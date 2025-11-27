Patrika LogoSwitch to English

‘रोहित और विराट होते तो…’, हार के बाद सुनिल गावस्कर ने याद दिलाया पुराना इतिहास

Sunil Gavaskar on Rohit Sharma and Virat Kohli: भारतीय क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका से टेस्ट सीरीज में बुरी तरह हार गई, जिसके बाद टीम मैनेजमेंट और कोचिंग स्टाफ पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं।

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Nov 27, 2025

India vs South Africa

भारत बनाम साउथ अफ्रीका (फोटो- IANS)

IND vs SA Test Series 2025: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली गई 2 टेस्ट मैचों की सीरीज को मेहमान टीम ने 2-0 से अपने नाम कर लिया। 12 महीने के भीतर टीम इंडिया की यह घर पर दूसरी क्लीन स्वीप है। ऐसे में क्रिकेट फैंस के मन में कई तरह के सवाल हैं। क्या गौतम गंभीर को कोचिंग पद से हटा देना चाहिए? क्या भारत में टैलेंटेड टेस्ट क्रिकेटर्स की कमी हो गई है? क्या सेलेक्टर्स द्वारा गलत टीम चुनी जा रही है? इन सब के दौरान सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से जल्दी संन्यास ले लिया? टीम इंडिया के दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने इस सवाल का जवाब दिया है।

याद दिलाया क्लीन स्वीप

स्पोर्ट्स तक से बात करते हुए भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने कहा, “हम यह नहीं कह सकते कि अगर वो (रोहित शर्मा और विराट कोहली) होते, तो हम नहीं हारते। हम यह नहीं कह सकते कि वो होते, तो हम मैच जीत जाते। उनके रहते हुए ही टीम इंडिया अपने घर में न्यूजीलैंड से 3-0 से हारी। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में हार का सामना करना पड़ा।”

बता दें, ऑस्ट्रेलिया दौरे पर लचर प्रदर्शन के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। दोनों बल्लेबाज टेस्ट क्रिकेट में रनों के लिए काफी लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। अपने घर पर न्यूजीलैंड के खिलाफ 3-0 से हार और फिर बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में खराब प्रदर्शन के बाद दोनों खिलाड़ियों पर संन्यास लेने का दबाव बढ़ने लगा। आईपीएल 2025 के बीच में दोनों ने क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट को अलविदा कह दिया।

साल 2011 में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट डेब्यू करने वाले विराट कोहली ने भारत के लिए 123 मैच खेले। उन्होंने 210 पारियों में 46.85 की औसत से 9,230 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 30 शतक और 31 अर्धशतकीय पारियां खेली थीं। कोहली ने 125 टी20 मुकाबले भी खेले हैं और 2024 वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने संन्यास ले लिया था। रोहित शर्मा ने भी वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया था। 67 मुकाबलों में 40 की औसत से 4,301 रन बनाने वाले रोहित शर्मा ने 12 शतक और 18 अर्धशतकीय पारियां खेली थीं।

