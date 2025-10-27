Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs SA Test Series: साउथ अफ्रीका ने घोषित की अपनी टीम, लौट आया ये दिग्गज, जानें किस किस को मिले मौके

IND vs SA Test Series 2025: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी। पहला मुकाबला कोलकाता में 14 नवंबर से खेला जाएगा तो दूसरा मैच गुवाहाटी में होगा।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 27, 2025

Kagiso Rabada

कगिसो रबाडा (फोटो- WTC)

South Africa Test Squad: भारत के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज में आराम करने वाले बवुमा (Temba Bavuma) वापस आ गए हैं और वह टीम की कमान संभालेंगे। टेस्ट कप्तान टेम्बा को चोट लगी थी और वह पूरी तरह उबर चुके हैं। सीरीज का पहला मुकाबला 14 नवंबर से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा तो गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में 22 नवंबर से दोनों टीमें आमने सामने होंगी।

साउथ अफ्रीका की टेस्ट टीम

टेम्बा बवुमा (कप्तान), कार्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, टोनी डी जॉर्जी, जुबेर हमजा, सिमॉन हार्मर, मार्को यानसन, केशव महाराज, एडेन मार्करम, वियान मुल्डर, सेनुरान मुतुसामी, कगिसो रबाडा, रायन रिकल्टन, ट्रिस्टन स्टब्स और काइल वेरेन।

बता दें कि साउथ अफ्रीका डिफेंडिंग चैंपियन है और उसने पिछले WTC के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर खिताब जीता था। ऐसे में भारतीय टीम एंड शुभमन गिल के लिए यह सीरीज किसी चुनौती से कम नहीं है। शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम ने सीरीज जीत का खाता नहीं खोला है। ऐसे में घरेलू सीरीज में गिल के पास वर्ल्ड चैंपियन को हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में ऊपर चढ़ने का अच्छा मौका है।

WTC प्वाइंट्स टेबल की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की टीम 3 में से 3 मैच जीतकर पहले स्थान पर है तो श्रीलंका दूसरे और भारतीय टीम तीसरे स्थान पर है। पाकिस्तान चौथे स्थान पर है और साउथ अफ्रीका की टीम 5वें स्थान पर है। साउथ अफ्रीका की टीम ने 2 मैच खेले हैं और एक में जीत हासिल की है। भारतीय टीम ने 7 में से 4 मैच जीते हैं और 2 गंवाए हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Updated on:

27 Oct 2025 02:30 pm

Published on:

27 Oct 2025 02:20 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs SA Test Series: साउथ अफ्रीका ने घोषित की अपनी टीम, लौट आया ये दिग्गज, जानें किस किस को मिले मौके

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर्स को छेड़ने वाले आरोपी के खिलाफ सख्त एक्शन, अब जेल में रहेगा इतने दिन

Australia Cricket Team
क्रिकेट

भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल से पहले बड़ा झटका, मैच विनर ओपनर ही विश्व कप से हुई बाहर!

Pratika Rawal ruled out of Women’s World Cup 2025
क्रिकेट

ये तो सिर्फ शुरुआत है… गौतम गंभीर ने हर्षित राणा की तारीफों के पुल बांधते हुए दिया ये खास गुरुमंत्र 

Gautam Gambhir praised Harshit Rana
क्रिकेट

श्रेयस अय्यर चोट के बाद अचानक इंटरनल ब्लीडिंग के चलते आईसीयू में भर्ती

Shreyas Iyer admitted to Sydney Hospital
क्रिकेट

अकील खान ने पूरी प्लानिंग के साथ की थी ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों से छेड़छाड़! जानें कौन है ये शख्स

Australian women cricketers molestation case
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.