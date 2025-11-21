शुभमन-श्रेयस चोटिल! साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में कौन संभालेगा टीम इंडिया की कमान?

भारतीय क्रिकेट टीम (फोटो- IANS )
IND vs SA ODI Series 2025: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (India vs South Africa ODI Series 2025) की शुरुआत 30 नवंबर से होने जा रही है। टेस्ट सीरीज में 1-0 से पीछे चल रही टीम इंडिया की टेंशन व्हाइट बॉल सीरीज में भी बढ़ने वाली है। शुभमन गिल (Shubman Gill) की चोट की वजह से इस समय सबसे बड़ा सवाल यह है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में टीम इंडिया की कमान (Team India ODI Captain) कौन संभालेगा।
बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले वनडे सीरीज की कमान शुभमन गिल को दी गई थी। उससे पहले रोहित शर्मा ने कमान संभाली थी और 2023 वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में टीम को पहुंचाया और 2025 में टीम को चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब दिलाया।
टीम इंडिया के वनडे कप्तान शुभमन गिल टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में ही चोटिल हो गए थे। उससे पहले टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में चोटिल हो गए थे और उनका भी वनडे सीरीज में खेलना मुश्किल माना जा रहा है। ऐसे में रोहित शर्मा और केएल राहुल में से किसी एक को वनडे सीरीज में कमान सौंपी जा सकती है। हालांकि अक्षर पटेल और ऋषभ पंत के नाम पर भी चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन ऋषभ की वनडे टीम में वापसी मुश्किल लग रही है और अक्षर पटेल को हाल ही में उपकप्तानी पद से हटाया गया था। साउथ अफ्रीका के खिलाफ अगर रोहित शर्मा कप्तानी करने से मना करते हैं, तो फिर केएल राहुल रेस में सबसे आगे खड़े होंगे।
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 30 नवंबर को रांची में खेला जाएगा। इसके बाद रायपुर में भारतीय टीम 3 दिसंबर को उतरेगी। सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला 6 दिसंबर को विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच अब तक 94 मुकाबले खेल गए हैं और साउथ अफ्रीका ने 51 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि 40 बार टीम इंडिया ने जीत का स्वाद चखा है। हालांकि आखिरी 6 वनडे मुकाबलों में साउथ अफ्रीका को सिर्फ एक में जीत मिली है।
