IND vs SA Day 3 Tea: साइमन हार्मर ने फिर तोड़ी भारतीय बल्लेबाजों की कमर, मात्र 102 पर खोये चार विकेट, अफ्रीका से अब भी 387 रन पीछे

साइमन हार्मर की फिरकी में फंसे भारतीय बल्लेबाज (Photo - EspnCricInfo)
India vs South Africa, 2nd Test day 3 Tea: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का पहला सेशन समाप्त हो गया है। दक्षिण अफ्रीकी स्पिनर साइमन हार्मर ने भारतीय बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी है। चयकाल तक भारत ने चार विकेट के नुकसान पर 102 रन बना लिए हैं। क्रीज़ पर कप्तान ऋषभ पंत छह और रवींद्र जडेजा बिना खाता खोले खेल रहे हैं।
दक्षिण अफ्रीका ने पहले पारी में ऑलराउंडर सेनुरन मुथुसामी के शतक की मदद से 489 रन बनाए हैं। ऐसे में भारत अब भी अफ्रीका से 387 रन पीछे है। वहीं भारत को फॉलोऑन बचाने के लिए 290 रन बनाने हैं और इससे टीम इंडिया अभी 188 रन पीछे है। दो दिन तक बल्लेबाजी में दबदबा बनाने के बाद अब दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज कहर बरपा रहे हैं। उनका खेल देखकर लग रहा है कि भारत नहीं दक्षिण अफ्रीका घरेलू परिस्थितियों में खेल रहा है।
शानदार शुरुआत मिलने के बावजूद आखिरी आधे घंटे में भारत ने एक के बाद एक तीन बल्लेबाज खो दिये और बैकफुट पर आ गया। भारत को 65 के स्कोर पर पहला झटका लगा। केएल राहुल को केशव महाराज ने स्लिप में मार्करम के हाथों कैच कराया। वह 22 रन बना सके। इसके बाद यशस्वी ने टेस्ट करियर का 13वां अर्धशतक पूरा किया। लेकिन वे इस पारी को बड़ा नहीं बना सके।
भारत को 95 के स्कोर पर दूसरा झटका लगा। साइमन हार्मर ने यशस्वी जायसवाल को मार्को यानेसर ने हाथों कैच आउट कराया। वह 97 गेंद में सात चौके और एक छक्के की मदद से 58 रन बनाकर आउट हुए। 100 रन के अंदर भारतका तीसरा विकेट गिरा। साई सुदर्शन को हार्मर ने रयान रिकेल्टन के हाथों कैच आउट कराया। सुदर्शन 40 गेंद पर 15 रन ही बना सके।
इसके बाद भारत को 102 के स्कोर पर चौथा झटका लगा। ध्रुव जुरेल लंबे संघर्ष के बाद पवेलियन लौट गए। उन्हें यानसेन ने केशव महाराज के हाथों कैच आउट कराया। जुरेल 11 गेंद खेलकर खाता भी नहीं खोल पाये। दक्षिण अफ्रीका की ओर से साइमन हार्मर ने दो विकेट लिए हैं, जबकि केशव महाराज को एक विकेट मिला है। एक विकेट यानसेन ने लिया है।
