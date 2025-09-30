INDW vs SLW: वर्ल्ड कप के पहले मैच में बारिश बनी बाधा, भारत बनाम श्रीलंका का मैच बीच में रुका

INDW vs SLW Match: भारत और श्रीलंका के बीच महिला वनडे क्रिकेट वर्ल्डकप का पहला मुकाबला गुवाहाटी में खेला जा रहा है। इस मैच को बीच में ही बारिश की वजह से रोकना पड़ा। भारतीय टीम ने तब तक 10 ओवर में एक विकेट गंवा कर 43 रन बना लिए थे। मैच रोके जाने तक हरलीन देओल 15 और प्रतिका रावल 18 रन बना कर क्रीज पर थीं। टीम इंडिया को पहला झटका स्मृति मंधाना के रूप में लगा, जब वह 8 रन बना कर उदेशिका का शिकार हुईं।