इस खिलाड़ी को BCCI ने दिया क्लीयरेंस, जानें कब होगी मैदान पर वापसी

हार्दिक पंड्या (फोटो- IANS)
क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट की वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया का दबदबा जारी है। मेन इन ब्लू लगातार 9 टी20 सीरीज जीत चुकी है। टीम इंडिया को आखिरी हार साल 2023 में मिली थी, जब वेस्टइंडीज ने उसे 3-2 से हराया था। उसके बाद टीम इंडिया ने एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल जीता, टी20 वर्ल्ड कप 2024 की चैंपियन बनी और एशिया कप का खिताब भी जीता। हालिया फॉर्म देखते हुए टीम इंडिया को हराना हर किसी टीम के लिए सपना है। उसी टीम इंडिया में एक दिग्गज ऑलराउंडर की वापसी होने जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हार्दिक पंड्या को BCCI ने क्लियरेंस दे दी है और अब वह खेलने के लिए तैयार हैं।
हार्दिक पंड्या चोट की वजह से लंबे समय तक बाहर रहे हैं, लेकिन अब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बड़ौदा की ओर से खेलते दिखेंगे। हार्दिक श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप के सुपर-4 मुकाबले के दौरान चोटिल हुए थे। इसके बाद से उन्होंने मैदान पर वापसी नहीं की है। वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज में नहीं खेल सके थे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ जारी वनडे सीरीज से भी उन्हें बाहर बैठना पड़ा है। हालांकि अब टी20 सीरीज में वह वापसी के लिए तैयार हैं।
बता दें कि इस ऑलराउंडर को रिटर्न टू प्ले क्लियरेंस मिल गया है और वह BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से बाहर हैं। हार्दिक ने भारत के लिए 11 टेस्ट, 94 वनडे और 120 टी20 मैच खेले हैं। क्रुणाल पंड्या की कप्तानी में बड़ौदा की टीम 2 दिसंबर को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में पंजाब से भिड़ेगी। इस मुकाबले में पंड्या के खेलने की उम्मीद जताई जा रही है। बड़ौदा को अगला मैच गुजरात से खेलना है, जो 4 दिसंबर को खेला जाएगा।
टीम चयन के समय ही हार्दिक पंड्या को बड़ौदा की टीम में जगह मिल गई थी, हालांकि उनके शुरुआती मैचों में खेलने पर सस्पेंस था। अब हार्दिक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन कर साउथ अफ्रीका के खिलाफ चुनी जाने वाली भारतीय टीम में जगह हासिल करना चाहेंगे। बड़ौदा ने अब तक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 3 मैच खेले हैं और सिर्फ एक में जीत दर्ज कर पाई है।
