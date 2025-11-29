Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs SA: वनडे में भी दक्षिण अफ्रीका का पलड़ा भारी, भारतीय सरजमीं पर जीते हैं इतने मैच

वनडे में आमने- सामने के मुकाबलों में अब तक अफ्रीकी टीम भारत पर हावी रही हैं। दोनों टीमों के बीच खेले गए 94 मुकाबलों में भारत ने 40 मुकाबले जीते हैं, वहीं दक्षिण अफ्रीका ने 51 मैच अपने नाम किए हैं। घर पर भारत ने 18 मैच जीते हैं, दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका ने अपने घर में खेलते हुए 26 मैच जीते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

image

Madhur Milan Rao

Nov 29, 2025

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला वनडे मैच रांची में खेला जाएगा। (photo - EspnCricInfo)

India vs South Africa Head to Head in ODI: दक्षिण अफ्रीका टीम अभी भारत के दौरे पर है, जहां टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप करने के बाद उनकी नजर वनडे सीरीज जीतने पर होगी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का पहला मैैच 30 नवंबर रविवार को रांची में खेला जाएगा। कप्तान शुभमन गिल और उपकप्तान श्रेयस अय्यर के चोटिल होने के कारण केएल राहुल को टीम की कमान सौंपी गई है। वनडे में दोनों टीमों के हेड-टू-हेड की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका का पलड़ा भारत पर भारी रहा है।

घर और बाहर दोनों ही जगह अफ्रीकी टीम रही है हावी

दोनों टीमों के बीच खेले गए 94 मुकाबलों में भारत ने 40 मुकाबले जीते हैं, वहीं दक्षिण अफ्रीका ने 51 मैच अपने नाम किए हैं। घर पर भारत ने 18 मैच जीते हैं, दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका ने अपने घर में खेलते हुए 26 मैच जीते हैं। अगर अवे गेम्स की बात करें तो वहां पर भी अफ्रीकी टीम ने भारत को उसके घर पर 14 बार हराया है, जबकि भारत ने दक्षिण अफ्रीका जाकर 12 मुकाबले अपने नाम किए हैं। इसके अलावा न्यूट्रल वेन्यू पर भी यह आंकड़ा 11-10 से अफ्रीका के पक्ष में है। लेकिन पिछले 6 मैचों की बात करें तो भारत ने 5 को अपने नाम किया है जबकि साउथ अफ्रीका सिर्फ एक ही मैच जीत पाया है।

वनडे सीरीज का शेड्यूल

दक्षिण अफ्रीका इस दौरे पर तीन वनडे मैच खेलेगा। सीरीज का पहला मैच 30 नवंबर रविवार को रांची JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। दूसरा मुुकाबला 3 दिसंबर बुधवार को रायपुर में होगा। सीरीज का अंतिम मुकाबला 6 दिसंबर को विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। भारत इस सीरीज को जीतकर टेस्ट में मिली क्लीन स्वीप को भुलाना चाहेगा।

भारत का स्क्वॉड: केएल राहुल (कप्तान, विकेटकीपर), रोहित शर्मा, यशस्वी जयसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जड़ेजा, कुलदीप यादव, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, ऋतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, ध्रुव जुरेल

दक्षिण अफ्रीका स्क्वॉड: टेम्बा बावुमा (कप्तान), ओटनील बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, डेवाल्ड ब्रेविस, नांद्रे बर्गर, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), टोनी डी जोरजी, रुबिन हरमन, केशव महाराज, मार्को जानसन, एडेन मार्करम, लुंगी एनगिडी, रायन रिकल्टन (विकेटकीपर), प्रेनेलन सुब्रायेन।

ये भी पढ़ें

IND vs SA: वनडे सीरीज के पहले ही मैच में इतिहास रचेंगे रोहित और कोहली, तेंदुलकर और द्रविड़ जैसे दिग्गजों को छोड़ेंगे पीछे
क्रिकेट
ROhit Sharma and Virat Kohli

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

India vs South Africa ODI Series 2025

Updated on:

29 Nov 2025 02:20 pm

Published on:

29 Nov 2025 02:17 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs SA: वनडे में भी दक्षिण अफ्रीका का पलड़ा भारी, भारतीय सरजमीं पर जीते हैं इतने मैच

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

‘घमंडी’ कहना थोड़ा ज्यादा हो गया… टीम की आलोचना के बाद बुरी तरह भड़के इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स

Ben Stokes
क्रिकेट

IND vs SA: रांची वनडे में 98 रन बनाते ही रोहित शर्मा बना देंगे ये बड़ा रिकॉर्ड, सचिन, द्रविड़ और कोहली के क्लब में होंगे शामिल

Rohit Sharma ODI Record
क्रिकेट

IND vs SA: रांची में कुछ खास नहीं है भारतीय टीम का रिकॉर्ड, क्या वनडे सीरीज की भी हार से शुरुआत करेगी टीम इंडिया?

क्रिकेट

टेस्ट खेलना बंद करो… आखिर Jasprit Bumrah को आर अश्विन ने क्‍यों दी ऐसी सलाह

R Ashwin on Jasprit Bumrah
क्रिकेट

मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा पहला मैच, जारी हुआ WPL 2026 का शेड्यूल

MP players WPL 2026 Auction pooja vastrakar kranti gaud mp news
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.