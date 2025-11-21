शुभमन-श्रेयस चोटिल! साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में कौन संभालेगा टीम इंडिया की कमान?

टीम इंडिया के वनडे कप्तान शुभमन गिल टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में ही चोटिल हो गए थे। उससे पहले टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में चोटिल हो गए थे और उनका भी वनडे सीरीज में खेलना मुश्किल माना जा रहा है। ऐसे में रोहित शर्मा और केएल राहुल में से किसी एक को वनडे सीरीज में कमान सौंपी जा सकती है। हालांकि अक्षर पटेल और ऋषभ पंत के नाम पर भी चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन ऋषभ की वनडे टीम में वापसी मुश्किल लग रही है और अक्षर पटेल को हाल ही में उपकप्तानी पद से हटाया गया था। साउथ अफ्रीका के खिलाफ अगर रोहित शर्मा कप्तानी करने से मना करते हैं, तो फिर केएल राहुल रेस में सबसे आगे खड़े होंगे।