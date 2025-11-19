Patrika LogoSwitch to English

IND vs SA: आखिर साई सुदर्शन और ध्रुव जुरेल ने एक-एक पैड बांधकर बल्लेबाजी करने का रिस्क क्‍यों लिया? जानिए पूरी कहानी

शुभमन गिल इंजर्ड हैं। इसके बावजूद ध्रुव जुरेल और साई सुदर्शन को सिर्फ एक पैड के साथ घंटों अभ्‍यास करते देखा गया है। यह जानते हुए कि ऐसा करने से उन्‍हें चोट लग सकती थी। इसके बावजूद उन्‍होंने ये रिस्‍क आखिर क्‍यों लिया? आइये जानते हैं।

भारत

image

lokesh verma

Nov 19, 2025

बल्‍लेबाजी का अभ्‍यास करते साई सुदर्शन। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/BCCI)

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज का पहला मैच गंवाने के बाद अब भारतीय टीम गुवाहाटी टेस्‍ट के लिए कड़ी तैयारी में जुटी हुई है, ताकि सीरीज बराबरी पर खत्‍म की जा सके। दूसरे टेस्ट से पहले भारतीय बल्लेबाज साई सुदर्शन और ध्रुव जुरेल ने सोमवार को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में एक वैकल्पिक सत्र के दौरान केवल एक-एक पैड बांधकर घंटों बल्‍लेबाजी का अभ्‍यास किया। यह जानते हुए भी कि इससे चोट लगने की संभावना बन सकती है। जबकि कप्‍तान शुभमन गिल पहले से ही इंजर्ड हैं। आखिर इन दोनों ने एक-एक पैड बांधकर बल्लेबाजी करने का रिस्क क्‍यों लिया? आइये आपको भी बताते हैं।

दरअसल, सुदर्शन और जुरेल ने एक-एक पैड बांधकर बल्‍लेबाजी के साथ अभ्यास किया। इस अभ्यास में उन्होंने स्पिन से निपटने और फुटवर्क बेहतर करने के लिए अपनाई जाने वाली पुरानी तकनीक का इस्तेमाल किया। इस तरह
दोनों ने लगभग तीन घंटे तक स्पिनरों का सामना किया और एक पैर खुला रखा। यह एक ऐसा अभ्यास है, जिसमें कुछ जोखिम है, लेकिन इसका इस्तेमाल बल्लेबाजों को पैड डिफेंस पर निर्भर रहने के बजाय बल्ले से खेलने के लिए मजबूर करने के लिए किया जाता है।

खुले हिस्से पर चोट लगने से करना होता है बचाव

बाएं हाथ के बल्लेबाज सुदर्शन ने आगे के पैर से लंबी स्ट्राइड करने के लिए अपना दायां पैड उतार दिया। वह ईडन टेस्ट नहीं खेले थे और गुवाहाटी टेस्ट में उनकी जगह अनिश्चित है। बिना फ्रंट पैड के बाएं हाथ के स्पिनरों और ऑफ स्पिनरों के खिलाफ बल्लेबाजी करने का मतलब था कि उन्हें पिंडली या किसी भी खुले हिस्से पर चोट लगने से बचना था, जिससे चोट लग सकती थी। कोच लंबे समय से इस अभ्यास का इस्तेमाल बल्लेबाजों को फ्रंट पैड रिफ्लेक्स में पड़ने से रोकने के लिए करते आ रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर फ्रंट फुट लेग बिफोर पोजीशन में आ जाते हैं। पैड के बिना बल्लेबाज को पहले विकल्प के रूप में बल्ले का इस्तेमाल करना चाहिए।

जुरेल ने किया रिवर्स स्वीप का अभ्यास

इस विधि का उद्देश्य उन्हें आगे बढ़ने और टर्न को रोकने के लिए प्रेरित करना है।
इस बीच ध्रुव जुरेल ने सेंटर स्ट्रिप पर रिवर्स स्वीप का अभ्यास करते हुए अपने दाहिने पैड के बिना अभ्यास किया। दाएं हाथ के बल्लेबाज को शॉट के लिए दाहिने पैर से आगे की ओर एक बड़ा कदम उठाना पड़ता है और पैड हटाने से चोट के जोखिम को कम करते हुए गति को सही करने में मदद मिलती है।

रवींद्र जडेजा ने भी लंबे समय तक की बल्लेबाजी

मुख्य कोच गौतम गंभीर ने सत्र के दौरान सुदर्शन पर कड़ी नजर रखी। सुदर्शन शुभमन गिल की जगह लेने की दौड़ में हैं, जो गर्दन में ऐंठन के कारण दूसरे टेस्ट से बाहर हो सकते हैं। वैकल्पिक सत्र में केवल छह खिलाड़ी शामिल हुए। रवींद्र जडेजा ने भी लंबे समय तक बल्लेबाजी की।

बरसापारा स्टेडियम में 22 से खेला दूसरा टेस्ट

सीरीज का दूसरा और अंतिम टेस्ट 22 नवंबर से गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में खेला जाएगा। मौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप विजेता मेहमान टीम ने कोलकाता में पहला टेस्ट 123 रनों का बचाव करने के तीन दिन के भीतर 30 रनों से जीता था, जो 15 वर्षों में भारत में उनकी पहली टेस्ट जीत थी। इस परिणाम ने उन्हें दो मैचों की सीरी में 1-0 की बढ़त दिला दी।

