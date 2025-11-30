Most Sixes in ODI Cricket: रांची में रोहित शर्मा ने मचाया कोहराम, तोड़ दिया वनडे इतिहास का ये बड़ा रिकॉर्ड

रोहित शर्मा (फोटो- IANS)
IND vs SA 1st ODI Rohit Sharma Record: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला रांची में खेला जा रहा है। मेहमान टीम ने टीम इंडिया के खिलाफ जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने वनडे इतिहास का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने इस मुकाबले में जैसे ही तीसरा छक्का लगाया, वह सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। इस लिस्ट में पिछले 10 सालों से शाहिद अफरीदी नंबर वन पर थे। पूर्व पाकिस्तानी कप्तान ने वनडे क्रिकेट में 351 छक्के लगाए थे। रोहित शर्मा के इस मैच से पहले 349 छक्के थे।
हालांकि इस रिकॉर्ड को अपने नाम करते ही रोहित शर्मा आउट हो गए। उन्होंने 51 गेंदों में 5 चौके और 3 छक्कों की मदद से 57 रन की पारी खेली। रोहित ने यशस्वी जायसवाल के साथ पहले विकेट के लिए 25 और विराट कोहली के साथ दूसरे विकेट के लिए 134 रन की साझेदारी की। इस दौरान कोहली ने 72 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 5 छक्के शामिल रहे।
टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने अब तक भारत के लिए 277 वनडे मैच खेले हैं और 49.25 की औसत से 11,427 रन बनाए हैं। रोहित शर्मा के नाम वनडे में अब 351 छक्के दर्ज हो गए हैं। वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी दूसरे, वेस्टइंडीज के क्रिस गेल 331 छक्कों के साथ तीसरे, श्रीलंका के सनथ जयसूर्या 270 छक्कों के साथ चौथे और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान एमएस धोनी 229 छक्कों के साथ पांचवें स्थान पर हैं।
इस मुकाबले में भारतीय टीम टॉस हार गई। यह 19वीं बार है जब टीम इंडिया ने वनडे फॉर्मेट में टॉस गंवाया है। भारत इकलौता ऐसा देश है, जिसने वनडे क्रिकेट में लगातार 19 टॉस गंवाए हैं। भारत ने साल 2023 में खेले गए वर्ल्ड कप फाइनल से लेकर अब तक किसी भी वनडे मैच में टॉस नहीं जीता है। इस लिस्ट में नीदरलैंड्स की टीम दूसरे स्थान पर है, जो मार्च 2011 से अगस्त 2013 के बीच लगातार 11 वनडे मुकाबलों में टॉस हार गई थी।
