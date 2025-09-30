INDW vs SLW: वर्ल्ड कप के पहले मैच में बारिश बनी बाधा, भारत बनाम श्रीलंका का मैच बीच में रुका

बारिश की वजह से रुका भारत श्रीलंका मैच (IANS)
INDW vs SLW Match: भारत और श्रीलंका के बीच महिला वनडे क्रिकेट वर्ल्डकप का पहला मुकाबला गुवाहाटी में खेला जा रहा है। इस मैच को बीच में ही बारिश की वजह से रोकना पड़ा। भारतीय टीम ने तब तक 10 ओवर में एक विकेट गंवा कर 43 रन बना लिए थे। मैच रोके जाने तक हरलीन देओल 15 और प्रतिका रावल 18 रन बना कर क्रीज पर थीं। टीम इंडिया को पहला झटका स्मृति मंधाना के रूप में लगा, जब वह 8 रन बना कर उदेशिका का शिकार हुईं।
प्रतिका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देयोल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर, स्नेह राणा, क्रांति गौड़ और श्री चरणी।
चमारी अट्टापट्टू (कप्तान), हासिनी परेरा, हर्षिता समरविक्रमा, विशमी गुणरत्ने, कविशा दिलहारी, नीलाक्षी डी सिल्वा, अनुष्का संजीवनी (विकेटकीपर), अचिनी कुलसुरिया, सुगंधिका कुमारी, उदेशिका प्रबोधनी और इनोका राणावीरा।
टॉस जीतने के बाद श्रीलंका की कप्तान चमारी अट्टापट्टू ने कहा, 'हम पहले गेंदबाजी कर रहे हैं। मैं अपनी गेंदबाजी यूनिट को लेकर काफी आश्वस्त हूं इसलिए हम पहले गेंदबाजी कर रहे हैं। यह एक अच्छा बल्लेबाजी ट्रैक है लेकिन बाद में कुछ ओस हो सकती है। हम सात बल्लेबाजों के साथ जा रहे हैं। तैयारी अच्छी रही है। अगले पांच मैच हम श्रीलंका में खेलने वाले हैं, मुझे उम्मीद है कि हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकेंगे।'
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर टॉस हारने के बाद कहा, 'हम गेंदबाजी भी करना चाह रहे थे पिच बहुत अच्छी लग रही है, उम्मीद है कि हम अच्छा स्कोर बनाएंगे। हर कोई फिट है, हम तीन स्पिनर्स और दो तेज गेंदबाजों के साथ उतर रहे हैं। स्मृति हमेशा हमारे लिए महान रही हैं, उम्मीद है कि वह अच्छा करती रहेंगी।' आज फिर से अच्छा क्रिकेट खेलने का शानदार मौका है।'
