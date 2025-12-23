पाकिस्तानी फैंस ने खिताब जीतने के बाद की वैभव सूर्यवंशी की हूटिंग, 14 वर्षीय खिलाड़ी का रिएक्शन देख हो गई बोलती बंद, देखें वायरल Video

दुबई में वैभव सूर्यवंशी की हूटिंग करते पाकिस्तानी फैंस। (फोटो सोर्स: वीडियो स्क्रीनशॉट)
Vaibhav Suryavanshi hooting Video: भारत के 14 वर्षीय विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को दुबई में पाकिस्तान से अंडर-19 एशिया कप फाइनल हारने के बाद एक खराब पल का सामना करना पड़ा। जब वह स्टेडियम के बाहर से गुजर रहे थे तो पाकिस्तान के कुछ समर्थक उनकी हूटिंग कर रहे थे। यह वीडियो पाकिस्तान की शानदार जीत के तुरंत बाद का है और तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में वह कोई जवाब नहीं देते और शांति के साथ चलते चले जाते हैं। इस दौरान उनका रिएक्शन ऐसा था, जैसे वह कुछ सुन ही नहीं रहे हैं। इस तरह वह शोर को अपने पीछे छोड़ देते हैं।
सूर्यवंशी का दिन मैदान पर पहले से ही मुश्किल था। आईसीसी एकेडमी ग्राउंड पर 348 रनों का पीछा करते हुए भारत ने ओपनर और कप्तान आयुष म्हात्रे को जल्दी खो दिया और फिर खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे सूर्यवंशी भी 9 गेंदों पर 26 रन बनाकर आउट हो गए। आउट होने के बाद बल्लेबाज और गेंदबाज के बीच थोड़ी कहासुनी हुई यह भी एक ऐसा पल था, जो खूब वायरल हुआ। इससे पता चलता है कि अंडर-19 लेवल पर भी इस मैच में भावनाएं कितनी जल्दी हावी हो सकती हैं।
फाइनल में पाकिस्तान के प्रदर्शन ने भारत को वापसी का मौका ही नहीं दिया। समीर मिन्हास के 113 गेंदों पर 172 रनों की बदौलत पाकिस्तान ने 347 रन बनाए और फिर भारत 26.2 ओवर में 156 रन पर ऑल आउट हो गया, जिससे उसे 191 रनों से हार मिली। जीत का अंतर इतना बड़ा था कि टाइटल जीतना एकतरफा हो गया, लेकिन मैच के बाद की हूटिंग वाले वीडियो ने बातचीत का एक बड़ा हिस्सा क्रिकेट से हटाकर भीड़ के बर्ताव पर फोकस कर दिया।
सूर्यवंशी के लिए यह स्थिति ज्यादा मुश्किल थी, क्योंकि उनका टूर्नामेंट शानदार तरीके से शुरू हुआ था। उन्होंने यूएई के खिलाफ महज 95 गेंदों में शानदार 171 रन बनाकर शुरुआत की थी और नॉकआउट फेज में उनका प्रदर्शन थोड़ा कमज़ोर होने के बावजूद उन्होंने पांच पारियों में 182.52 के स्ट्राइक रेट से 261 रन बनाए।
हूटिंग की घटना में शायद ही कोई ऑफिशियल कार्रवाई हो, लेकिन इसने एक कड़वी सच्चाई को सामने ला दिया है। भारत-पाकिस्तान की दुश्मनी हमेशा ग्राउंड तक ही सीमित नहीं रहती। एक वायरल वीडियो रातों-रात एक जूनियर क्रिकेटर को भी विवाद का केंद्र बना सकती है।
