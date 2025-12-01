इस खिलाड़ी को BCCI ने दिया क्लीयरेंस, जानें कब होगी मैदान पर वापसी

क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट की वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया का दबदबा जारी है। मेन इन ब्लू लगातार 9 टी20 सीरीज जीत चुकी है। टीम इंडिया को आखिरी हार साल 2023 में मिली थी, जब वेस्टइंडीज ने उसे 3-2 से हराया था। उसके बाद टीम इंडिया ने एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल जीता, टी20 वर्ल्ड कप 2024 की चैंपियन बनी और एशिया कप का खिताब भी जीता। हालिया फॉर्म देखते हुए टीम इंडिया को हराना हर किसी टीम के लिए सपना है। उसी टीम इंडिया में एक दिग्गज ऑलराउंडर की वापसी होने जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हार्दिक पंड्या को BCCI ने क्लियरेंस दे दी है और अब वह खेलने के लिए तैयार हैं।