Sanju Samson vs Rishabh Pant: 56.66 की औसत वाले सैमसन को नहीं मिली जगह, आधी अवरेज वाले पंत की वापसी, सात साल में नहीं बने 900 रन

ऋषभ पंत की पिछली पांच पारियों में नज़र डाली जाये तो, उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ एक शतक लगाया था। उसके अलावा वे कुछ खास नहीं कर पाये हैं। पंत ने पिछली पांच वनडे पारियों में 0, 125*, 15, 10 और 6 रन बनाए हैं। उन्हें एक बार बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला है। यानि पांच पारियों में मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए 31.2 के औसत से 156 रन बनाए हैं। वहीं सैमसन ने अपनी पिछली 5 वनडे पारियों में 108, 12, 51 और 9 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्हें भी एक बार बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला है। संजू ने पांच पारियों में 43.2 के औसत से 216 रन बनाए हैं।