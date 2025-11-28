IND vs SA: वनडे सीरीज के पहले ही मैच में इतिहास रचेंगे रोहित और कोहली, तेंदुलकर और द्रविड़ जैसे दिग्गजों को छोड़ेंगे पीछे

इस मुकाबले में रोहित शर्मा और विराट कोहली भारतीय क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मैच एक साथ खेलने वाली जोड़ी बन जाएंगे। यह उपलब्धि उन्हें सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ के रिकॉर्ड को तोड़ने का मौका देगी। सचिन-द्रविड़ की जोड़ी ने 391 अंतरराष्ट्रीय मैच एक साथ खेले थे, जो अब तक का रिकॉर्ड है। रोहित-कोहली की जोड़ी भी अभी 391 मैच तक पहुंच चुकी है और रांची के मैच के साथ वे इस रिकॉर्ड को पार कर जाएंगे।