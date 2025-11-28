स्टेज पर हुई विराट कोहली की हालत खराब! वनडे सीरीज से पहले वायरल वीडियो की जानें सच्चाई

IND vs SA ODI: रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और विराट कोहली (Virat Kohli) एक बार फिर इंटरनेशनल पिच पर वापसी के लिए तैयार हैं। दोनों 30 नवंबर से शुरू होने वाली भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज (IND vs SA ODI Series 2025) में हिस्सा लेंगे। सीरीज का पहला मुकाबला रांची में खेला जाएगा। रोहित और विराट के साथ टीम इंडिया के अन्य खिलाड़ी भी रांची पहुंच चुके हैं। रांची रवाना होने से पहले विराट कोहली ने मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया, जिसमें वह दर्द से कराहते नज़र आए। इस शो में कॉमेडियन सुनील ग्रोवर, क्रिकेट कमेंटेटर गौरव कपूर और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान कपिल देव भी मौजूद थे।