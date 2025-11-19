बाएं हाथ के बल्लेबाज सुदर्शन ने आगे के पैर से लंबी स्ट्राइड करने के लिए अपना दायां पैड उतार दिया। वह ईडन टेस्ट नहीं खेले थे और गुवाहाटी टेस्ट में उनकी जगह अनिश्चित है। बिना फ्रंट पैड के बाएं हाथ के स्पिनरों और ऑफ स्पिनरों के खिलाफ बल्लेबाजी करने का मतलब था कि उन्हें पिंडली या किसी भी खुले हिस्से पर चोट लगने से बचना था, जिससे चोट लग सकती थी। कोच लंबे समय से इस अभ्यास का इस्तेमाल बल्लेबाजों को फ्रंट पैड रिफ्लेक्स में पड़ने से रोकने के लिए करते आ रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर फ्रंट फुट लेग बिफोर पोजीशन में आ जाते हैं। पैड के बिना बल्लेबाज को पहले विकल्प के रूप में बल्ले का इस्तेमाल करना चाहिए।