IND vs SA Day 3 Tea: साइमन हार्मर ने फिर तोड़ी भारतीय बल्लेबाजों की कमर, मात्र 102 पर खोये चार विकेट, अफ्रीका से अब भी 387 रन पीछे

दक्षिण अफ्रीका ने पहले पारी में ऑलराउंडर सेनुरन मुथुसामी के शतक की मदद से 489 रन बनाए हैं। ऐसे में भारत अब भी अफ्रीका से 387 रन पीछे है। वहीं भारत को फॉलोऑन बचाने के लिए 290 रन बनाने हैं और इससे टीम इंडिया अभी 188 रन पीछे है। दो दिन तक बल्लेबाजी में दबदबा बनाने के बाद अब दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज कहर बरपा रहे हैं। उनका खेल देखकर लग रहा है कि भारत नहीं दक्षिण अफ्रीका घरेलू परिस्थितियों में खेल रहा है।