IND vs SA Test Series: साउथ अफ्रीका ने घोषित की अपनी टीम, लौट आया ये दिग्गज, जानें किस किस को मिले मौके

South Africa Test Squad: भारत के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज में आराम करने वाले बवुमा (Temba Bavuma) वापस आ गए हैं और वह टीम की कमान संभालेंगे। टेस्ट कप्तान टेम्बा को चोट लगी थी और वह पूरी तरह उबर चुके हैं। सीरीज का पहला मुकाबला 14 नवंबर से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा तो गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में 22 नवंबर से दोनों टीमें आमने सामने होंगी।