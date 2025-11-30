MS Dhoni के घर में Virat Kohli का बजा डंका, अफ्रीकी गेंदबाजों के छूटे पसीने, बनाया नया कीर्तिमान

रोहित शर्मा के आउट होने के बाद विराट कोहली जमे रहे लेकिन दूसरे छोर से विकेट गिरते रहे। ऋतुराज गायकवाड़ और वाशिंगटन सुंदर सस्ते में पवेलियन लौट गए। छठे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए केएल राहुल के साथ मिलकर विराट अपने शतक तक पहुंचे। उन्होंने अपनी पारी में 5 चौके और 5 छक्के लगाए। विराट कोहली ने अपना आखिरी वनडे शतक चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ जड़ा था। कोहली ने इस शतक को पूरा करने के लिए 102 गेंदों का सामना किया। कोहली नांद्रे बर्गर का शिकार हुए और 43वें ओवर में 135 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने कुल 120 गेंदों का का सामना किया और अपनी पारी में 11 चौके और 7 छक्के लगाए।