IND vs SA: वनडे सीरीज के पहले ही मैच में इतिहास रचेंगे रोहित और कोहली, तेंदुलकर और द्रविड़ जैसे दिग्गजों को छोड़ेंगे पीछे

India vs South Africa ODI Series: टेस्ट सीरीज के बाद अब भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। इस सीरीज का पहला मुक़ाबला 30 नवंबर को रांची के जेएससीए अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच में एक बार फिर पूर्व कप्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा खेलते हुए दिखाई देंगे। इस मैच के लिए मैदान में उतरते ही ये दोनों दिग्गज एक बड़े रिकॉर्ड को अपने नाम कर लेंगे।
इस मुकाबले में रोहित शर्मा और विराट कोहली भारतीय क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मैच एक साथ खेलने वाली जोड़ी बन जाएंगे। यह उपलब्धि उन्हें सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ के रिकॉर्ड को तोड़ने का मौका देगी। सचिन-द्रविड़ की जोड़ी ने 391 अंतरराष्ट्रीय मैच एक साथ खेले थे, जो अब तक का रिकॉर्ड है। रोहित-कोहली की जोड़ी भी अभी 391 मैच तक पहुंच चुकी है और रांची के मैच के साथ वे इस रिकॉर्ड को पार कर जाएंगे।
|क्रम
|जोड़ी
|मैच
|1
|रोहित शर्मा-विराट कोहली
|392+
|2
|सचिन तेंदुलकर-राहुल द्रविड़
|391
|3
|राहुल द्रविड़-सौरव गांगुली
|369
|4
|सचिन तेंदुलकर-अनिल कुंबले
|367
|5
|सचिन तेंदुलकर-सौरव गांगुली
|341
|6
|विराट कोहली-रवींद्र जडेजा
|309
सचिन तेंदुलकर के अलावा, राहुल द्रविड़ ने पूर्व कप्तान सौरव गांगुली के साथ 369 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। यह जोड़ी लिस्ट में दूसरे पायदान पर है। वहीं, सचिन तेंदुलकर और अनिल कुंबले 367 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में एक साथ नजर आ चुके हैं। सचिन तेंदुलकर ने सौरव गांगुली के साथ 341 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। यह जोड़ी लिस्ट में चौथे स्थान पर है, जबकि विराट कोहली और रवींद्र जडेजा की जोड़ी 309 मुकाबलों के साथ पांचवें स्थान पर मौजूद है।
भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 0-2 से टेस्ट सीरीज गंवाई है। ऐसे में टीम इंडिया सीमित ओवरों की सीरीज जीतकर दक्षिण अफ्रीका से हिसाब बराबर करना चाहेगी। इसके अलावा गौतम गंभीर की कोचिंग में भारतीय टीम अबतक कोई भी वनडे सीरीज नहीं जीत पाई है। उन्हें श्रीलंका ने 2-0 और ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से हराया है।
पहला वनडे: 30 नवंबर, रांची (जेएससीए अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम)
दूसरा वनडे: 3 दिसंबर, रायपुर (शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम)
तीसरा वनडे: 6 दिसंबर, विशाखापत्तनम (राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए स्टेडियम)
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला वनडे मैच 30 नवंबर को रांची के जेएससीए अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम परिसर में खेला जाएगा, जिसके बाद 3 दिसंबर को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में दूसरे मैच का आयोजन होगा। सीरीज का तीसरा मुकाबला विशाखापत्तनम के राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे इतिहास में साल 1991 से अब तक कुल 94 मैच खेले गए हैं, जिसमें साउथ अफ्रीका का पलड़ा भारी रहा है। दक्षिण अफ्रीकी टीम ने अब तक 51 मैच अपने नाम किए हैं, जबकि भारत ने 30 मुकाबलों में जीत दर्ज की। इनके अलावा, 3 मुकाबले बेनतीजा रहे।
