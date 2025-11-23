‘कुलदीप ने मेरे पास आकर बोला अब तुम…’ आउट होने के बाद भारतीय स्पिनर को लेकर ये क्या बोल गए ट्रिस्टन स्टब्स

जब उनसे पूछा गया कि क्या वह गेंद को स्लिप्स के पास से सिंगल के लिए गाइड करना चाह रहे थे, तो स्टब्स ने अपने आउट होने का कारण समझाते हुए कुलदीप को पूरा श्रेय दिया और माना कि उन्होंने उन्हें बेहतरीन तरीके से सेट-अप किया। कुलदीप ने बीच मैदान में स्टब्स को चुटकी भी ली, क्योंकि बल्लेबाज़ हमेशा शिकायत करते थे कि दिल्ली कैपिटल्स के नेट्स में भारतीय स्पिनर उन्हें गेंदबाजी नहीं करते। स्टब्स ने कहा, "हम हमेशा एक-दूसरे से मज़ाक करते थे कि वह मुझे नेट्स में गेंद नहीं करता। आज वह मेरे पास से गुजरते हुए बोला, 'अब तो तुम ये नहीं कह सकते कि मैं तुम्हें गेंद नहीं डालता।'