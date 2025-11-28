गौतम गंभीर को हेड कोच के पद से हटाया जाएगा या नहीं? BCCI ले लिया बड़ा फैसला

गुवाहाटी टेस्ट में हार के बाद तो फैंस ने उनके खिलाफ नारे भी लगाए थे। मीडिया से बात करते हुए गौतम गंभीर ने हार की जिम्मेदारी ली और टीम पर भी निशाना साधा। टीम इंडिया के प्रदर्शन का आकलन करते हुए क्रिकेट विशेषज्ञ अपनी अलग अलग राय रख रहे हैं। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसमें गौतम गंभीर की कोई गलती नहीं है। उन्होंने बहुत मेहनत की है और अपने कार्यकाल में भारतीय टीम को एशिया कप और चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब भी दिलाया है। दूसरी ओर कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि टेस्ट टीम के लिए कोच बदल देना चाहिए। गंभीर की कोचिंग में भारतीय टीम न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका से टेस्ट सीरीज तो हारी ही है, साथ ही ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा।