Sanju Samson vs Rishabh Pant: 56.66 की औसत वाले सैमसन को नहीं मिली जगह, आधी अवरेज वाले पंत की वापसी, सात साल में नहीं बने 900 रन

विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और संजू सैमसन (Photo - IANS)
Sanju Samson vs Rishabh Pant ODI: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जाने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज़ के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। इस टीम में विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को नहीं चुना गया है। जबकि लंबे समय से खराब फॉर्म और चोट के कारण टीम से बाहर चल रहे विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत की आचनक वापसी हुई है।
चयनकर्ताओं ने सैमसन को नहीं चुने जाने का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया है। शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ियों के चोटिल होने के बावजूद उन्हें मौका नहीं दिया गया। जबकि पिछली बार जब वे वनडे मैच खेले थे, तब उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की जमीन पर शतक लगा, प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीता था। सैमसन के साथ कई बार अन्याय हुआ है और शानदार प्रदर्शन के बावजूद उन्हें टी20 और वनडे टीम से नाराज़अंदाज़ कर दिया जाता है।
पंत के वनडे करियर पर नज़र डाली जाये तो उन्होंने अबतक अपने वनडे करियर में कुछ खास नहीं किया है और सैमसन की तुलना में उनके आंकड़े भी बेहद खराब हैं। पंत ने 2018 में वनडे डेब्यू किया था, तब से अबतक पंत 31 मैच खेल चुके हैं और उनके बल्ले से 900 रन भी नहीं आए हैं। पंत ने 27 पारियों में 33.5 की मामूली औसत से 871 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से मात्र एक शतक और 5 अर्धशतक निकले हैं।
वहीं सैमसन को अबतक 16 मैच खेलने का मौका मिला है। इसकी 14 पारियों में 56.67 की शानदार औसत से उन्होंने 510 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने एक शतक और तीन अर्धशतक लगाए हैं। दिसंबर 2023 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पार्ल में खेले गए अपने आखिरी वनडे में उन्होंने शानदार शतक जड़ा था, जिससे उनका जबरदस्त फॉर्म साबित होता है। बोलेंड पार्क में खेले गए इस मैच में सैमसन ने 114 गेंद पर 108 रनों की पारी खेली थी।
वहीं टी20 में भी उनका प्रदर्शन जोरदार रहा है। वे एक ही साल में तीन अंतरराष्ट्रीय टी20 शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज हैं। अक्टूबर 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ 47 गेंदों पर उन्होंने 111 रन की धुआँधार पारी खेली, फिर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 50 गेंदों पर 107 और 56 गेंदों पर 109 रन बनाकर इतिहास रच दिया।
ऋषभ पंत की पिछली पांच पारियों में नज़र डाली जाये तो, उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ एक शतक लगाया था। उसके अलावा वे कुछ खास नहीं कर पाये हैं। पंत ने पिछली पांच वनडे पारियों में 0, 125*, 15, 10 और 6 रन बनाए हैं। उन्हें एक बार बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला है। यानि पांच पारियों में मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए 31.2 के औसत से 156 रन बनाए हैं। वहीं सैमसन ने अपनी पिछली 5 वनडे पारियों में 108, 12, 51 और 9 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्हें भी एक बार बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला है। संजू ने पांच पारियों में 43.2 के औसत से 216 रन बनाए हैं।
