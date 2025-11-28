Patrika LogoSwitch to English

क्रिकेट

गौतम गंभीर को हेड कोच के पद से हटाया जाएगा या नहीं? BCCI ले लिया बड़ा फैसला

एक साल के अंतराल में भारतीय टीम अपने घर में 2 टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप झेल चुकी है। इस प्रदर्शन के बाद से फैंस लगातार गौतम गंभीर को कोचिंग पद से हटाने की मांग कर रहे हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Nov 28, 2025

Gautam Gambhir

गौतम गंभीर (फोटो- IANS)

साउथ अफ्रीका के खिलाफ 0-2 से टेस्ट सीरीज गंवाने के बाद टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने कहा था कि उनके भविष्य का फैसला BCCI को करना है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने उनके भविष्य का फैसला कर दिया है और उनके कार्यकाल को जारी रखने की बात कही है। बता दें कि कोलकाता और गुवाहाटी में भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। टीम इंडिया अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में भी पांचवें स्थान पर खिसक गई है। टीम इंडिया के इस प्रदर्शन को देखते हुए फैंस लगातार गौतम गंभीर को हेड कोच के पद से हटाने की मांग कर रहे हैं।

गुवाहाटी टेस्ट में हार के बाद तो फैंस ने उनके खिलाफ नारे भी लगाए थे। मीडिया से बात करते हुए गौतम गंभीर ने हार की जिम्मेदारी ली और टीम पर भी निशाना साधा। टीम इंडिया के प्रदर्शन का आकलन करते हुए क्रिकेट विशेषज्ञ अपनी अलग अलग राय रख रहे हैं। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसमें गौतम गंभीर की कोई गलती नहीं है। उन्होंने बहुत मेहनत की है और अपने कार्यकाल में भारतीय टीम को एशिया कप और चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब भी दिलाया है। दूसरी ओर कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि टेस्ट टीम के लिए कोच बदल देना चाहिए। गंभीर की कोचिंग में भारतीय टीम न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका से टेस्ट सीरीज तो हारी ही है, साथ ही ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा।

गंभीर की कोचिंग पर बड़ा फैसला

हालिया प्रदर्शन को देखते हुए गौतम गंभीर का कोचिंग पद सवालों के घेरे में है। हालांकि एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, बीसीसीआई ने हेड कोच पद को लेकर बड़ा फैसला ले लिया है। BCCI के एक सूत्र ने बताया है कि भारत के हेड कोच गौतम गंभीर तीनों प्रारूपों (टेस्ट, वनडे और टी20) में अपनी भूमिका जारी रखेंगे। मतलब साफ है कि अब गौतम गंभीर अपने पद पर बने रहेंगे।

बता दें कि भारतीय टीम कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले में 124 रन का पीछा करते हुए 30 रन से मैच हार गई थी। इसके बाद गुवाहाटी में उसे साउथ अफ्रीका ने 549 रन का विशाल लक्ष्य दिया था। जवाब में टीम इंडिया सिर्फ 140 रन पर सिमट गई थी। साउथ अफ्रीका ने 408 रन से यह मुकाबला अपने नाम कर लिया। यह टीम इंडिया की टेस्ट में सबसे बड़ी हार थी। इससे पहले टीम इंडिया अपने घर में न्यूजीलैंड से 0-3 से हार गई थी। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से टीम इंडिया WTC के फाइनल से बाहर हो गई थी।

Updated on:

28 Nov 2025 04:17 pm

Published on:

28 Nov 2025 03:53 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / गौतम गंभीर को हेड कोच के पद से हटाया जाएगा या नहीं? BCCI ले लिया बड़ा फैसला

