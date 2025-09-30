Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

INDW vs SLW: वर्ल्ड कप के पहले मैच में बारिश बनी बाधा, भारत बनाम श्रीलंका का मैच बीच में रुका

INDW vs SLW Weather Update: वूमेंस वर्ल्डकप 2025 का पहला मुकाबला गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। जहां 10 ओवर के मुकाबले के बाद ही मैच को बारिश की वजह से रोकना पड़ा।

less than 1 minute read

भारत

image

Devika Chatraj

Sep 30, 2025

बारिश की वजह से रुका भारत श्रीलंका मैच (IANS)

INDW vs SLW Match: भारत और श्रीलंका के बीच महिला वनडे क्रिकेट वर्ल्डकप का पहला मुकाबला गुवाहाटी में खेला जा रहा है। इस मैच को बीच में ही बारिश की वजह से रोकना पड़ा। भारतीय टीम ने तब तक 10 ओवर में एक विकेट गंवा कर 43 रन बना लिए थे। मैच रोके जाने तक हरलीन देओल 15 और प्रतिका रावल 18 रन बना कर क्रीज पर थीं। टीम इंडिया को पहला झटका स्मृति मंधाना के रूप में लगा, जब वह 8 रन बना कर उदेशिका का शिकार हुईं।

भारत की प्लेइंग इलेवन

प्रतिका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देयोल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर, स्नेह राणा, क्रांति गौड़ और श्री चरणी।

श्रीलंका की प्लेइंग इलेवन

चमारी अट्टापट्टू (कप्तान), हासिनी परेरा, हर्षिता समरविक्रमा, विशमी गुणरत्ने, कविशा दिलहारी, नीलाक्षी डी सिल्वा, अनुष्का संजीवनी (विकेटकीपर), अचिनी कुलसुरिया, सुगंधिका कुमारी, उदेशिका प्रबोधनी और इनोका राणावीरा।

टॉस जीतने के बाद श्रीलंका की कप्तान चमारी अट्टापट्टू ने कहा, 'हम पहले गेंदबाजी कर रहे हैं। मैं अपनी गेंदबाजी यूनिट को लेकर काफी आश्वस्त हूं इसलिए हम पहले गेंदबाजी कर रहे हैं। यह एक अच्छा बल्लेबाजी ट्रैक है लेकिन बाद में कुछ ओस हो सकती है। हम सात बल्लेबाजों के साथ जा रहे हैं। तैयारी अच्छी रही है। अगले पांच मैच हम श्रीलंका में खेलने वाले हैं, मुझे उम्मीद है कि हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकेंगे।'

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर टॉस हारने के बाद कहा, 'हम गेंदबाजी भी करना चाह रहे थे पिच बहुत अच्छी लग रही है, उम्मीद है कि हम अच्छा स्कोर बनाएंगे। हर कोई फिट है, हम तीन स्पिनर्स और दो तेज गेंदबाजों के साथ उतर रहे हैं। स्मृति हमेशा हमारे लिए महान रही हैं, उम्मीद है कि वह अच्छा करती रहेंगी।' आज फिर से अच्छा क्रिकेट खेलने का शानदार मौका है।'

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Updated on:

30 Sept 2025 04:05 pm

Published on:

30 Sept 2025 03:54 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / INDW vs SLW: वर्ल्ड कप के पहले मैच में बारिश बनी बाधा, भारत बनाम श्रीलंका का मैच बीच में रुका

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

पूर्व भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक का बड़ा फैसला, अब इस लीग में चौके-छक्के लगाते हुए आएंगे नजर

Dinesh Karthik
क्रिकेट

न्यूजीलैंड से टी-20 सीरीज में भिड़ंत से ऑस्ट्रेलिया को लगा तगड़ा झटका, इस खिलाड़ी को मिला मौका

Glenn Maxwell
क्रिकेट

हारिस रऊफ को लताड़, सलमान आगा की कप्तानी पर सवाल, पाकिस्तानी पूर्व कप्तान ने बताई हार की सबसे बड़ी वजह

पाकिस्तान क्रिकेट टीम
क्रिकेट

World Cup 2025: क्या न्यूजीलैंड उलटफेर के साथ करेगी वर्ल्ड कप की शुरुआत, या ऑस्ट्रेलिया दर्ज़ करेगी लगातार 16वीं जीत

क्रिकेट

‘झुक गया सिर…’, भारत को वर्ल्डकप जिताने वाले दिग्गज विकेटकीपर ने एशिया कप में टीम इंडिया की हरकतों पर उठाए सवाल

Indian Cricket Team
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.