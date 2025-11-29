IND vs SA: वनडे में भी दक्षिण अफ्रीका का पलड़ा भारी, भारतीय सरजमीं पर जीते हैं इतने मैच

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला वनडे मैच रांची में खेला जाएगा। (photo - EspnCricInfo)
India vs South Africa Head to Head in ODI: दक्षिण अफ्रीका टीम अभी भारत के दौरे पर है, जहां टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप करने के बाद उनकी नजर वनडे सीरीज जीतने पर होगी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का पहला मैैच 30 नवंबर रविवार को रांची में खेला जाएगा। कप्तान शुभमन गिल और उपकप्तान श्रेयस अय्यर के चोटिल होने के कारण केएल राहुल को टीम की कमान सौंपी गई है। वनडे में दोनों टीमों के हेड-टू-हेड की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका का पलड़ा भारत पर भारी रहा है।
दोनों टीमों के बीच खेले गए 94 मुकाबलों में भारत ने 40 मुकाबले जीते हैं, वहीं दक्षिण अफ्रीका ने 51 मैच अपने नाम किए हैं। घर पर भारत ने 18 मैच जीते हैं, दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका ने अपने घर में खेलते हुए 26 मैच जीते हैं। अगर अवे गेम्स की बात करें तो वहां पर भी अफ्रीकी टीम ने भारत को उसके घर पर 14 बार हराया है, जबकि भारत ने दक्षिण अफ्रीका जाकर 12 मुकाबले अपने नाम किए हैं। इसके अलावा न्यूट्रल वेन्यू पर भी यह आंकड़ा 11-10 से अफ्रीका के पक्ष में है। लेकिन पिछले 6 मैचों की बात करें तो भारत ने 5 को अपने नाम किया है जबकि साउथ अफ्रीका सिर्फ एक ही मैच जीत पाया है।
दक्षिण अफ्रीका इस दौरे पर तीन वनडे मैच खेलेगा। सीरीज का पहला मैच 30 नवंबर रविवार को रांची JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। दूसरा मुुकाबला 3 दिसंबर बुधवार को रायपुर में होगा। सीरीज का अंतिम मुकाबला 6 दिसंबर को विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। भारत इस सीरीज को जीतकर टेस्ट में मिली क्लीन स्वीप को भुलाना चाहेगा।
भारत का स्क्वॉड: केएल राहुल (कप्तान, विकेटकीपर), रोहित शर्मा, यशस्वी जयसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जड़ेजा, कुलदीप यादव, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, ऋतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, ध्रुव जुरेल
दक्षिण अफ्रीका स्क्वॉड: टेम्बा बावुमा (कप्तान), ओटनील बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, डेवाल्ड ब्रेविस, नांद्रे बर्गर, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), टोनी डी जोरजी, रुबिन हरमन, केशव महाराज, मार्को जानसन, एडेन मार्करम, लुंगी एनगिडी, रायन रिकल्टन (विकेटकीपर), प्रेनेलन सुब्रायेन।
