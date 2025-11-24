KL Rahul ODI Captaincy Record: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का आगाज 30 नवंबर से होने जा रहा है। शुभमन गिल के इंजर्ड होने के चलते तीन मैचों की इस सीरीज के लिए भारतीय टीम की कमान केएल राहुल को सौंपी गई है। टीम मैनेजमेंट को केएल से एक बार फिर उम्‍मीद होगी कि उनके नेतृत्‍व में टीम फिर से 2022 के उस प्रदर्शन को दोहराए, जब उनकी कप्‍तानी में भारत ने तीन मैचों की एकदिवसीय सीरीज में अफ्रीकी टीम के खिलाफ 3-0 से क्‍लीन स्‍वीप किया था। भले ही राहुल ने कम मैचों में वनडे टीम की कमान संभाली है, लेकिन उनके आंकड़े कमाल के हैं। उनका मैच विनिंग पर्सेंटेज एमएस धोनी से भी बेहतर है।