉर्केल ने बढ़ाई टीम इंडिया की टेंशन! सीरीज से पहले बताया कब खतरनाक हो जाती है साउथ अफ्रीका

रोहित शर्मा, विराट कोहली और गौतम गंभीर (फोटो- IANS)
India vs South Africa: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 30 नवंबर को रांची में खेला जाएगा। हाल ही में दोनों टीमों के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली गई थी, जिसमें भारतीय टीम को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। टीम इंडिया को टेस्ट सीरीज में हराने वाली साउथ अफ्रीका के हौसले बुलंद हैं और वह वनडे सीरीज में भी उसी लय को बरकरार रखना चाहेगी। दूसरी ओर टीम इंडिया बदला लेने के लिए तैयार है। हालांकि टीम इंडिया के बॉलिंग कोच मॉर्ने मॉर्केल ने आगाह किया है और कहा है कि आत्मविश्वास से भरी हुई साउथ अफ्रीकी टीम वनडे सीरीज में खतरनाक हो जाती है।
मॉर्केल ने रांची में खेले जाने वाले पहले वनडे मुकाबले से पहले कहा, "कपड़ों का रंग बदल गया है और गेंद का भी, इससे अलग तरह की ऊर्जा आती है। लेकिन मुझे लगता है कि आप साउथ अफ्रीकी टीम को जानते हैं। उनके पास मोमेंटम है और आत्मविश्वास से भरी हुई प्रोटीयाज टीम खतरनाक होती है। ऐसे में अच्छी शुरुआत करना अहम होगा। हमें अगले 1–2 सप्ताह तक अच्छा क्रिकेट खेलना होगा। साउथ अफ्रीका टीम यहां जीतने के लिए आई है। अच्छी बात यह है कि अब टीम में हमारे पास अनुभवी खिलाड़ी हैं। खुद को अच्छी तैयारी के लिए बेहतर मौका देना है और पिछले दो सप्ताह को भूलना होगा।"
बता दें कि इस दौरे पर साउथ अफ्रीकी टीम पहले ही टीम इंडिया को उनके घर में टेस्ट सीरीज में हराकर इतिहास रच चुकी है। साउथ अफ्रीका ने 25 साल के सूखे को खत्म किया और मेजबान टीम को टेस्ट सीरीज में 2-0 से मात दी। इस दौरान टीम इंडिया का न बैटिंग ऑर्डर चला और न बॉलर्स कुछ खास कर पाए। हालांकि व्हाइट बॉल क्रिकेट में टीम इंडिया का शानदार फॉर्म जारी है। ऐसे में टेस्ट चैंपियंस और वनडे चैंपियंस के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिलने वाला है।
रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, केएल राहुल (कप्तान और विकेटकीपर), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, ऋतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह और ध्रुव जुरेल।
टेम्बा बवुमा (कप्तान), ओटिनिल बार्टमैन, मैथ्यू ब्रीट्जके, डेवाल्ड ब्रेविस, नांद्रे बर्गर, क्विंटन डिकॉक, टोनी डी ज़ोरज़ी, रुबेन हरमन, मार्को यानसन, केशव महाराज, एडेन मार्करम, लुंगी एनगिडी, रियान रिकेलटन और प्रेनेलन सुब्रायन।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग