IND vs SA: साउथ अफ्रीका को लगा तगड़ा झटका, वनडे और टी20 सीरीज में नहीं खेलेगा ये तूफानी गेंदबाज

कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट में साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 159 रन बनाए थे। जवाब में भारतीय टीम ने पहली पारी में 189 रन बनाकर 30 रन की बढ़त हासिल कर ली। दूसरी पारी में मेहमान टीम ने 153 रन बनाए और टीम इंडिया के सामने जीत के लिए सिर्फ 124 रन का लक्ष्य रखा। हालांकि भारतीय बल्लेबाजों के लचर प्रदर्शन की वजह से टीम इंडिया दूसरी पारी में सिर्फ 93 रन पर ही ढेर हो गई और साउथ अफ्रीका ने 30 रन से मुकाबला जीत लिया। रबाडा के बाहर होने से टेस्ट सीरीज में तो साउथ अफ्रीका को ज्यादा परेशानी होती नजर नहीं आ रही है, लेकिन वनडे और टी20 सीरीज में उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं।