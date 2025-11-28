Patrika LogoSwitch to English

क्रिकेट

स्टेज पर हुई विराट कोहली की हालत खराब! वनडे सीरीज से पहले वायरल वीडियो की जानें सच्चाई

IND vs SA ODI Series 2025: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत 30 नवंबर से होगी। इस सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली भी खेलने नज़र आएंगे।

2 min read
भारत

image

Vivek Kumar Singh

Nov 28, 2025

Virat Kohli

विराट कोहली (फोटो- IANS)

IND vs SA ODI: रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और विराट कोहली (Virat Kohli) एक बार फिर इंटरनेशनल पिच पर वापसी के लिए तैयार हैं। दोनों 30 नवंबर से शुरू होने वाली भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज (IND vs SA ODI Series 2025) में हिस्सा लेंगे। सीरीज का पहला मुकाबला रांची में खेला जाएगा। रोहित और विराट के साथ टीम इंडिया के अन्य खिलाड़ी भी रांची पहुंच चुके हैं। रांची रवाना होने से पहले विराट कोहली ने मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया, जिसमें वह दर्द से कराहते नज़र आए। इस शो में कॉमेडियन सुनील ग्रोवर, क्रिकेट कमेंटेटर गौरव कपूर और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान कपिल देव भी मौजूद थे।

मुंबई में आयोजित इस इवेंट में सुनील ग्रोवर स्टेज पर भारत के पूर्व कप्तान कपिल देव की नकल कर रहे थे। सुनील ग्रोवर परफॉर्म करने के लिए कपिल देव के गेटअप में ही आए थे और उन्हीं के अंदाज़ में बातें कर रहे थे। अपनी परफॉर्मेंस से उन्होंने वहां मौजूद लोगों को खूब हंसाया। सुनील ग्रोवर का परफॉर्मेंस इतना दमदार था कि विराट कोहली भी अपनी सीट से हंसते-हंसते अचानक खड़े हो गए और अपनी पसलियां पकड़ने लगे। हंसते हुए उनकी पसलियों में दर्द होने लगा। तभी गौरव ने कहा, "भाई दो दिन में मैच खेलना है। अपनी पसली मत तोड़ लेना।"

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला वनडे मैच 30 नवंबर को रांची के जेएससीए अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम परिसर में खेला जाएगा, जिसके बाद 3 दिसंबर को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में दूसरे मैच का आयोजन होगा। सीरीज का तीसरा मुकाबला विशाखापत्तनम के राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।

वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम

रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, केएल राहुल (कप्तान और विकेटकीपर), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, ऋतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह और ध्रुव जुरेल।

भारत और साउथ अफ्रीका के हेड टू हेड आंकड़े

भारत और साउथ अफ्रीका की टीमें पहली बार साल 1991 में आमने सामने हुई थीं, तब से दोनों के बीच 94 वनडे मुकाबले खेले जा चुके हैं। इस दौरान साउथ अफ्राका का पलड़ा भारी रहा है और प्रोटियाज टीम ने 51 मैचों में जीत हासिल की है। भारतीय टीम ने अब तक 30 बार साउथ अफ्रीका को हराया है और इस सीरीज में अपना रिकॉर्ड बेहतर करना चाहेगी। दोनों टीमों के बीच 3 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं।

Updated on:

28 Nov 2025 08:23 pm

Published on:

28 Nov 2025 07:46 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / स्टेज पर हुई विराट कोहली की हालत खराब! वनडे सीरीज से पहले वायरल वीडियो की जानें सच्चाई

