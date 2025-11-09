भारत से हारने वाला पाकिस्तान फाइनल में, हार के ‘चौके’ के साथ टीम इंडिया का सफर समाप्त, श्रीलंका ने भी 48 रनों से धोया

हांगकांग सिक्सेज 2025 में भारत बनाम श्रीलंका मैच। (फोटो सोर्स: एक्स@/HongKongSixes)
IND vs SL Match Highlights: हांगकांग सिक्सेस 2025 में भारत का लगातार चौथी हार के साथ सफर समाप्त हो गया है। भारत ने इस टूर्नामेंट में जिस पाकिस्तान के खिलाफ जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की थी, वह फाइनल के लिए क्वालीफाई कर चुका है। जबकि भारतीय टीम को खाली हाथ लौटना होगा। टीम इंडिया ने अपना आखिरी मैच रविवार सुबह श्रीलंका के खिलाफ खेला, जिसमें श्रीलंकाई टीम ने 48 रनों से एकतरफा जीत दर्ज की। इस मुकाबले में नियमित कप्तान दिनेश कार्तिक नहीं खेले, उनकी जगह स्टूअर्ट बिन्नी ने टीम की कमान संभाली।
श्रीलंका के खिलाफ मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका को सलामी बल्लेबाजी लाहिरु समरकून (52) और लाहिरु मदुशंका (52) ने शानदार शुरुआत दिलाई। ये दोनों ही अर्धशतक जड़कर नियमानुसार रिटायर्ड हर्ड हुए। इसके बाद सचिथा जयतिलके ने 16 और धनंजय लक्षण ने 10 रनों की पारी खेलते हुए टीम के स्कोर को छह ओवर में 138 रनों पर पहुंचाया।
139 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत कुछ खास नहीं रही, उसने 2.1 ओवर में महज 38 के स्कोर पर रोबिन उथप्पा (13) के रूप में अपना पहला विकेट गंवा दिया। इसके बाद 3.3 ओवर में 58 के स्कोर पर भरत चिपली (41) भी चलते बने। फिर 3.5 ओवर में 59 के स्कोर पर तीसरा विकेट प्रियांक पांचाल (2) के रूप में गिरा। इस तरह भारतीय टीम 6 ओवर में 90 रन ही बना सकी। अभिमन्यु मिथुन ने नाबाद 5 रन तो कप्तान स्टूअर्ट बिन्नी ने नाबाद 25 रन बनाए।
बता दें कि पूल सी के अपने पहले मैच में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बारिश बाधित मैच में डीएलएस मेथड के तहत 2 रन से जीत दर्ज की थी। इसके बाद दूसरे मैच में कुवैत ने 27 रनों से हराया, फिर तीसरे मैच में यूएई ने 4 विकेट से शिकस्त दी। उसके बाद चौथे मैच में नेपाल ने 92 तो आखिरी और पांचवें मैच में श्रीलंका ने 48 रनों से हराया है।
