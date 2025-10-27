IND vs SA Test Series: साउथ अफ्रीका ने घोषित की अपनी टीम, लौट आया ये दिग्गज, जानें किस किस को मिले मौके

कगिसो रबाडा (फोटो- WTC)
South Africa Test Squad: भारत के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज में आराम करने वाले बवुमा (Temba Bavuma) वापस आ गए हैं और वह टीम की कमान संभालेंगे। टेस्ट कप्तान टेम्बा को चोट लगी थी और वह पूरी तरह उबर चुके हैं। सीरीज का पहला मुकाबला 14 नवंबर से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा तो गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में 22 नवंबर से दोनों टीमें आमने सामने होंगी।
टेम्बा बवुमा (कप्तान), कार्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, टोनी डी जॉर्जी, जुबेर हमजा, सिमॉन हार्मर, मार्को यानसन, केशव महाराज, एडेन मार्करम, वियान मुल्डर, सेनुरान मुतुसामी, कगिसो रबाडा, रायन रिकल्टन, ट्रिस्टन स्टब्स और काइल वेरेन।
बता दें कि साउथ अफ्रीका डिफेंडिंग चैंपियन है और उसने पिछले WTC के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर खिताब जीता था। ऐसे में भारतीय टीम एंड शुभमन गिल के लिए यह सीरीज किसी चुनौती से कम नहीं है। शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम ने सीरीज जीत का खाता नहीं खोला है। ऐसे में घरेलू सीरीज में गिल के पास वर्ल्ड चैंपियन को हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में ऊपर चढ़ने का अच्छा मौका है।
WTC प्वाइंट्स टेबल की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की टीम 3 में से 3 मैच जीतकर पहले स्थान पर है तो श्रीलंका दूसरे और भारतीय टीम तीसरे स्थान पर है। पाकिस्तान चौथे स्थान पर है और साउथ अफ्रीका की टीम 5वें स्थान पर है। साउथ अफ्रीका की टीम ने 2 मैच खेले हैं और एक में जीत हासिल की है। भारतीय टीम ने 7 में से 4 मैच जीते हैं और 2 गंवाए हैं।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग