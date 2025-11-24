Patrika LogoSwitch to English

क्रिकेट

एमएस धोनी से भी सफल ODI कप्‍तान हैं KL Rahul, आंकड़े दे रहे गवाही, जानें रोहित-कोहली का हाल

KL Rahul ODI Captaincy Record: साउथ अफ्रीका के खिलाफ 30 नवंबर से शुरू होने जा रही वनडे सीरीज के लिए केएल राहुल को टीम इंडिया का कप्‍तान बनाया गया है। भले ही केएल को कम मैचों में कप्‍तानी सौंपी गई है, लेकिन उनके आंकड़े शानदार रहे हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Nov 24, 2025

KL Rahul ODI Captaincy Record

भारतीय वनडे टीम के कप्‍तान केएल राहुल। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/cricbuzz)

KL Rahul ODI Captaincy Record: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का आगाज 30 नवंबर से होने जा रहा है। शुभमन गिल के इंजर्ड होने के चलते तीन मैचों की इस सीरीज के लिए भारतीय टीम की कमान केएल राहुल को सौंपी गई है। टीम मैनेजमेंट को केएल से एक बार फिर उम्‍मीद होगी कि उनके नेतृत्‍व में टीम फिर से 2022 के उस प्रदर्शन को दोहराए, जब उनकी कप्‍तानी में भारत ने तीन मैचों की एकदिवसीय सीरीज में अफ्रीकी टीम के खिलाफ 3-0 से क्‍लीन स्‍वीप किया था। भले ही राहुल ने कम मैचों में वनडे टीम की कमान संभाली है, लेकिन उनके आंकड़े कमाल के हैं। उनका मैच विनिंग पर्सेंटेज एमएस धोनी से भी बेहतर है।

केएल राहुल की कप्‍तानी में टीम इंडिया का रिकॉर्ड

बता दें कि केएल राहुल की कप्‍तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने 2022-23 कुल 12 एकदिवसीय मैच खेले हैं। इनमें से भारत ने 8 मैचों में जीत दर्ज की है तो चार हारे हैं। उनकी अगुवाई में टीम मैच विनिंग प्रतिशत 66.66 रहा है। जबकि एमएस धोनी की कप्‍तानी में भारतीय टीम का जीत प्रतिशत 55 का रहा है। हालांकि वह बात अलग है कि उनके नेतृत्‍व में भारत ने 200 में खेले हैं, जिनमें से 110 जीते हैं और 74 हारे हैं, जबकि पांच टाई तो 11 बेनतीजा रहे हैं।

रोहित-कोहली की कप्‍तानी में भारत का हाल

रोहित शर्मा की कप्‍तानी की बात की जाए तो उनके नेतृत्‍व में भारत ने 2017 से 2025 के बीच कुल 56 मैच खेले हैं, जिनमें से 42 जीते और 12 हारे, जबकि एक मैच टाई और एक बेनतीजा रहा। इस तरह उनका जीत प्रतिशत 75 का रहा। वहीं, विराट कोहली की कप्‍तानी के आंकड़ों पर नजर डालें तो उनकी अगुवाई में टीम इंडिया ने 2013 से 2021 के बीच कुल 95 वनडे मुकाबले खेले, जिनमें से 65 में जीत हासिल की और 27 में हार का सामना करना पड़ा। जबकि एक मैच टाई रहा तो दो मैच बेनतीजा रहे। उनका जीत प्रतिशत 68.42 का रहा।

भारत के 10 सबसे सफल कप्‍तान (10 से ज्‍यादा मैच)

  1. रोहित शर्मा - 75%
  2. विराट कोहली - 68.42%
  3. केएल राहुल - 66.66%
  4. अजय जडेजा - 61.53%
  5. वीरेंद्र सहवाग - 58.33%
  6. शिखर धवन - 58.33%
  7. एमएस धोनी - 55%
  8. राहुल द्रविड़ - 53.16%
  9. कपिल देव - 52.70%
  10. सौरव गांगुली- 52.05%

साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय वनडे टीम

केएल राहुल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), यशस्वी जायसवाल, वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा।





