IND vs SA: पूरा रोड था… गुवाहाटी की पिच पर बेबस नजर आए कुलदीप यादव का छलका दर्द

Kuldeep Yadav on Guwahati Pitch: गुवाहाटी में हर घंटे सपाट होती पिच पर साउथ अफ्रीका ने भारत को पहले दो दिन में बैकफुट पर धकेल दिया है। पहले दिन 247 रन पर छह विकेट लेने के बाद भारतीय टीम मेहमान टीम को 300 रन के अंदर आउट करने की उम्मीद कर रही थी। लेकिन, साउथ अफ्रीका के निचले क्रम के बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहली पारी में 489 रन स्‍कोर बोर्ड पर लगा दिए। भारत के बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव ने बॉलिंग कंडीशन का आकलन करते हुए कहा कि गुवाहाटी का ट्रैक हमें याद दिलाता है कि कुछ टेस्ट मैचों में हावी होने के बजाय टिके रहने और ढलने की जरूरत होती है। इसके साथ ही उन्‍होंने कहा कि कोलकाता का विकेट तो अलग था। जबकि यह तो पूरा रोड था। इसलिए, यह चुनौतीपूर्ण है और इसीलिए इसे टेस्ट विकेट कहा जाता है।