Most Sixes in ODI Cricket: रांची में रोहित शर्मा ने मचाया कोहराम, तोड़ दिया वनडे इतिहास का ये बड़ा रिकॉर्ड

IND vs SA 1st ODI Rohit Sharma Record: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला रांची में खेला जा रहा है। मेहमान टीम ने टीम इंडिया के खिलाफ जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने वनडे इतिहास का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने इस मुकाबले में जैसे ही तीसरा छक्का लगाया, वह सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। इस लिस्ट में पिछले 10 सालों से शाहिद अफरीदी नंबर वन पर थे। पूर्व पाकिस्तानी कप्तान ने वनडे क्रिकेट में 351 छक्के लगाए थे। रोहित शर्मा के इस मैच से पहले 349 छक्के थे।