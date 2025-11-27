‘रोहित और विराट होते तो…’, हार के बाद सुनिल गावस्कर ने याद दिलाया पुराना इतिहास

IND vs SA Test Series 2025: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली गई 2 टेस्ट मैचों की सीरीज को मेहमान टीम ने 2-0 से अपने नाम कर लिया। 12 महीने के भीतर टीम इंडिया की यह घर पर दूसरी क्लीन स्वीप है। ऐसे में क्रिकेट फैंस के मन में कई तरह के सवाल हैं। क्या गौतम गंभीर को कोचिंग पद से हटा देना चाहिए? क्या भारत में टैलेंटेड टेस्ट क्रिकेटर्स की कमी हो गई है? क्या सेलेक्टर्स द्वारा गलत टीम चुनी जा रही है? इन सब के दौरान सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से जल्दी संन्यास ले लिया? टीम इंडिया के दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने इस सवाल का जवाब दिया है।