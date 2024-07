IND vs SL: श्रीलंका के खिलाफ 6 मुकाबलों के लिए पूरे शेड्यूल का ऐलान, जानें कब और कहां खेले जाएंगे मैच

नई दिल्ली•Jul 11, 2024 / 06:13 pm• Vivek Kumar Singh

IND vs SL Full Schedule: भारत और श्रीलंका (IND vs SL 2024) के बीच खेले जाने वाली 3 वनडे (IND vs SL ODI) और 3 ही टी20 (IND vs SL T20) मैचों की सीरीज के लिए पूरे कार्यक्रम (IND vs SL 2024 schedule) की घोषणा कर दी गई है। पहला टी20 मुकाबला 26 जुलाई को खेला जाएगा तो पहला वनडे 1 अगस्त को होगा। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करने वाले हार्दिक पंड्या श्रीलंका दौरे से आराम के बाद वापसी कर सकते हैं। वह टी20 टीम का कमान संभाल सकते हैं तो केएल राहुल को वनडे टीम का कप्तान बनाया जा सकता है।