मुथुसामी को ‘फ्रीडम बेबी’ बुलाती हैं उनकी मां, रंगभेद के चलते पिता और दादा नहीं बन पाए क्रिकेटर

सेनुरन मुथुसामी के दादा के अलावा पिता भी क्रिकेट खेलते थे। लेकिन रंगभेद के कारण वे कभी बड़े स्तर पर नहीं खेल पाए। मुथुसामी की मां ने बताया, “जैसे ही उसने खड़ा होना सीखा, फुल किट पहनकर पापा के साथ थ्रो-डाउन लेने लगता था। जब वह 11 साल का था तब उसके पिता का देहांत हो गया था। उसके बाद मुझे खुद क्रिकेट सीखना पड़ा ताकि उसे थ्रो-डाउन दे सकूं।” 14 साल की उम्र में मुथुसामी ने प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना शुरु किया। बाएं हाथ के स्पिनर ऑलराउंडर के तौर पर 2013 में फर्स्ट क्लास में डेब्यू किया। करियर का पहला टेस्ट 2019 में भारत के खिलाफ विशाखापट्टनम में खेला।