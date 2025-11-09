Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

भारत से हारने वाला पाकिस्तान फाइनल में, हार के ‘चौके’ के साथ टीम इंडिया का सफर समाप्त, श्रीलंका ने भी 48 रनों से धोया

IND vs SL Match Highlights: हांगकांग सिक्‍सेस 2025 में पाकिस्‍तान के खिलाफ एकमात्र जीत के बाद भारत को लगातार चौथी हार का सामना करना पड़ा है। भारतीय टीम को अपने आखिरी मैच में श्रीलंका ने 48 रनों से हरा दिया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Nov 09, 2025

IND vs SL Match Highlights

हांगकांग सिक्‍सेज 2025 में भारत बनाम श्रीलंका मैच। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/HongKongSixes)

IND vs SL Match Highlights: हांगकांग सिक्‍सेस 2025 में भारत का लगातार चौथी हार के साथ सफर समाप्‍त हो गया है। भारत ने इस टूर्नामेंट में जिस पाकिस्‍तान के खिलाफ जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की थी, वह फाइनल के लिए क्‍वालीफाई कर चुका है। जबकि भारतीय टीम को खाली हाथ लौटना होगा। टीम इंडिया ने अपना आखिरी मैच रविवार सुबह श्रीलंका के खिलाफ खेला, जिसमें श्रीलंकाई टीम ने 48 रनों से एकतरफा जीत दर्ज की। इस मुकाबले में नियमित कप्‍तान दिनेश कार्तिक नहीं खेले, उनकी जगह स्‍टूअर्ट बिन्‍नी ने टीम की कमान संभाली।

समरकून और मदुशंका ने ठोके अर्धशतक

श्रीलंका के खिलाफ मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी श्रीलंका को सलामी बल्‍लेबाजी लाहिरु समरकून (52) और लाहिरु मदुशंका (52) ने शानदार शुरुआत दिलाई। ये दोनों ही अर्धशतक जड़कर नियमानुसार रिटायर्ड हर्ड हुए। इसके बाद सचिथा जयतिलके ने 16 और धनंजय लक्षण ने 10 रनों की पारी खेलते हुए टीम के स्‍कोर को छह ओवर में 138 रनों पर पहुंचाया।

90 रनों पर सिमटी भारतीय टीम

139 रनों के लक्ष्‍य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत कुछ खास नहीं रही, उसने 2.1 ओवर में महज 38 के स्‍कोर पर रोबिन उथप्‍पा (13) के रूप में अपना पहला विकेट गंवा दिया। इसके बाद 3.3 ओवर में 58 के स्‍कोर पर भरत चिपली (41) भी चलते बने। फिर 3.5 ओवर में 59 के स्‍कोर पर तीसरा विकेट प्रियांक पांचाल (2) के रूप में गिरा। इस तरह भारतीय टीम 6 ओवर में 90 रन ही बना सकी। अभिमन्‍यु मिथुन ने नाबाद 5 रन तो कप्‍तान स्‍टूअर्ट बिन्‍नी ने नाबाद 25 रन बनाए।

टूर्नामेंट में भारत का सफर

बता दें कि पूल सी के अपने पहले मैच में भारत ने पाकिस्‍तान के खिलाफ बारिश बाधित मैच में डीएलएस मेथड के तहत 2 रन से जीत दर्ज की थी। इसके बाद दूसरे मैच में कुवैत ने 27 रनों से हराया, फिर तीसरे मैच में यूएई ने 4 विकेट से शिकस्‍त दी। उसके बाद चौथे मैच में नेपाल ने 92 तो आखिरी और पांचवें मैच में श्रीलंका ने 48 रनों से हराया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Updated on:

09 Nov 2025 11:39 am

Published on:

09 Nov 2025 11:16 am

Hindi News / Sports / Cricket News / भारत से हारने वाला पाकिस्तान फाइनल में, हार के ‘चौके’ के साथ टीम इंडिया का सफर समाप्त, श्रीलंका ने भी 48 रनों से धोया

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

गांगुली को ये बात बुरी लग सकती है, लेकिन मैं थोड़ी मुखर हूं और कड़वा सच बोलती हूं… CM ममता बनर्जी ने दादा को लेकर ऐसा क्या कहा?

क्रिकेट

NZ vs WI 3rd T20i: फिर जीत की दहलीज पर पहुंचकर हारा वेस्टइंडीज, न्यूजीलैंड ने 9 रनों से हराकर सीरीज में बनाई बढ़त

NZ vs WI 3rd T20i Highlights
क्रिकेट

IND vs SA: ऋषभ पंत की वापसी के बावजूद ध्रुव जुरेल का कोलकाता टेस्ट खेलना पक्का! इस खिलाड़ी की होगी प्लेइंग 11 से छुट्टी

Dhruv Jurel
क्रिकेट

भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए गुड न्‍यूज, एशिया कप को लेकर गतिरोध हुआ खत्म, जल्द ही टीम इंडिया को सौंपी जाएगी ट्रॉफी

Asia Cup Trophy Row
क्रिकेट

वनडे सीरीज में फ्लॉप रहे बाबर आज़म, फिर भी बना दिया ये बड़ा रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले पाकिस्तान के पांचवें बल्लेबाज

Babar Azam T20i Records
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.