क्रिकेट

IND vs SA: साउथ अफ्रीका को लगा तगड़ा झटका, वनडे और टी20 सीरीज में नहीं खेलेगा ये तूफानी गेंदबाज

South Africa Tour of India 2025: भारत दौरे पर आई साउथ अफ्रीकी टीम को बड़ा झटका लगा है। टीम के मुख्य तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा को टी20 और वनडे सीरीज के शुरू होने से पहले अपने देश लौटना होगा।

Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Nov 21, 2025

Kagiso Rabada

कगिसो रबाडा (फोटो- IANS)

IND vs SA 2025 Injury Update: 2 टेस्ट, 3 वनडे और 5 टी20 मैचों की सीरीज के लिए भारत दौरे पर आई साउथ अफ्रीकी टीम को तगड़ा झटका लगा है। टीम के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा पसलियों में खिंचाव की वजह से भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच और व्हाइट बॉल सीरीज (3 वनडे और 5 टी20) से बाहर हो गए हैं। बता दें कि पहले टेस्ट में भी रबाडा खेल नहीं पाए थे और उनकी जगह लुंगी एनगिडी को टीम में शामिल किया गया था। हालांकि उन्हें भी प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिला था।

क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने कहा, "साउथ अफ्रीका क्रिकेट की मेडिकल टीम रबाडा की निगरानी कर रही है। चोट वाली जगह पर लगातार तकलीफ के कारण रबाडा को भारत दौरे पर बचे हुए सभी मुकाबलों से हटा दिया गया है। वह दूसरे टेस्ट के खत्म होने पर साउथ अफ्रीका लौटने से पहले प्रोटियाज मेडिकल टीम के साथ अपने चार हफ्तों के रिहैबिलिटेशन के शुरुआती फेज को जारी रखेंगे।"

बिना बदलाव के उतर सकती है मेहमान टीम

बता दें कि चोट की वजह से रबाडा कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट में भारत के खिलाफ मैदान पर नहीं उतर पाए थे। उस मुकाबले में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में गुवाहाटी में खेले जाने वाले दूसरे मुकाबले में साउथ अफ्रीकी टीम बिना किसी बदलाव के उतर सकती है। पहले टेस्ट में साइमन हार्मर ने शानदार गेंदबाजी की थी और 8 विकेट झटककर मैच का नतीजा तय कर दिया था। इस प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था।

लीड के बावजूद हारा भारत

कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट में साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 159 रन बनाए थे। जवाब में भारतीय टीम ने पहली पारी में 189 रन बनाकर 30 रन की बढ़त हासिल कर ली। दूसरी पारी में मेहमान टीम ने 153 रन बनाए और टीम इंडिया के सामने जीत के लिए सिर्फ 124 रन का लक्ष्य रखा। हालांकि भारतीय बल्लेबाजों के लचर प्रदर्शन की वजह से टीम इंडिया दूसरी पारी में सिर्फ 93 रन पर ही ढेर हो गई और साउथ अफ्रीका ने 30 रन से मुकाबला जीत लिया। रबाडा के बाहर होने से टेस्ट सीरीज में तो साउथ अफ्रीका को ज्यादा परेशानी होती नजर नहीं आ रही है, लेकिन वनडे और टी20 सीरीज में उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

Published on:

21 Nov 2025 04:20 pm

IND vs SA: साउथ अफ्रीका को लगा तगड़ा झटका, वनडे और टी20 सीरीज में नहीं खेलेगा ये तूफानी गेंदबाज

