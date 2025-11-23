Patrika LogoSwitch to English

क्रिकेट

‘कुलदीप ने मेरे पास आकर बोला अब तुम…’ आउट होने के बाद भारतीय स्पिनर को लेकर ये क्या बोल गए ट्रिस्टन स्टब्स

स्टब्स अर्धशतक से महज एक रन दूर थे, तभी कुलदीप ने गेंद को हल्का हवा में उछाला। गेंद हवा में शानदार ड्रिफ्ट लेते हुए पिच पर गिरते ही तेजी से बाहर की ओर मुड़ी। स्टब्स बिना कोई फुटवर्क दिखाए सिर्फ हाथ आगे बढ़ाकर खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया केएल राहुल के हाथों में चली गई।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Nov 23, 2025

India vs South Africa 2nd Test

भारतीय चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव (Photo - EspnCricInfo)

Tristan Stubbs on Kuldeep Yadav after his dismissal, IND vs SA Test: दक्षिण अफ्रीका के धाकड़ बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि भारतीय चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव के नए स्पैल की पहली डिलीवरी ही दिन की उनकी सबसे अच्छी गेंद होगी जिस पर वह अपना विकेट गंवा देंगे। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में दिल्ली कैपिटल्स (DC) में टीममेट रहे दोनों खिलाड़ियों की नेट में हुई कई भिड़ंत के बावजूद, स्टब्स ने माना कि कुलदीप ने इस बार उन्हें पूरी तरह चकमा दे दिया।

कुलदीप ने स्टब्स को कुछ इस तरह आउट किया

स्टब्स ने कुलदीप की गेंदों पर दो छक्के लगाए और वह अपने अर्धशतक से महज एक रन दूर थे, तभी कुलदीप ने गेंद को हल्का हवा में उछाला। गेंद हवा में शानदार ड्रिफ्ट लेते हुए पिच पर गिरते ही तेजी से बाहर की ओर मुड़ी। स्टब्स बिना कोई फुटवर्क दिखाए सिर्फ हाथ आगे बढ़ाकर खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और सीधा पहले स्लिप में खड़े केएल राहुल के हाथों में चली गई और वे आउट हो गए।

स्टब्स ने कुलदीप की इस गेंद की जमकर तारीफ की

इस एक गेंद ने स्टब्स की 112 गेंदों में बनी 49 रनों की जुझारू पारी का अंत कर दिया और कुलदीप को दिन की दूसरी सफलता दिला दी। मैच के बाद स्टब्स ने उस डिलीवरी की खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा, "मैंने उन्हें बहुत बार फेस किया है। यह उनके नए स्पैल की पहली गेंद थी और ईमानदारी से कहूं तो मुझे लगता है कि यह उनकी अब तक की सबसे बेहतरीन गेंद रही।”

जब उनसे पूछा गया कि क्या वह गेंद को स्लिप्स के पास से सिंगल के लिए गाइड करना चाह रहे थे, तो स्टब्स ने अपने आउट होने का कारण समझाते हुए कुलदीप को पूरा श्रेय दिया और माना कि उन्होंने उन्हें बेहतरीन तरीके से सेट-अप किया। कुलदीप ने बीच मैदान में स्टब्स को चुटकी भी ली, क्योंकि बल्लेबाज़ हमेशा शिकायत करते थे कि दिल्ली कैपिटल्स के नेट्स में भारतीय स्पिनर उन्हें गेंदबाजी नहीं करते। स्टब्स ने कहा, "हम हमेशा एक-दूसरे से मज़ाक करते थे कि वह मुझे नेट्स में गेंद नहीं करता। आज वह मेरे पास से गुजरते हुए बोला, 'अब तो तुम ये नहीं कह सकते कि मैं तुम्हें गेंद नहीं डालता।'

कुलदीप की उस डिलीवरी की तारीफ करते नहीं थक रहे स्टब्स

स्टब्स कुलदीप की उस डिलीवरी की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। स्टब्स ने कहा, "मेरे एंगल से देखें तो गेंद ने मुझे ड्रिफ्ट में ही मात दे दी। इसी वजह से मेरे हाथ गेंद की दिशा में निकल गए और मुझे लगता है, इसी तरह वह मुझे आउट कर पाए।" उन्होंने आगे कहा, "ड्रिफ्ट ने मुझे धोखा दिया और मेरे हाथ उसी के पीछे चल पड़े। शायद यही तरीका है जिससे वह आपको पहले दिन की पिच पर आउट करने की कोशिश करता है। लेकिन वापसी पर अपने स्पेल की पहली ही गेंद पर वह ऐसा करे, मुझे यह काफी प्रभावशाली लगा।"

स्टब्स ने कहा, "मैं उन्हें काफी बार फेस कर चुका हूं। उनके साथ खेला हूं, इसलिए उनके गेंदबाज़ी स्टाइल का यानि अंदाज़ा रहता है। अगर कोई मुझसे सीरीज से पहले पूछता कि अच्छी पिच पर कुलदीप मुझे कैसे आउट करेंगे, तो मैं यही कहता, ठीक वैसा ही जैसा उन्होंने आज किया।”

