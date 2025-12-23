पाकिस्तानी फैंस ने खिताब जीतने के बाद की वैभव सूर्यवंशी की हूटिंग, 14 वर्षीय खिलाड़ी का रिएक्शन देख हो गई बोलती बंद, देखें वायरल Video

Vaibhav Suryavanshi hooting Video: भारत के 14 वर्षीय विस्‍फोटक बल्‍लेबाज वैभव सूर्यवंशी को दुबई में पाकिस्तान से अंडर-19 एशिया कप फाइनल हारने के बाद एक खराब पल का सामना करना पड़ा। जब वह स्टेडियम के बाहर से गुजर रहे थे तो पाकिस्तान के कुछ समर्थक उनकी हूटिंग कर रहे थे। यह वीडियो पाकिस्तान की शानदार जीत के तुरंत बाद का है और तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में वह कोई जवाब नहीं देते और शांति के साथ चलते चले जाते हैं। इस दौरान उनका रिएक्‍शन ऐसा था, जैसे वह कुछ सुन ही नहीं रहे हैं। इस तरह वह शोर को अपने पीछे छोड़ देते हैं।