भारत से हारने वाला पाकिस्तान फाइनल में, हार के ‘चौके’ के साथ टीम इंडिया का सफर समाप्त, श्रीलंका ने भी 48 रनों से धोया

IND vs SL Match Highlights: हांगकांग सिक्‍सेस 2025 में भारत का लगातार चौथी हार के साथ सफर समाप्‍त हो गया है। भारत ने इस टूर्नामेंट में जिस पाकिस्‍तान के खिलाफ जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की थी, वह फाइनल के लिए क्‍वालीफाई कर चुका है। जबकि भारतीय टीम को खाली हाथ लौटना होगा। टीम इंडिया ने अपना आखिरी मैच रविवार सुबह श्रीलंका के खिलाफ खेला, जिसमें श्रीलंकाई टीम ने 48 रनों से एकतरफा जीत दर्ज की। इस मुकाबले में नियमित कप्‍तान दिनेश कार्तिक नहीं खेले, उनकी जगह स्‍टूअर्ट बिन्‍नी ने टीम की कमान संभाली।