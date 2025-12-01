IND vs SA: विराट कोहली क्या टेस्ट में वापसी करने वाले हैं? शतक जड़ने के सवाल का खुद दिया जवाब

भारत ने पूर्व क्रिकेट कप्तान विराट कोहली(Photo Credit - IANS)
Virat Kohli, India vs South Africa ODI: भारतीय क्रिकेट टीम को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हाल ही में खेली गई टेस्ट सीरीज में 0-2 से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस निराशाजनक प्रदर्शन के बाद पूर्व कप्तान विराट कोहली की टेस्ट क्रिकेट में वापसी की अटकलों ने जोर पकड़ लिया था। रांची में खेले गए वनडे मैच में कोहली के शानदार शतक ने इन चर्चाओं को और हवा दे दी। लेकिन मैच के बाद प्रेजेंटेशन समारोह में कोहली ने इन सभी अटकलों पर स्पष्ट विराम लगा दिया।
प्रेजेंटेशन के दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या उनका भविष्य केवल वनडे क्रिकेट तक सीमित रहेगा, तो कोहली ने बिना किसी संकोच के जवाब दिया, "हां, और हमेशा ऐसा ही रहेगा। मैं अब सिर्फ एक ही फॉर्मेट में खेल रहा हूं, उससे आगे कुछ नहीं।"
कोहली ने समझाया, "अगर आपने 300 के आस-पास गेम खेले हैं, तो आपको पता होता है कि लंबे समय तक बैटिंग करने की फिजिकल क्षमता कब होती है। जब तक आप बॉल को अच्छी तरह से हिट कर रहे हैं, यह फिजिकली फिट, मेंटली तैयार और एक्साइटेड होने के बारे में है।" कोहली के इस बयान से स्पष्ट हो गया कि उनका ध्यान वनडे विश्व कप 2027 पर है।
विराट कोहली रांची वनडे में बिल्कुल युवा विराट की तरह नजर आए। पारी की शुरुआत से ही वह आक्रामक नजर आए। उन्होंने 120 गेंद पर 7 छक्के और 11 चौके की मदद से 135 रन की रोमांचक पारी खेली। इस पारी की बदौलत ही भारत 17 रन से जीत हासिल करने और सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाने में कामयाब हो सका।
मैच की बात करें तो पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 50 ओवर में 8 विकेट पर 349 रन बनाए थे। विराट कोहली के 135 के अलावा, रोहित शर्मा ने 57 और कप्तान केएल राहुल ने 60 रन की पारी खेली। रवींद्र जडेजा ने 32 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका मैथ्यू ब्रिट्ज्के के 72, मार्को जानसेन के 39 गेंद पर 3 छक्के और 8 चौकों की मदद से 70 और कॉर्बिन बोश ने 51 गेंद पर छक्के और 5 चौकों की मदद से 67 रन की पारी के बावजूद 49.2 ओवर में 332 रन पर सिमट गई और 17 रन से मैच हार गई।
