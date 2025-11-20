Patrika LogoSwitch to English

बैटिंग कोच ने भारतीय बल्लेबाजों को बनाया निशाना, गौतम गंभीर के बचाव में दिया हैरान करने वाला बयान

IND vs SA Test Series 2025: कोलकता टेस्ट में टीम इंडिया की हार के बाद हेड कोच गौतम गंभीर की काफी आलोचना हो रही है और उन्हें कोचिंग पद से हटाने की भी मांग की जा रही है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Nov 20, 2025

gautam Gambhir

गौतम गंभीर और सीतांशु कोटक (फोटो- IANS)

India vs South Africa Test: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली जा रही 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। टेस्ट मुकाबलों में टीम की हालिया असफलताओं के बाद हेड कोच गौतम गंभीर की काफी आलोचना हो रही है। हालांकि बैटिंग कोच सीतांशु कोटक ने इसकी वजह कुछ और ही बताई है। बता दें कि भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 1-0 से पीछे है और दूसरा मुकाबला गुवाहाटी में शनिवार से शुरू होगा। उससे पहले कोटक ने गंभीर की आलोचना को एजेंडा बताया है।

हार के बाद हो रही आलोचना

सीतांशु कोटक ने कहा, "टीम इंडिया की हार के बाद हेड कोच गौतम गंभीर की आलोचना की जा रही है। कोचिंग टीम का सदस्य होने के नाते मुझे ये बुरा लग रहा है। मैं मानता हूं कि कुछ रिएक्शन एजेंडा से चलते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों का अपना एजेंडा हो। उन्हें गुड लक, लेकिन यह ठीक नहीं है।” उन्होंने खिलाड़ियों पर निशाना साधते हुए कहा कि जब खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे, तो सिर्फ गंभीर पर ही हमला क्यों हो रहा है? कोई यह नहीं कह रहा कि बल्लेबाजों या गेंदबाजों का प्रदर्शन खराब रहा। कोटक ने बताया कि कोचिंग स्टाफ बल्लेबाजी बेहतर करने पर काम कर रहा है और जल्द ही परिणाम नजर आएंगे।

बता दें कि गौतम गंभीर ने भी कोलकता में मिली हार के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ियों को जिम्मेदार बताया था। हालांकि पिच को लेकर भी काफी हंगामा हुआ लेकिन गंभीर ने पिच के लिए क्यूरेटर को दोष देने के बजाय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को कमजोर बताया था। बैटिंग कोच ने गंभीर के इस बयान की भी तारीफ की और कहा कि क्यूरेटर को बिना कुछ कहे गौतम ने सारा दोष अपने ऊपर ले लिया।

बता दें कि गौतम गंभीर के हेड कोच बनने के बाद भारतीय टीम का टेस्ट में खराब प्रदर्शन रहा है। टीम इंडिया को पहली बार अपने घर में न्यूजीलैंड से 0-3 से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वो 1-3 से सीरीज हार गई और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से भी बाहर हो गई। इससे पहले दोनों WTC फाइनल में भारतीय टीम अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी। इंग्लैंड दौरे पर भी टीम इंडिया का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रही और 5 मैचों की सीरीज 2-2 बराबरी पर खत्म हुई।

