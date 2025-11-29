IND vs SA: वनडे में भी दक्षिण अफ्रीका का पलड़ा भारी, भारतीय सरजमीं पर जीते हैं इतने मैच

दोनों टीमों के बीच खेले गए 94 मुकाबलों में भारत ने 40 मुकाबले जीते हैं, वहीं दक्षिण अफ्रीका ने 51 मैच अपने नाम किए हैं। घर पर भारत ने 18 मैच जीते हैं, दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका ने अपने घर में खेलते हुए 26 मैच जीते हैं। अगर अवे गेम्स की बात करें तो वहां पर भी अफ्रीकी टीम ने भारत को उसके घर पर 14 बार हराया है, जबकि भारत ने दक्षिण अफ्रीका जाकर 12 मुकाबले अपने नाम किए हैं। इसके अलावा न्यूट्रल वेन्यू पर भी यह आंकड़ा 11-10 से अफ्रीका के पक्ष में है। लेकिन पिछले 6 मैचों की बात करें तो भारत ने 5 को अपने नाम किया है जबकि साउथ अफ्रीका सिर्फ एक ही मैच जीत पाया है।