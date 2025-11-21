Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

शुभमन-श्रेयस चोटिल! साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में कौन संभालेगा टीम इंडिया की कमान?

Team India ODI Captain vs South Africa: टीम इंडिया के रेगुलर वनडे कप्तान शुभमन गिल चोटिल हो चुके हैं और उनका साउथ अफ्रीका के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज खेलना मुश्किल लग रहा है। उपकप्तान श्रेयस अय्यर भी चोटिल हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Nov 21, 2025

Team india

भारतीय क्रिकेट टीम (फोटो- IANS )

IND vs SA ODI Series 2025: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (India vs South Africa ODI Series 2025) की शुरुआत 30 नवंबर से होने जा रही है। टेस्ट सीरीज में 1-0 से पीछे चल रही टीम इंडिया की टेंशन व्हाइट बॉल सीरीज में भी बढ़ने वाली है। शुभमन गिल (Shubman Gill) की चोट की वजह से इस समय सबसे बड़ा सवाल यह है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में टीम इंडिया की कमान (Team India ODI Captain) कौन संभालेगा।

बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले वनडे सीरीज की कमान शुभमन गिल को दी गई थी। उससे पहले रोहित शर्मा ने कमान संभाली थी और 2023 वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में टीम को पहुंचाया और 2025 में टीम को चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब दिलाया।

कौन होगा टीम इंडिया का कप्तान?

टीम इंडिया के वनडे कप्तान शुभमन गिल टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में ही चोटिल हो गए थे। उससे पहले टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में चोटिल हो गए थे और उनका भी वनडे सीरीज में खेलना मुश्किल माना जा रहा है। ऐसे में रोहित शर्मा और केएल राहुल में से किसी एक को वनडे सीरीज में कमान सौंपी जा सकती है। हालांकि अक्षर पटेल और ऋषभ पंत के नाम पर भी चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन ऋषभ की वनडे टीम में वापसी मुश्किल लग रही है और अक्षर पटेल को हाल ही में उपकप्तानी पद से हटाया गया था। साउथ अफ्रीका के खिलाफ अगर रोहित शर्मा कप्तानी करने से मना करते हैं, तो फिर केएल राहुल रेस में सबसे आगे खड़े होंगे।

वनडे सीरीज का पूरा कार्यक्रम

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 30 नवंबर को रांची में खेला जाएगा। इसके बाद रायपुर में भारतीय टीम 3 दिसंबर को उतरेगी। सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला 6 दिसंबर को विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच अब तक 94 मुकाबले खेल गए हैं और साउथ अफ्रीका ने 51 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि 40 बार टीम इंडिया ने जीत का स्वाद चखा है। हालांकि आखिरी 6 वनडे मुकाबलों में साउथ अफ्रीका को सिर्फ एक में जीत मिली है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Published on:

21 Nov 2025 03:29 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / शुभमन-श्रेयस चोटिल! साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में कौन संभालेगा टीम इंडिया की कमान?

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs SA: साउथ अफ्रीका को लगा तगड़ा झटका, वनडे और टी20 सीरीज में नहीं खेलेगा ये तूफानी गेंदबाज

Kagiso Rabada
क्रिकेट

IND vs SA: WTC के इतिहास में पहली बार टीम इंडिया को पछाड़ेगा पाकिस्तान, अगर दूसरे टेस्ट में भी मिली हार

IND vs SA 2nd Test
क्रिकेट

गुवाहाटी टेस्ट से पहले BCCI ने शुभमन गिल को लेकर दिया सबसे बड़ा अपडेट

Shubman Gill ruled out of Guwahati Test
क्रिकेट

Ind vs SA: एक खिलाड़ी का करियर दांव पर है… अजिंक्य रहाणे ने नंबर-3 पोजीशन को लेकर गौतम गंभीर को दी ये चेतावनी

Ajinkya Rahane warning to Gautam Gambhir
क्रिकेट

AUS vs ENG 1st Test Tea: इंग्लैंड की खतरनाक गेंदबाजी, चायकाल तक ऑस्ट्रेलिया ने 10 ओवर में बनाए 15/1, स्टीव स्मिथ और लाबुशेन क्रीज़ पर

क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.