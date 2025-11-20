बैटिंग कोच ने भारतीय बल्लेबाजों को बनाया निशाना, गौतम गंभीर के बचाव में दिया हैरान करने वाला बयान

सीतांशु कोटक ने कहा, "टीम इंडिया की हार के बाद हेड कोच गौतम गंभीर की आलोचना की जा रही है। कोचिंग टीम का सदस्य होने के नाते मुझे ये बुरा लग रहा है। मैं मानता हूं कि कुछ रिएक्शन एजेंडा से चलते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों का अपना एजेंडा हो। उन्हें गुड लक, लेकिन यह ठीक नहीं है।” उन्होंने खिलाड़ियों पर निशाना साधते हुए कहा कि जब खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे, तो सिर्फ गंभीर पर ही हमला क्यों हो रहा है? कोई यह नहीं कह रहा कि बल्लेबाजों या गेंदबाजों का प्रदर्शन खराब रहा। कोटक ने बताया कि कोचिंग स्टाफ बल्लेबाजी बेहतर करने पर काम कर रहा है और जल्द ही परिणाम नजर आएंगे।